Carla Giraldo reaccionó a quienes la comparan con Cony Camelo por su trayectoria en ‘Masterchef Celebrity’

Durante 25 años, Carla Giraldo se mantuvo como un nombre presente para todos los colombianos. Esto se debe principalmente a su faceta como actriz, participando en producciones como Me llaman Lolita, Franscisco el matemático, Los herederos del monte, Cumbia Ninja o La ley del corazón. Pero con el paso de los años la antioqueña fue probando nuevos horizontes dentro de la televisión, de los cuales viene sacando los mayores réditos posibles.

Por un lado, en 2021 participó y ganó MasterChef Celebrity, donde destacó por su destreza en la cocina pero también causó reacciones encontradas entre los televidentes y sus compañeros por su actitud competitiva, reflejada en comentarios que no la dejaron bien parada en ocasiones.

Por otro lado, en 2024 debutó como presentadora en La casa de los famosos Colombia, haciendo fórmula con Cristina Hurtado, pero trascendieron las diferencias profesionales entre ambas y aunque Carla ya fue anunciada como presentadora para la segunda temporada, todavía hay incertidumbre sobre la participación de Hurtado.

Carla Giraldo fue invitada a Buen día Colombia, el matutino del Canal RCN, para contar detalles acerca de las novedades que traerá La casa de los famosos para su segunda temporada, explicando cómo pueden votar los televidentes para escoger a las celebridades que desean ver en la pantalla el próximo año, o defendiendo la elección de Ornella Sierra como host digital para suplir a Emmanuel Restrepo.

“Esta temporada viene cargada de sorpresas, va a ser más intensa y la interacción con el público tendrá un papel fundamental. Están preparando cosas que dejarán a todos sorprendidos”, aseguró en la charla.

En la parte final de la entrevista, el tema de Masterchef Celebrity resurgió y cuando le preguntaron si venía observando el desarrollo de la competencia, que actualmente tiene 10 famosos, respondió que sí y que la disfrutaba al máximo. Tanto, que reveló que a menudo recibía comparaciones con Conny Camelo, una de las que sigue en competencia y que se ganó una respuesta negativa en un porcentaje significativo de los televidentes por las actitudes que asumió durante la competencia, delante del jurado y ante sus propios compañeros.

Pero, lejos de tomarse la comparación para mal, Carla lo interpretó como un síntoma de que todavía la recuerdan los televidentes. “Sigo cocinando y me gusta ver ‘Masterchef’. Me están comparando con ‘Cony’ Camelo, qué risa. Me escriben en redes sociales: ‘Es peor que Carla’, y yo feliz de que la gente no me olvide, porque yo les prometí que los iba a sacar y los saqué a todos”, expresó.

Siguen las preguntas con Cristina Hurtado

Todavía persiste la incertidumbre de si a Carla Giraldo se le unirá la expresentadora de Guerreros para la segunda temporada, pero debido a que la actriz no abordó el tema en Buen día, Colombia, siguen cobrando fuerza las especulaciones alrededor del tema.

Durante las últimas semanas, Graciela Torres, conocida como la Negra Candela, reveló que Hurtado exigió para su regreso presentar sola, para evitar conflictos como los que tuvo durante la primera temprada, pero ante la negativa de los productores estarían barajando otros nombres. Según le contó a La Red Viral, entre las principales opcionadas estaría Carmen Villalobos, que ya tiene experiencia en la materia debido a su trabajo en Top Chef VIP y, recientemente, presentando los Billboard de la Música Latina en Miami.

La versión contraría la sostiene Ariel Osorio, que hasta septiembre fue presentador de Lo sé todo. Según le dijo al pódcast XYZ de RCN Radio, el motivo por el que no anuncian a Hurtado es por la intención de crear expectativa. ”Yo creo que al final va a hacer su aparición y están simplemente generando expectativa... lo que más ve uno en el espacio digital es ese tipo de mercadeo”, dijo.