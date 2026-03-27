Juan David Cabal se quedaría sin equipo por ser un “fracaso absoluto”: la Juventus lo tendría en su “lista negra”

Juan David Cabal no ha tenido mucha continuidad en la Juventus durante la temporada, aunque le valió para volver a la selección Colombia en 2026 - crédito Umit Bektas/REUTERS

Juan David Cabal es uno de los defensores centrales que el técnico Néstor Lorenzo convocó para los amistosos de la selección Colombia frente a Croacia, con derrota 2-1 en Florida, y Francia en Maryland el 29 de marzo, con la ilusión de sumar sus primeros minutos en este ciclo.

Sin embargo, el cafetero tendría un pie fuera de la Juventus, equipo que empezaría a depurar su plantilla para la próxima temporada y revisaría a varios jugadores que aparecerían en la lista de transferibles en el mercado de fichajes, que se dará en pleno Mundial 2026.

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Pese a eso, el central tendría una nueva oportunidad en el fútbol europeo para la siguiente campaña, pues un club lo buscaría por sus condiciones y cuenta en sus filas con dos compatriotas suyos, quienes le ayudarían a acoplarse al club, al país y volver a brillar en el Viejo Continente.

“Lápida para su temporada”

Desde su arribo al conjunto de Turín en 2024, no son muchos los encuentros que el colombiano ha disputado con los italianos, principalmente por las lesiones que lo sacaron por varios meses, una de ellas fue en el músculo flexor de la pierna en el segundo semestre de 2025.

Según el portal Calciomercato, Juan David Cabal es uno de los jugadores que la Juventus considera sacar para la temporada 2026/2027, aunque señala que no sería por los problemas físicos, sino por lo que pasó el 17 de febrero en Estambul, por los playoffs de la Champions League.

Juan David Cabal se iría de la Juventus después de dos años en el equipo, pese a tener contrato vigente - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

“Por no hablar de Juan Cabal. El colombiano no ha vuelto a pisar el terreno de juego desde su desastrosa actuación contra el Galatasaray, cuando entró al campo y fue expulsado a los pocos minutos”, informó el portal italiano, recordando aquel error que provocó una de las anotaciones del rival, además de su doble amonestación.

Para el portal web, lo del defensor central colombiano es “un fracaso absoluto para un jugador que nunca llegó a convencer del todo a Luciano Spalletti, hasta el desastre de Estambul que representó la proverbial lápida para su temporada y, probablemente, también para su aventura en Turín”.

La mala presentación frente a Galatasaray en Turquía, cayendo por goleada 5-3, sería la razón para que Juventus no continúe más con Juan David Cabal - crédito Umit Bektas/REUTERS

Cabe recordar que Cabal tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2029, suma 28 presentaciones con la “Vecchia Signora”, marcó dos goles y un par de asistencias en estos dos años con el club, mostrando números discretos que no lo hacen importante en la institución.

Inglaterra, posible destino

Ante la posibilidad de que se acabe su periplo por Italia, a donde llegó en 2021 por la transferencia desde Atlético Nacional a Hellas Verona, el central de 25 años sería buscado por una de las ligas más importantes del mundo: “La Premier League, liga que lleva tiempo siguiendo de cerca al defensa colombiano, mantiene un gran interés en el jugador nacido en 2001″.

“El Fulham ya había intentado adelantarse a la competencia en el pasado, antes de la llegada decisiva de la Juventus en el verano de 2024. Ahora el escenario podría reabrirse, con varios clubes listos para regresar a la lucha”, informó el medio italiano el 24 de marzo.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma son dos de los jugadores más importantes en el Crystal Palace actualmente - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

El portal web añadió que “en las últimas semanas, el Crystal Palace ha sido el club más activo en la puja por Cabal. Según se informa, el club londinense ya ha iniciado conversaciones exploratorias para evaluar la viabilidad del acuerdo, incluyendo a Cabal entre sus posibles refuerzos para la próxima temporada. El proyecto del Palace podría representar una importante oportunidad para el defensa, que ganaría mayor regularidad y la posibilidad de competir en una liga tan competitiva y mediática como la inglesa. En las próximas horas, estas conversaciones podrían convertirse en una oferta concreta para la Juventus“.

“Un factor que no debe subestimarse en este posible acuerdo es la presencia en el Crystal Palace de dos compatriotas de Cabal: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Su familiaridad con el entorno y la posibilidad de compartir experiencias con compañeros de selección podrían facilitar su integración y hacer que el destino resulte aún más atractivo para el defensa”, finalizó.