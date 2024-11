Incertidumbre en el sistema de salud provocó alarmante aumento en consumo de medicamentos, según directora de Ascif

Alarmante aumento en el consumo de medicamentos - crédito Getty Images

El martes 29 de octubre se radicó el texto de la ponencia de la nueva reforma a la salud, que ha sido ampliamente concertada con algunos sectores; sin embargo, este tema seguiría generando preocupación e incertidumbre, especialmente porque no resolvería de fondo el déficit del sistema.

Ese es uno de los argumentos que expuso Clara Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, al afirmar que se ha presentado un incremento total del 128% en el consumo de medicamentos, según ella, por la incertidumbre en torno a la salud.

Según la ejecutiva, el contexto de crisis sanitaria del país sería el motivo del aumento en la demanda de servicios médicos y un acceso más amplio a los tratamientos farmacológicos, pero también habría traído un peligroso fenómeno de automedicación, lo que también representa un grave riesgo para la salud pública.

Rodríguez destacó la urgencia de abordar este problema mediante la revisión y mejora del modelo de atención en salud, de manera que el uso de los medicamentos sea responsable y se identifiquen claramente las áreas de ineficiencia.

“Allí es donde tenemos que entrar a mirar qué modelo de atención o cómo podemos mejorar esa metodología del modelo de atención en salud para que el uso de los medicamentos sea responsable y para que se pueda focalizar muy bien dónde están las ineficiencias para tener el recurso suficiente, además de la insuficiencia que hoy vemos y que podamos hacer una cobertura importante en toda la población ya en términos de calidad, que es la entrega real del servicio de salud con los medicamentos”, indicó Rodríguez, en declaraciones conocidas por Blu Radio.

Además, la directora enfatizó en la necesidad de una reforma integral del sistema de salud colombiano, que asegure que todos los ciudadanos tengan acceso efectivo a los medicamentos esenciales, evitando los riesgos asociados con la automedicación y promoviendo un bienestar generalizado en la población. La cobertura de calidad, dijo, implica además de la entrega de medicamentos, un servicio de salud que cumpla con los estándares requeridos.

Déficit en el sistema de salud alcanzaría los $19,7 billones en 2025

La crítica situación financiera que enfrentaría el sistema de salud colombiano para 2025 ha encendido las alarmas de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Anif, que proyectan un déficit de $19,7 billones, según informaron.

De acuerdo con los gremios, esta crisis comenzó a acumularse desde 2022, cuando la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se volvió insuficiente para cubrir las necesidades del sector, lo que ejerció una creciente presión sobre los recursos disponibles.

El desfase en la UPC se ha convertido en un problema crónico, explicó Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, que detalló cómo en 2021 el incremento requerido era de 7,7%, aumentando a 20,6% en 2022 y a 18,8% en 2023. Sin embargo, estos ajustes no se realizaron adecuadamente. “La deuda no solo se acumula, sino que sigue creciendo”, indicó Salas, resaltando la urgencia de un incremento de al menos 16,4% en la UPC para 2024, y no del 12%, lo que implicaría asignar fondos superiores a $100 billones para garantizar la calidad y cobertura de los servicios de salud.

En ese sentido, el déficit afecta a las EPS, que han acumulado deudas crecientes y enfrentan dificultades para proporcionar tratamientos y medicamentos a los pacientes. Según Afidro y Anif, la falta de actualización en los recursos impacta directamente en la capacidad de las EPS para responder a las necesidades del sistema, lo que pone en riesgo la cobertura y el acceso a servicios de salud para millones de colombianos.

Salas explicó que esta diferencia no es nueva, ya que desde 2021 se viene acumulando una brecha de 2,8 puntos porcentuales por año, lo que ha deteriorado aún más la situación financiera de las EPS.