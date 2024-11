Cristina Hurtado no quería trabajar con Carla Giraldo: esta es la razón por la que no estará en ‘La casa de los famosos’, según ‘La Negra Candela’

'La Negra Candela' dijo por qué Cristina Hurtado no quería volver a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia se ha consolidado como uno de los realities más comentados en redes sociales desde que salió al aire a principios de 2024. Es por esto que el Canal RCN ya está preparando con otros 22 famosos que ingresarán a la casa en el 2025, según han anunciado.

De esas celebridades, seis serán elegidos semanalmente por los televidentes y los demás serán escogidos por la producción como en la primera emisión. Sin embargo, el regreso de este popular formato trae consigo una sorpresa y es la ausencia de Cristina Hurtado como presentadora principal.

Las especulaciones sobre su salida comenzaron a circular hace poco, pues las promociones del regreso del show han sido con otras personalidades, entre las que está Carla Giraldo, pero Hurtado no lo que ha causado una ola de rumores y comentarios en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La razón por la que Cristina Hurtado no está como presentadora en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @crisshurtado/IG

En medio de la incertidumbre, Graciela Torres, más conocida como ‘La Negra Candela’, ha dado su versión en La Red Viral sobre las razones detrás de esta decisión. Según la periodista, la falta de Cristina Hurtado sería permanente y se debe a la supuesta rivalidad que aún tiene con su compañera Carla Giraldo, que ya empezó con su trabajo como conductora de la segunda temporada del reality.

Aunque en la temporada pasada ambas afirmaron haber superado sus diferencias, Torres aseguró recientemente que las tensiones entre ellas persistieron durante las grabaciones, en las redes sociales y hasta la actualidad.

De acuerdo con ‘La Negra Candela’, Hurtado habría solicitado trabajar sola en el reality para evitar conflictos, como los que salieron a la luz en el pasado, pero los directivos de RCN optaron por retirarla a ella del formato y quedarse con la actriz.

Carla Giraldo renovó contrato para la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlagiraldo/IG

Ante esto, Carla Giraldo renovó contrato para esta nueva temporada y todo parece indicar que seguirá al frente del programa. Esto quiere decir que habría una vacante disponible para acompañar a la actriz en el set de grabaciones y cuando se lleve a cabo el reality de convivencia en vivo.

Según se conoció, la producción ha decidido que la siguiente dupla de presentadores podría incluir una figura masculina, un cambio que ha despertado curiosidad entre los seguidores, pero también Torres mencionó algunos nombres que podrían reemplazar a Hurtado en esta nueva edición, entre los cuales estaría el de la actriz y presentadora Carmen Villalobos.

También surgieron nombres de personajes polémicos como el de los creadores de contenido digital La Liendra y Yina Calderón, el actor Gregorio Pernía y la actriz Aura Cristina Geithner, los cuales podrían aportar un toque de controversia y entretenimiento al reality.

Carmen Villalobos sería una de las opciones para presentar la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia', según 'La negra Candela' - crédito @cvillaloboss/IG

Este inesperado giro ha dejado a los fans de Hurtado divididos; para muchos, su carisma fue clave en la primera temporada. Sin embargo, la decisión de incorporar a Giraldo nuevamente y la posible entrada de nuevas figuras podrían darle un aire renovado a La casa de los famosos Colombia, y algunos lo celebran.

La segunda temporada del reality está programada para estrenarse en el 2025, y, con la expectativa de esta reestructuración, el público espera que las interacciones entre los nuevos presentadores y las 22 celebridades seleccionadas ofrezcan momentos aún más emocionantes que la primera, especialmente porque desde ya se están generando controversias entre los posibles ocupantes, los cuales se pueden escoger a partir del 4 de noviembre a través de la página del canal.

Sin embargo, días atrás el presentador conocido como El ‘Gordo’ Ariel aseguró que Cristina sí va a estar como parte de las presentadoras de La casa de los famosos Colombia 2 en el pódcast XYZ de RCN Radio. Allí contó que solo está siendo utilizada como campaña de marketing con el fin de dejar la expectativa de los fanáticos alta, pero después aparecerá.

“En algún momento hablé que de pronto al canal no le gustó el cambio de look de Cristina y que por eso no aparece en las promociones, pero yo creo que al final va a hacer su aparición y están simplemente generando expectativa... lo que más ve uno en el espacio digital es ese tipo de mercadeo”, dijo el periodista.