Conservadores le cerraron las puertas a las reformas laboral y de salud del Gobierno Petro: “No acompañamos propuestas que perjudiquen al país”, dijo Nadia Blel

La presidenta de la colectividad aseguró que las reformas sociales del Gobierno Petro causarán mayores dificultades para los colombianos - crédito @soyconservador/X

Durante una conferencia del Partido Conservador, la presidenta de dicha colectividad, la senadora Nadia Blel, reafirmó la postura de la bancada parlamentaria de no respaldar los proyectos presentados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República.

La senadora se refirió específicamente a las reformas Laboral y de Salud, que actualmente están en trámite en la corporación legislativa, y señaló que estas propuestas no solucionan las problemáticas de raíz, por lo que, para la congresista, no tendría ningún beneficio para los colombianos.

“El Partido Conservador desde su independencia debe hablarle con claridad al país. No podemos acompañar reformas que ponen en riesgo la salud, la generación de empleo, la propiedad privada y las instituciones”, explicó la parlamentaria, quien es la primera mujer que dirige el Partido Conservador en sus 175 años de vigencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Conservadores Rechazan Reformas De Petro - crédito Partido Conservador/YouTube

Además, Nadia Blel pidió a los senadores y representantes conservadores que tampoco respalden el proyecto de ley que habilitaría el transfuguismo en el país, al considerarla como una amenaza para la democracia nacional.

“Tampoco ninguna reforma o propuesta que busca habilitar el transfuguismo, nuestra posición es clara, no acompañaremos figuras cuyo fin es debilitar la representación política y el papel de los partidos políticos. La política colombiana debe avanzar en la consolidación de un sistema de partidos fuertes y evitar el personalismo que tanto daño le ha hecho al país. Hoy, con esta reforma estatutaria estamos siendo consecuentes con ello”, aseveró.

Tanto la reforma Laboral como la reforma a la Salud serían discutidas en las Comisiones Séptimas del Congreso, de los cuales, el Partido Conservador tiene dos curules en Senado y tres escaños en la Cámara, respectivamente. De hecho, los votos conservadores en el Senado fueron claves en el archivo de la reforma al sistema de Salud en 2023, respectivamente.

La bancada parlamentaria también mostró sus diferencias con la reforma que busca impulsar el transfuguismo en Colombia - crédito Partido Conservador/X

Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, también había expresado su inconformidad con el proyecto presentado por el Gobierno nacional, que ya superó sus dos debates en la Cámara de Representantes.

“Yo no estaría con una reforma que atente contra el empleo de los colombianos, no quiero medio millón más de colombianos desempleados que dispare la tasa de desempleo (...) las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las cosas que le hagan daño, no pasarán. Pensar en el pueblo es generar empleo y no destruirlo como hace esta reforma laboral”, dijo el congresista en el evento.

Además, Cepeda recalcó que el Partido Conservador radicó un proyecto alternativo, con el que “ayude en la generación de empleo: Fortaleciendo el subsidio del empleo en empresas pequeñas, con estímulo a la contratación o con el trabajo por horas, que es una posibilidad real”.

Efraín Cepeda rechazó la reforma Laboral del Gobierno Petro - crédito Colprensa

Candidato único para las presidenciales de 2026

De otro lado, la senadora y presidenta del partido, Nadia Blel, también aprovechó para referirse a las alternativas que tendrá esta colectividad frente a las futuras elecciones de Congreso y Presidencia que se llevarán a cabo en el año 2026.

La congresista indicó que el partido será gran protagonista de la contienda electoral, al manifestar que participarán con candidato único en el tarjetón de los comicios presidenciales.

“Este tiene que ser el partido de las ideas, de las propuestas, el partido de la buena política, esa que sirve para construir país y eso es lo que necesitamos hacer desde el Partido Conservador: construir esa Colombia en orden, esa Colombia prospera, esa Colombia de la familia que la izquierda ha tratado de arrebatarnos”.

David Barguil fue el candidato del partido Conservador en las elecciones de 2022 - crédito @soyconservador/X

A su vez, Nadia Blel mencionó: “Es por esto que en las próximas elecciones llevaremos candidato propio a la Presidencia de Colombia, que represente el ideario conservador. Tenemos hombres y mujeres de las más altas calidades para ocupar esta dignidad, a todos ellos los convoco a que lo hagan en nombre de nuestro partido, porque aquí tienen un ejército dispuesto a trabajar por ello”.

En las pasadas elecciones de 2022, el partido Conservador nombró al exsenador David Barguil como su candidato único, pero que no obtuvo los votos suficientes para representar a la coalición de derecha, la cual ganó Federico Gutiérrez en su momento.