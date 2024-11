Gobierno distrital y nacional se enfrentan por costos de TransMilenio: Galán le solicitó a Bolívar retractarse

Galán responde acusaciones y desvincula al gobierno distrital de propuestas fiscales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Un nuevo agarrón entre el Gobierno nacional y el Gobierno distrital de Bogotá se registró en la red social de X, esta vez centrada en una problemática del transporte público de la ciudad, TransMilenio, que afectaría el bolsillo de los ciudadanos.

El primero en señalarlo lo hizo el director general de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que desde su cuenta de X publicó que es inaudito que la administración del alcalde de Bogotá ponga a los ciudadanos a cancelar un déficit billonario que hay en el sistema TransMilenio.

“Un negocio privado al que la Ciudad subsidia anualmente con 3 billones de pesos. La ciudadanía se debe oponer con todas sus energías a esta medida”, indicó el director de Prosperidad Social, el viernes 1 de noviembre de 2024.

Ante dicha acusación, Carlos Fernando Galán no se quedaría callado, y sobre las 3:00 p. m. del domingo 3 de noviembre le respondería a Bolívar, indicando que las propuestas de cancelar el déficit del sistema no son de su administración, sino que son del Gobierno nacional.

Argumentando, además, que fue el Ministerio de Transporte el que, le aconsejó al Gobierno distrital, considerar la posibilidad de financiar un cobro en el predial para minimizar el déficit del sistema del transporte público.

“Falso, eso no es cierto. Y no solamente no es cierto, quien propone eso y ha propuesto es el Gobierno nacional, al que usted pertenece doctor Gustavo Bolívar, y usted lo sabe muy bien, porque la primera propuesta la de la tarifa de la luz la hizo el presidente Petro cuando estábamos en campaña y todos nos pronunciamos sobre eso”, resaltó el mandatario.

Galán busca retractación de Bolívar por acusación de transgresión - crédito @CarlosFGalan/X

Galán comentó que su gobierno no consideró ninguna de las dos propuestas viables y por ende no lo van a realizar. Enfatizando que dichas ideas son del Gobierno nacional, al que Gustavo Bolívar pertenece. A través del video, el alcalde le solicitó al director de Prosperidad Social que se retractara, dado que lo que publicó Bolívar en su cuenta de X es una acusación falsa. Asimismo, puntualizó que, si está insistiendo en llamar a una movilización, que lo haga, pero no en contra de Bogotá, sino del Gobierno de Gustavo Petro.

“Entonces yo sí le pido, que primero, que este video sirva para una solicitud de retractación, tiene que retractarse, no es cierto lo que está diciendo, está haciendo una acusación falsa. Segundo, si insiste y va a marchar o va a convocar una movilización, bueno, hágalo; pero hágalo en contra del Gobierno al que usted pertenece, porque ese es el Gobierno que está proponiendo lo que usted dice”, fueron las palabras del mandatario distrital.

Galán concluyó resaltando que en vez de llamar a movilizaciones a través de mentiras que publica Bolívar en sus redes sociales, y que son ideas del mismo gobierno al que él representa, se ponga más bien en cumplir sus funciones al frente del Departamento de Prosperidad Social.

Financiamiento del transporte público por medio del predial

A inicios de enero de 2024, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de financiar el transporte público a través del impuesto predial.

Según declaraciones recogidas por Blu Radio, Galán señaló que actualmente el sistema de transporte de la ciudad enfrenta un déficit de más de $3 billones, según estimaciones del sistema de TransMilenio.

El presidente Petro había considerado previamente la posibilidad de financiar el transporte público mediante la factura de energía, pero Galán ha manifestado su inquietud por las implicaciones de cargar estos costos a los ciudadanos a través de tarifas de servicios públicos o impuestos prediales.

En una entrevista, el alcalde indicó que, aunque la propuesta del gobierno es una opción, no es una decisión definitiva y enfatizó que “no es el camino” adecuado.

Para abordar esa situación, el distrito y el Gobierno nacional acordaron establecer una mesa técnica que explorara fuentes alternativas de financiamiento para la operación del sistema de transporte. Galán subrayó que actualmente el sistema se financia a través de impuestos, y que los $3,2 billones destinados al transporte provienen del presupuesto público de la ciudad.

En enero, el alcalde reiteró la necesidad de buscar soluciones que no sobrecarguen a los ciudadanos y mostró su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional en la búsqueda de alternativas viables.