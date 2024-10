Ella es la ‘Rapunzel’ colombiana: desde hace 20 años no se corta el cabello

La mujer sufrió un accidente que le provoca dolores en uno de sus hombros al momento de realizar su rutina de cuidado para el cabello - crédito La Opinión sitio web

Desde febrero de 2024, María Marleny Martínez Chipagra enfrenta un desafío adicional en su vida diaria: una lesión en el hombro que dificulta el cuidado de su extensa cabellera, que mide más de dos metros. Por esta razón, muchos la han calificado como la ‘Rapunzel’ colombiana.

Martínez Chipagra, quen vive de Cúcuta (Norte de Santander), en el barrio Alfonso López, ha mantenido su cabello sin cortar durante dos décadas, convirtiéndolo en un símbolo de identidad y orgullo personal.

La mujer, originaria del municipio Durania, vive en Cúcuta con su hija, su nieto y una niña de 14 años a quien cuida, informó La Opinión. Su cabello, que considera una herencia de su madre, es tanto una bendición como una penitencia, según comentó con humor. “Grandes deben ser mis pecados para liberarme de ellos”, expresó la mujer, refiriéndose a su melena.

La rutina de cuidado que no se negocia

La rutina de cuidado de su cabello es un ritual que sigue con devoción cada semana. Para mantenerlo fuerte, María utiliza un champú específico que ha probado ser efectivo para ella, y complementa su cuidado con masajes de creatinina natural, que asegura fortalecen su cabello y previenen su caída.

La última vez que unas tijeras tocaron su cabello fue hace 20 años, un evento que marcó el inicio de su decisión de dejarlo crecer indefinidamente.

La mujer aseguró que usa un champú que nunca cambia, y que según ella, le produce el efecto deseado - crédito Freepik

Sin embargo, desde su caída en febrero, lavar y peinar su cabello se ha convertido en un acto de valentía. El proceso de lavado, que le toma entre 30 y 45 minutos, ahora está acompañado de dolor debido a su lesión en el hombro. A pesar de las dificultades, María continúa con su meticulosa rutina de cuidado, secando su cabello siempre a mano.

“Me toma entre 30 y 45 minutos lavarlo, y luego me seco con una toalla, siempre a mano, con paciencia. Desenredarlo es otra historia, puede llevarme hasta dos horas. No me gusta que nadie más lo toque, es algo muy personal”, le contó la mujer de la tercera edad al medio regional.

Otro de los no negociables al momento de realizar su serie de cuidados para el cabello consiste en aplicar masajes con una creatinina natural. De acuerdo Martínez Chipagra, esto fortalece su cabello y se lo mantiene saludable, a tal punto que, no tiene signos de alarma por caída.

No lo luce suelto en público

El temor de que pueda sufrir un accidente o que alguna persona le corte su cabellera, ha llevado a que la nortesantandereana no lleve nunca su melea suelta cuando va por las calles. “Es extraño, pero es una realidad. Lo más loco que he hecho con mi cabello ha sido mantenerlo amarrado, porque la idea de que alguien me agarre de la coleta me da una zozobra que ni puedo describir”, aseguró la mujer.

La mujer solo deja que le toque el cabello la niña pequeña que ella cuida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para Martínez Chipagra, el tener así de largo su cabello es una forma de rendirle un homenaje sin tanto bombo ni bullicio a su señora madre, y expresó que ninguna de sus hermanas “ha tenido (el cabello) tan largo. Quiero que crezca más y ver hasta cuándo puedo manejarlo”.

Sobre si desea cortarlo pronto, la oriunda de Durania aseguró: “No tengo intenciones de hacerlo. Lo quiero ver crecer más”.

Por último, y como consejo para aquellas mujeres y hombres que desean que sus cabelleras crezcan frondosas y en poco tiempo, ella destacó que antes de irse a dormir hace una trenza con su cabello y lo recoge en un moño. Según Martínez Chipagra, este ritual lo hace sin excusa desde hace varios años, y uno de los principales beneficios es que le permite descansar sin que lo extenso de su melena, la incomode al apoyar su cabeza sobre la almohada.