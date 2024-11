Hombre secuestró a su expareja por 15 días y la sometió a maltratos: “Me fracturó un dedo”

La mujer contó que las agresiones se registraron en 2021 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El miércoles 30 de octubre de 2024 se llevó a cabo una audiencia contra un hombre identificado como Edilberto Villegas Morales, por haber secuestrado y maltratado a su expareja en repetidas ocasiones. Según informó La Patria, el sujeto en cuestión, oriundo de Manizales, no pudo ser contactado para la diligencia y se espera una sentencia condenatoria o absolutoria en su contra.

El señalado agresor ya había sido condenado en 2021 por el delito de violencia intrafamiliar, pagando 57 meses y 18 días de prisión. Estando privado de la libertad, el juez que lo condenó decidió que se adelantara una investigación adicional por otros delitos que habría cometido; de ahí que esté siendo investigado por secuestro.

El caso fue asumido por la Fiscalía Segunda Especializada ante el Gaula y descubrió que el hombre en cuestión secuestró en más de una oportunidad a su expareja. La primera vez la retuvo por dos horas, sometiéndola a maltratos de todo tipo.

De acuerdo con la información recolectada por el ente acusador, en esa ocasión, Villegas Morales lanzó varios objetos a su expareja, incluso, la nevera. Luego, la tomó del cabello y la lanzó al suelo. Ella se cubrió la cabeza para protegerse. “Me fracturó un dedo y me encerró casi dos horas en contra de mi voluntad. ¿A quién le va a gustar estar todo ese tiempo con candado y aguantando golpes?”, contó la mujer, en conversación con el fiscal del caso.

La víctima logró escapar del agresor, pero meses después volvió a encontrarse en la misma situación. En esa segunda oportunidad, ya no estuvo privada de la libertad por horas, sino por días. Estuvo retenida durante 15 días en total, en la casa de Villegas Morales. Allí, también fue víctima de golpes y agresiones que incluyeron un machete. Además, vivió en condiciones indignas, sin poder alimentarse. Únicamente se le permitía tomar agua.

La mujer, que denunció los hechos ante las autoridades, reveló detalles de los maltratos que sufrió, presuntamente, por parte de su expareja. Según explicó, el hombre no solo era violento, sino que tenía problemas de consumo de estupefacientes. Cuando la agredía, se valía de cualquier objeto para lastimarla.

“Convivíamos desde septiembre del 2020 y consumía vicio. Desde ese tiempo empezó a agredirme. En mayo del 2021 me insultó y me agredió, me tiraba baldes, jabones, cogió un machete, me dio planazos, me tiró al piso y me cogió a patadas y puños”, relató la víctima, citada por el medio local.

Un caso similar de violencia contra la mujer se presentó en Guamo (Tolima), donde Blanca Inés Contreras, de 48 años, fue atacada con un machete por su esposo, identificado como Uldarico Vargas, de 56 años, con el que llevaba dos décadas de matrimonio. Los hechos se registraron el 1 de febrero de 2024 y, aunque el hombre fue enviado a la cárcel mientras se adelantan las investigaciones en su contra, el 18 de octubre fue liberado por vencimiento de términos.

La víctima contó detalle del maltrato que sufrió a manos de su esposo, que ahora que está en libertad, representa un peligro para ella. En conversación con Caracol Radio, reveló uno de los momentos en los que fue golpeada brutalmente por el sujeto, que ocho días antes de intentar asesinarla con un machete, llegó a la casa exigiendo dinero. Entonces, empezó a insultarla y a agredirla.

“Como yo estaba lavando el piso donde los marranos, yo cogí el palo y le partí el palo en las costillas y él siguió agrediéndome, me cogió del pelo, me botó al piso, se me subió encima, yo como pude me solté”, precisó.

El 1 de febrero, llegó a su casa y se encontró con él. Vio que portaba un machete. Al verla, el hombre se abalanzó sobre ella y la cortó en repetidas ocasiones. Como pudo, la mujer salió a correr y el señalado agresor la persiguió. En un punto, ella cayó inconsciente.

“Él me cortó el dedo de una mano totalmente, me lo quitó. En la otra mano también perdí un pedazo, el brazo me lo cortó desde el codo”, detalló.