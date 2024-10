Johanna Fadul armó show de celos por aparente coqueteo entre una compañera y Juanse Quintero en ‘Los 50′: “Morronga”

Johanna Fadul empezó a desconfiar de Juanse Quintero por supuestos coqueteos entre la actriz mexicana Aleida Núñez con su esposo - crédito NBCUniversal Public Relations LATAM/Youtube y @johannafadul/Instagram

Los conflictos para Johanna Fadul y Juanse Quintero dentro de la segunda temporada del reality Los 50 —en el que participan juntos— no han parado, pues mientras la pareja está en la mira de sus compañeros para ser eliminada del juego, a la actriz de Sin senos sí hay paraíso el tema de los celos le empezó a jugar en su contra.

En medio de una acalorada escena, la también creadora de contenido bogotana confrontó al actor y a la cantante mexicana Aleida Núñez, a la que señaló de “morronga” por los aparentes coqueteos hacia su esposo.

Desde que inició el juego del programa Los 50 2024 —que en Colombia se puede seguir a través de la señal de Telemundo Internacional—, la pareja de actores y esposos han estado en el ojo del huracán por cuenta de los problemas y malentendidos que han tenido entre ellos, además de que rápidamente se convirtieron en el objetivo a vencer por parte de los otros concursantes.

Tras discutir por la distribución de los cuartos y camas, debido a que Juanse aspiraba a dormir con su esposa durante el tiempo de permanencia en el reality, Johanna tenía otros planes en mente. La pareja, que lleva 11 años de casada, empezó a ver en riesgo su relación amorosa.

Johanna y Juanse aceptaron el reto de participar juntos en el mismo reality en el que tendrán que vivir varios meses aislados en una lujosa finca junto a 48 famosos más. Allí los competidores ponen a prueba tanto su convivencia como su destreza mental y física, pues deben sortear varios obstáculos que el juego va poniendo en su camino.

Como parte de esta dinámica, el esposo de Fadul terminó encadenado a su colega Aleida Núñez, participante con la que Johanna ya había sostenido una conversación sobre un aparente gusto que ella notó por parte de la actriz mexicana hacía Juanse. “Ella me dijo que tranquila, que no iba a pasar nada, que ella iba respetar a mi marido y vea, es que es una completa morronga, ya no le creo nada”, mencionó la influencer colombiana.

Ante la incomoda situación de la que todos los concursantes fueron testigos, Juanse reaccionó molesto y aseguró no entender la posición que tomó su esposa. “Mi esposa hace tremendo show de celos y me dejó sorprendió porque llevamos 11 años de matrimonio y no entiendo en qué momento llega con este reclamos sin tener razones”, comentó Quintero.

“Hay algo ahí entre ellos que no me termina de convencer, no me quedo tranquila, ella debe respetar que él está casado y que yo estoy aquí viendo todo”, añadió Johanna.

Johanna Fadul, Juanse Quintero hacen parte de los rechazados en ‘Los 50′

Por otra parte, a este episodio de celos e inseguridad, se le sumó a la pareja el hecho de sus compañeros los consideren los principales participantes a sacar de la competencia, puesto que, los señalan de manipuladores y deshonestos, razón por la que la pareja quedó en riesgo de eliminación al ser parte de los tres rechazados de la finca que ahora se deberán jugar su permanencia en reality. La noticia no cayó muy bien entre los actores colombianos. “Soy uno de los rechazados de la casa, ¡Wow! Es bueno que se revele en quién se puede confiar y en quienes no”, añadió Juanse acerca de la sentencia.

En el momento del Johanna no ocultó su cara de decepción, “Esta semana nos ha tocado enfrentarnos a todos porque nos han acusado de ser los culpables de todo lo que pasa en cuanto a las alianzas”, agregó Fadul sobre la fama y reputación que les crearon sus rivales en el juego en el que dependerán de los votos de los demás para avanzar en la competencia.

Los 50 es un formato que fue creado por Telemundo en 2023, donde 50 personalidades reconocidas viven en una lujosa hacienda, desconectadas del mundo exterior y enfrentando diferentes pruebas que los van eliminando hasta que solo uno se quede 350.000 dólares. En 2024 lanzaron su segunda temporada, donde varios colombianos conocidos a nivel internacional aceptaron el reto, entre ellos Tostao que ya quedó eliminado, Johanna Fadul, Juanse Quintero, Sebastián Villalobos, Fabián Ríos y Francisco Bolívar.