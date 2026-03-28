Colombia

Rodrigo Londoño aseguró que las extintas Farc no deben reparar económicamente a las víctimas y Mafe Cabal ‘estalló’: “¿Qué tal?”

El presidente del partido Comunes y último comandante del grupo armado aseguró que la responsabilidad es del Estado. Indicó que la guerrilla entregó todos sus bienes para ese fin

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Bogotá.16 de septiembre de 2021. Senadora, María Fernanda Cabal. (Colprensa - Álvaro Tavera)
La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el Acuerdo de Paz le dio impunidad a las Farc - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverri, que fue el último comandante de las extintas Farc-EP, habló sobre las responsabilidades de los firmantes de paz con respecto a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. En diálogo con Radio Nacional de Colombia, indicó que, si bien los integrantes de la organización armada se comprometieron a entregar sus bienes y riquezas, no están obligados a reparar económicamente a las víctimas.

Un movimiento insurgente, un movimiento guerrillero que hace un acuerdo de paz, no repara, es decir, no va a reparar económicamente. La obligación es del Estado colombiano. No, nosotros… nos hubieran dado la plata para entrar a reparar. Nosotros entregamos lo que teníamos y está confirmado”, precisó el político y firmante de paz.

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La congresista María Fernanda Cabal, opositora del Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, y de la firma del Acuerdo de Paz, condenó las declaraciones de Londoño. A través de una publicación en su cuenta de X, cuestionó el hecho de que los exmiembros de la organización armada no deban reparar económicamente a las víctimas.

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, aseguró que las Farc no tenían propiedades en Bogotá; estaban en zonas rurales - crédito Colprensa
Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, aseguró que las Farc no tenían propiedades en Bogotá; estaban en zonas rurales - crédito Colprensa

Desde su perspectiva, resulta beneficioso para los exguerrilleros e injusto para la población colombiana la manera como han respondido ante los crímenes que cometieron. Gracias a lo pactado en 2016, no fueron privados de la libertad en un centro carcelario y, como resultado de procesos adelantados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que afrontar sanciones orientadas a la reparación –no económica– durante ocho años.

A juicio de la legisladora, las condiciones que se establecieron para acordar la paz entre la extinta guerrilla y el Estado constituyen un manto de “impunidad” para los excombatientes.

“¿Qué tal estos de las FARC? No solamente no pagaron un día de cárcel por su participación en un grupo terrorista y delitos señalados, sino que ahora dicen que no tienen por qué reparar económicamente a las víctimas. El acuerdo de impunidad los convirtió en intocables por la justicia e invisibles para las víctimas”, escribió la excandidata presidencial en la red social.

La congresista María Fernanda Cabal cuestionó el hecho de que las extintas Farc no deban reparar económicamente a las víctimas - crédito @MariaFdaCabal/X
La congresista María Fernanda Cabal cuestionó el hecho de que las extintas Farc no deban reparar económicamente a las víctimas - crédito @MariaFdaCabal/X

Las riquezas de las Farc utilizadas para la reparación de víctimas

De acuerdo con lo expuesto por Londoño en la entrevista radial, las extintas Farc entregaron todo tipo de bienes al Estado, cumpliendo con los compromisos pactados. Allegaron oro, dinero (dólares), inmuebles, armamento, entre otros. Aclaró que sus propiedades estaban en las zonas rurales del país y no en zonas urbanas como Bogotá.

“Nosotros no teníamos haciendas aquí en la Sabana de Bogotá. Teníamos fincas en la profundidad de la selva donde sembrábamos plátano, donde sembrábamos yuca, donde cuidábamos gallinas, marranos y hasta vacas, y teníamos mulas pa’ mover las cargas, la comida, pa’ mover las armas, pa’ mover munición, pa’ mover explosivo”, precisó.

Aseguró que esos bienes fueron entregados al Estado, pero que “no se hizo el procedimiento que debió hacerse“. En todo caso, afirmó que durante el Gobierno Petro se han utilizado esos bienes y recursos para la reparación de víctimas. Sin embargo, según el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el Presupuesto General de la Nación, donaciones y otras fuentes de financiación también son utilizadas para responderles a las personas afectadas por el conflicto armado.

Las Farc entregaron dinero falso para la reparación de víctimas - crédito Dado Ruvic/Reuters
Las Farc entregaron dinero falso para la reparación de víctimas - crédito Dado Ruvic/Reuters

No obstante, un estudio de la Contraloría General de la República indica que las extintas Farc no han entregado la totalidad de sus bienes y riquezas y, además, dieron dólares falsos.

“Este dinero ya está siendo usado para reparar a las víctimas; ya se ha venido monetizando, pero la brecha que hay para reparar es muy grande”, explicó la contralora delegada Jenny Lindo.

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