“Estamos en una guerra de nunca acabar”: Petro enfatiza urgencia de nueva política antidrogas en Colombia

Presidente de Colombia, Gustavo Petro- crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación ante el reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), que revela que la producción de cocaína en Colombia se ha duplicado en un año.

Durante su intervención, el mandatario reiteró la necesidad de reformular las estrategias de combate a las drogas en el país, destacando que las cifras actuales subrayan la urgencia de un cambio en la política nacional e internacional sobre el tema.

Fotografía de archivo de un cultivo de hoja de coca en el municipio de Tumaco (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

“Hay que cambiar de estrategia, de táctica y de relaciones internacionales. Este es un problema de América, y su consumo se ha vuelto un problema global. Estamos en una guerra de nunca acabar si no cambiamos la política. Si no lo hacemos, vamos a seguir matándonos entre nosotros. La sociedad colombiana no puede ser sacrificada”, afirmó Petro, en alusión a los desafíos de combatir el narcotráfico sin un enfoque renovado.

La incautación actual de cocaína, que se sitúa en un 15%, está muy por debajo de la tasa de producción, la cual ha aumentado en un 100%.

En un encuentro con miembros de la Policía Nacional, Petro destacó el cambio en los actores de este conflicto. Explicó que los grupos actuales involucrados en el narcotráfico ya no persiguen objetivos políticos, sino que se enfocan en la expansión del mercado y la exportación de cocaína.

“Ya no son los antiguos combatientes de grupos que querían cambiar un Estado por otro. Ahora piensan en exportar cada vez más cocaína. Buscan jóvenes para que voten por quien les da el dinero. La hoja de coca les da a los jóvenes más que cualquier otra actividad”, puntualizó el presidente, enfatizando cómo el narcotráfico sigue influyendo en la juventud y en el panorama social del país.

Petro también hizo hincapié en la dimensión internacional del problema, señalando que la cocaína colombiana ha llegado a países de Asia como India y China, lo que ha contribuido a la intensificación de los cultivos de coca.

Este fenómeno subraya, según el presidente, que la lucha contra las drogas debe ser entendida como un problema global, exigiendo un enfoque colaborativo y una reevaluación de las relaciones internacionales en la materia.

Durante la ceremonia de apertura de la COP16 ‘Paz con la Naturaleza’, realizada en Cali, el presidente instó a los gobiernos de la región a trabajar en conjunto para abordar la problemática desde una perspectiva integral, señalando que el enfoque actual, basado en medidas punitivas, ha demostrado ser insuficiente. Con este llamado, Petro busca abrir la puerta a nuevas alternativas que logren reducir los efectos del narcotráfico en Colombia y en el resto del mundo.