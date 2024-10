Gabriel Coronel reveló si quiere tener más hijos con Daniela Ospina: ¿se crecerá la familia?

La respuesta del actor venezolano generó emoción entre los seguidores de esta familia - crédito Gabriel Coronel / Instagram

Gabriel Coronel, conocido por su participación en producciones como Marido en alquiler y El señor de los cielos, reveló a través de una dinámica en su cuenta de Instagram que desea tener más hijos con su esposa, la empresaria colombiana Daniela Ospina, con la que tuvo a Lorenzo, el primer hijo de esta unión.

Esta reacción sobre uno de los temas que más intriga a sus seguidores llegó en medio de la actividad de preguntas y respuestas, en la que el actor decidió contar su perspectiva a un seguidor que lo cuestionó sobre si planea agrandar la familia con la hermana del arquero David Ospina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con un gesto de visible emoción, Coronel expresó su deseo de tener dos hijos más, aunque considera que probablemente será solo uno, demostrando que ya ha hablado del tema con Daniela Ospina, que es recordada por su relación de siete años con el futbolista James Rodríguez, con el que tuvo a su primera hija Salomé.

Gabriel y Daniela se casaron en una ceremonia privada en 2023, además, ese mismo año le dieron la bienvenida a su primer hijo, Lorenzo, que nació en noviembre. Desde entonces, sus seguidores han mostrado interés en que la pareja tenga más hijos, compartiendo su interés por esta familia a través de las redes sociales.

Daniela, Gabriel, Salomé y Lorenzo residen actualmente en Miami y la familia podría agrandarse - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Cabe mencionar que, Daniela Ospina y Gabriel Coronel son figuras destacadas en el ámbito del entretenimiento y su relación es admirada por muchos por su enfoque en el respeto y la comprensión mutua, por lo que se han convertido en un ejemplo para las relaciones actuales. Aunque no han confirmado un nuevo embarazo, ambos dejaron abierta la posibilidad de que esto suceda, lo que emocionó a todos sus seguidores.

Coronel intenta mantener una cercanía con su audiencia a diario, debido a que en Instagram cuenta con 1.7 millones de seguidores que no dudan en expresar su apoyo y entusiasmo por los planes futuros de la pareja.

Gabriel Coronel confesó que no conocía a James Rodríguez antes de saber quién era Daniela Ospina

Esta familia que genera interés en la audiencia comenzó de una forma muy particular y moderna, pues el primer acercamiento que tuvieron fue a través de redes sociales: “Una Daniela comienza a seguirme, yo la veo y digo: ‘Qué mujer tan guapa’. Pero, en realidad, tuvimos a una persona que le habló a ella de mí y a mí me habló de ella. Me dijo: ‘Tengo una amiga que te quiero presentar’ y yo, ok, chévere. Así empieza la relación: le escribo, me escribe, mi amiga hace de cupido y empezamos a hablar”, declaró el venezolano en el pódcast Cara a cara.

En medio de sus declaraciones, el actor y modelo sorprendió asegurando que no tenía idea de la existencia de James Rodríguez ni que tenía una hija con Daniela Ospina, pues una de las preguntas más comunes a través de sus redes sociales es cómo es su relación con Salomé.

La historia de amor entre Gabriel Coronel y Daniela Ospina sigue llamando la atención de muchos - crédito @daniela_ospina5 / Instagram

“Lo que me pareció muy bonito de esta historia es que yo no lo conocía a él, a ella ni a la niña. El fútbol no ha sido parte de mi vida, nunca, creo que he visto dos partidos de fútbol en mi vida; es que en Venezuela el béisbol es tan fuerte”, relató.

Asimismo, aseguró que ya estaba preparado para tener una relación seria y que deseaba tener hijos: “Yo sentía que la próxima mujer que entrara a mi vida iba a ser la madre de mis hijos, con mi edad, mi ambición, mis ganas y mis deseos de ser papá, de sembrar un hogar. Yo decía: ‘La próxima persona que entre a mi vida tiene que ser la mujer de mi vida’”. Efectivamente, después de conocer a Daniela y establecer una relación, confirmó que quería ser padre y ya tuvieron un retoño, aunque él considera que faltan más.