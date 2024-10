Pantera, de ‘La Casa de los Famosos’ pidió penas más extremas para los asesinos de niños después de conocer el caso de Darwin Beltrán

Pantera envió contundente mensaje después de conocer el caso de Darwin Beltrán - crédito @pantera05_oficial / Instagram

Kevin Fuentes, conocido como Pantera y exparticipante de la primera temporada La casa de los famosos Colombia, ‘estalló’ en redes sociales después de conocer el grave caso en que un hombre acabó con la vida de sus dos hijos.

El presunto asesino, conocido como Darwin Beltrán, fue capturado por el crimen en el que le habría quitado la vida a sus hijos de 4 y 7 años de edad, en la localidad de Engativá, de Bogotá, razón por la que el creador de contenido no dudó en exponer su preocupación por lo que está sucediendo con los niños en el país.

“Yo no sé qué está pasando aquí en esta sociedad y en Colombia peor... Yo creo que hasta que no pongan esa pena de muerte para las personas que maten a un niño por violencia, eso no va a dejar de pasar... Ando preocupado, porque en menos de un mes un poco de niños muertos”, dijo Pantera.