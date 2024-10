Cambio Radical salió en defensa de César Gaviria y denunció complot para alinear al liberalismo con Gustavo Petro

El expresidente César Gaviria ha marcado distancia del presidente Gustavo Petro, que según Cambio Radical buscaría derrocarlo - crédito Colprensa - Cambio Radical

No resulta común que un partido político se pronuncie sobre las decisiones internas de otro, con el que además disputará en las urnas los votos para las diferentes corporaciones. Pero tal parece que Cambio Radical rompió la regla y el miércoles 30 de octubre denunció a través de sus redes sociales un plan en contra del director del liberalismo, César Gaviria, durante la convención nacional que arrancará el jueves 31 de octubre; y en la que el expresidente buscará su reelección.

Según la publicación en X, la representatividad que cuenta con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras como cabeza visible, aseguró que la intención es que, con la salida de Gaviria, el partido pueda volver a la coalición de Gobierno y, con ello, convertirse en un aliado clave para aprobar las reformas que se tramitan en el Congreso de la República; como la reforma laboral, que empezará su discusión en el Senado, y la reforma a la salud, ya radicada en la Comisión Séptima de la Cámara.

“¡Alerta Colombia! La convención del Partido Liberal, que comienza mañana (31 de octubre), busca destituir al expresidente César Gaviria para alinear al partido con el gobierno de Petro y vincularlo al frente amplio de cara a las elecciones de 2026″, expresó en su mensaje el partido declarado en oposición al actual mandato presidencial, que acto seguido dejó entrever cuál sería la estrategia que se estaría gestando para ganarle el pulso al ex jefe de Estado.

De acuerdo con lo expuesto por Cambio Radical, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; junto a su antecesor, Luis Fernando Velasco, y otros funcionarios “estarían involucrados en una conspiración para lograr este objetivo”. Todo ello, utilizando su influencia en la entraña del partido y con recursos estatales por delante para “voltear la torta” y quedarse con la dirección liberal; que tras algunos desencuentros de Gaviria con Petro se declaró en independencia.

“La participación de figuras externas como Alexander López (director del Departamento Nacional de Planeación, DNP) aumenta la presión sobre el partido. Esta situación es vista como un riesgo para la independencia del liberalismo, que podría terminar absorbido por el proyecto político de Colombia Humana y el Pacto Histórico”, concluyó la colectividad, de la que son voceros en el legislativo senadores como David Luna y Carlos Fernando Motoa, y en la Cámara Carolina Arbeláez.

Velasco estaría dispuesto a retirar su candidatura si César Gaviria hace lo propio

En medio de esta controversia, se conocieron las declaraciones del exministro Velasco, que había lanzado su candidatura a la dirección del Partido Liberal, dispuesto a declinar su aspiración; si el expresidente Gaviria hace lo mismo, y permita que sean otros aspirantes los que luchen por estar al frente de esta corriente política, una de las más antiguas del país. Así lo dio a conocer en Blu Radio el también exsenador, que estuvo desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 3 de julio de 2024.

“Estoy listo a dar un paso al costado por democratizar mi partido, si el señor expresidente Gaviria hace lo propio y permitimos que nuevas generaciones lleguen a dirigir el liberalismo”, afirmó al citado medio. Y agregó que no cerraría la posibilidad solo ante las listas que están inscritas, sino que estaría de acuerdo con que dirigentes, como los que cree que hacen parte del “ala conservadora” del partido, puedan tener representatividad.

En dicho diálogo, Velasco también expresó su molestia con que el expresidente Gaviria, según él, esté dispuesto a hacer acuerdos con partidos como el Centro Democrático, el Conservador y Cambio Radical, de cara a las elecciones presidenciales del 2026. “Nosotros no somos eso, los liberales no somos un partido de derecha. El liberalismo que a mí no me gusta es el liberalismo que intenta entregarse a la derecha colombiana”, puntualizó.