Exconcursante del ‘Desafío XX’ sufrió grave accidente en carretera: “Me metí una chocada dura”

Alejo del Desafío XX sufrió accidente en su moto mientras se movilizaba por carretera - Caracol Televisión

El exparticipante del Desafío XX Alejandro Londoño, conocido como Alejo, del equipo Omega en el reality, sufrió un grave accidente de carretera al chocar su moto con un carro particular.

En el video compartido, el ‘desafiante’ se encargó de explicar que logró reaccionar segundos antes de que su motocicleta impactará con un costado del vehículo.

El participante chocó su moto contra un carro particular - crédito @alejandro.londoo.a1/Instagram

“Me metí una chocada dura... Me logré medio tirar ahí al lado del carro y bueno no me pasó nada, pero si me van a salir unos morados, apenas me salgan, se los muestro, porque si me di duro... Vengo todavía con mucha adrenalina, tuve que dejar la moto en Llano Grande”, explicó.

En la segunda parte del video, Alejandro Londoño detalló como parte de su moto quedó incrustada el guardabarros delantero del vehículo particular, “gracias a Dios no venía tan rápido y me dio tiempo de reaccionar y apoyarme… En el pie, pues si me di”, dijo mientras mostraba que su zapato y media del pie derecho se rompieron por el impacto contra el carro.

El video del exdesafiante generó preocupaciones en sus seguidores, que no dudaron en dejarle un sentido mensaje en los comentarios, deseándole que su pie se pueda recuperar. “Gracias a Dios no te paso nada malo”, “con esas máquinas no se juega”, “Ojo que de la velocidad no se abusa”, “menos mal no le paso nada, pa’ lante mi capi”.

En un video nuevo video desde sus historias de Instagram, Londoño reapareció para dar un parte de tranquilidad, asegurando que después del accidente cayó en cuenta que pudo haber estado en un peligro mucho mayor.

Alejo dio parte de tranquilidad tras sufrir accidente - crédito @alejandro.londoo.a1/IG

“Les cuento que amanecí melo, pero si me quede todo pensativo parce… No cayeron en cuanta que, pues en los accidentes generalmente a usted se le cae el zapato o la media…”, ya que tal como muestra en el video, su zapato salió disparado después del impacto con el carro.

“¿No les parece que eso es muy raro?, pues no sé, me quedé como pensando, ¿mi zapato por qué salió volando?, me puse a preguntar y mucha gente me dice que como es un corrientazo de tanta energía y dicen que la energía busca por donde salir… Eso es una curiosidad muy grande”, preguntó Alejandro a sus seguidores.

Además de la anécdota curiosa, Londoño aprovecho para explicar en sus redes que se encuentra mejor.

Otra exconcursante del Desafío XX sufrió accidente mientras entrenaba

La desafiante de 64 años, conocida como Colombianita compartió desde su cuenta de Instagram que sufrió un accidente mientras se encontraba haciendo montañismo en un lugar cercano a Villavicencio. Según lo explica Gloria, nombre real de la mujer, fue atropellada por una moto.

“Les quiero comentar que tengan mucho cuidado porque nunca va a ser suficiente, vea, venía bajando de la montaña y desafortunadamente tuve un accidente, me atropello una moto y en este momento estoy en el hospital”, dijo la mujer que hizo parte del equipo Gamma.

La mujer quiso enviar un mensaje para que las personas mantengan precaución en las vías. “Vean esto para que por favor tomen conciencia, cuídense por favor, y le quiero pedir a los motociclistas también que por favor tengan mucha precaución porque nosotros también somos seres humanos”.

Colombianita del Desafío XX sufrió grave accidente - crédito @@LaMasPixelada / X

Según explica el video, la mujer se encontraba terminando su entrenamiento en la montaña cuando fue embestida por la motocicleta. Al parecer la mujer se encontraba en la vía y ninguno de los dos pudo evitar el fuerte impacto, Colombianita confesó que el conductor no huyó y se dispuso a prestarle a tención médica inmediata.

“En este momento no busco culpables, solo sé que estos hechos sucedieron para darme cuenta que tengo nueva oportunidad de vida y que mi parcerito Dios puso muchos ángeles en este proceso. A usted David, quien fácilmente había podido escapar, hizo todo lo contrario, paro su moto y estuvo en todo momento conmigo, esa mano que me apoyo y daba voces tranquilidad”, escribió en la descripción de su post.