Rafael Santos aseguró que sueña seguido con Diomedes Díaz y Martín Elías: “Dejaron heridas”

Rafael Santos, el mayor de los hijos hombres de Diomedes Díaz, reveló que sueña seguido con su padre y con su hermano, el Gran Martín Elías, a quienes extraña a diario y cuyas muertes aseguró que jamás superará. “Ambos dejaron huellas imborrables”.

Según detalló el artista vallenato, cuando el Cacique y Martín aparecen en sus sueños, se despierta y no puede volver a dormir. “Los extraño tanto que cuando los siento me levanto y ya me quedo despierto”, contó el cantante a quien el ídolo alcanzó a encargarle hacerse responsable de su dinastía.

El heredero mayor de Diomedes Díaz que se lanzó al ruedo a los 18 años junto al acordeonero Álvaro López, con quien lanzó varios álbumes. celebró este 2024 sus 25 años de trayectoria artística con el disco Inmortal, un homenaje a su padre que falleció en 2013 y con el que todavía sueña, pues tiene heridas que dejaron huella. “Nunca los voy a superar tengo heridas vivas”, contó el artista haciendo referencia también a su hermano Martín Elías al que perdió en 2017.

En su paso por la cabina del programa Los Impresentables de la emisora Los 4o Colombia, el artista vallenato conmovió al afirmar que se aferra al recuerdo de su padre y hermano con los que sueña frecuentemente.

“Cada vez que sueño con ellos dejo de dormir, me da mucha nostalgia. Tengo claro que nunca lo voy a superar, porque es una herida que ya está marcada en mi vida y jamás se va a cerrar, pero puedo vivir con eso porque fueron más los recuerdos bonitos que viví con ellos”, narró el cantante.

Desde aquel 22 de diciembre del 2013, cuando murió Diomedes en Valledupar, y cuatro años después, que un accidente vial causó el fallecimiento de Martín Elías, Rafael confesó que mientras duerme ve la última imagen que le quedó grabada de cada uno de ellos.

“El último sueño que tuve con mi papá lo vi con el cabello largo, como todos estábamos acostumbrados a verlo, con camisa blanca, pero no lo vi del ombligo para abajo. Martín, cuando lo fuimos a dejar en el cementerio, estaba vestido con una chaqueta negra y un suéter blanco y lo vi así (en el sueño), perfecto, bonito”, detalló.

Un homenaje a la memoria y legado del Cacique

Con el relanzamiento de La Plata, uno de los más grandes clásicos bailables de Diomedes Díaz, su hijo mayor quiso aportar a la memoria y legado del Caique a quien le sigue los paso en el género vallenato.

Seleccionar La Plata para volver al estudio de grabación no fue una decisión a la ligera, ya que se trata de uno de los temas más icónicos de Diomedes Díaz. En esta nueva versión, el merengue aporta un ritmo vibrante y energético, mientras que el vallenato conserva el toque nostálgico y emotivo característico del artista homenajeado: “Estoy feliz y agradecido con Dios. Finalmente, es el lanzamiento de La Plata Fusión en colaboración con el maestro @wilfridovargas_oficial en la producción del maestro @jimmyzambranooficial que es mi compañero de batalla cultural. Mi corazón es tuyo!”, escribió el cantautor en Instagram.

Esta nueva versión del éxito de Diomedes al que tituló La Plata Fusión es la segunda entrega de este tributo, que pretende no solo honrar la memoria del Cacique de la Junta, sino también acercar su música a nuevas generaciones a través de esta fusión de géneros: “Esta es la segunda entrega de un homenaje de 10 canciones al más grande del vallenato Diomedes Díaz. Disfruta y canta este video, próximamente traemos para ustedes el video oficial. Gracias a todos los Rafaelistas, Diomedistas y martinistas que me apoyan...🥰”, compartió Santos en sus redes sociales.