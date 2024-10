Juanes compartió su primera experiencia en San Francisco tomando taxi sin conductor: “Uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno”

El cantante estuvo visitando San Francisco y aprovechó la oportunidad - crédito @juanes/IG

Los taxis sin conductor parecen ser el atractivo turístico de varias ciudades en Estados Unidos, que cuentan con este servicio gracias a una reconocida marca de carros.

A través de redes sociales, varias figuras del entretenimiento han compartido sus experiencias en este tipo de transporte que parece haber venido del futuro para quedarse.

Juanes compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, cómo vivió la experiencia en estos vehículos que no cuentan con un conductor en el asiento del piloto. Y es que el paisa le sacó algunas risas a sus seguidores, al hacer dos referencias importantes durante la grabación; la primera de ellas, en el texto al afirmar que todavía sigue siendo un “montañero” de pura cepa y la segunda, a la temporada de Halloween.

Al inicio de la grabación, el intérprete de La camisa negra mencionó que se encontraban en la ciudad de San Francisco, una de las más tecnológicas de Estados Unidos por su cercanía con Silicon Valley. Entre risas, Juanes aseguró que se sentía nervioso por la inusual manera de transportarse porque “voy a conocer un fantasma que maneja un taxi”.

Una vez dentro del lujoso y exclusivo automóvil, tanto el artista como la persona que lo acompañaban disfrutaron del trayecto; sin embargo, se preguntaron todo el tiempo cómo se subiría uno sin tener que saludar al conductor e indicó que “me da miedo porque voy solo y si eso no me quiere hablar”. Mientras transcurre el desplazamiento, el volante se mueve solo mientras guía el carro de forma autónoma por la ciudad.

Durante el recorrido, el cantante colombiano reaccionó al avance de la tecnología, pero también tuvo la oportunidad de comparar las calles de San Francisco, California con las de su natal Medellín: “¿Qué diferencia hay entre esto y Prado?”. Fue en ese momento, en el que recordó sus orígenes cuando soltó la popular frase “uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente las risas no se hicieron esperar con apuntes como: “Ten presente que por lo menos no te dijo ‘yo por allá no voy’”; “el chofer se quedó mudo cuando se dio cuenta que era Juanes”; “me encantó la parte del final, donde le contaba cómo estaba la gira y se quedó mudo el taxista”, entre otros.

La sorpresa que se llevó seguidora de Juanes

Después de llevar a cabo su presentación en Oklahoma en la noche del 26 de octubre, Juanes compartió un video en sus redes sociales con una sorpresa que le dio a una seguidora que salía de su concierto y se desplazaba de camino a su casa. La mujer iba cantando a todo pulmón el sencillo Es por ti, que acababa de escuchar en el evento, cuando el paisa se percató decidió parar a su lado, bajó la ventana y la mujer estalló de euforia.

“Iba saliendo de nuestro concierto, vi a esta chica cantando Es por ti en su carro y decidí acercarme y cantar con ella”, dijo el paisa.

Aunque no lo reconoció inmediatamente, bastaron unos segundos para que la mujer reaccionara y bajara de su vehículo para abrazarlo, tomarse una fotografía y seguir coreando el tema. “Espera, espera, ella no sabe que yo estoy acá”, dice el cantante mientras se acercan al carro de la mujer, momento en que empieza a cantar junto a ella. “Juanes, eres Juanes, por favor, no lo puedo creer, no lo puedo creer Juanes, Ay Dios mío, no lo puedo creer”, decía la mujer mientras la euforia solo la hacía abrazar al colombiano.