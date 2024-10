Revelan video de hombre que apareció muerto tras asesinar a su hijastra: habría sometido a la joven a rito de santería antes de quitarle la vida

Encuentran sin vida al hombre señalado por el asesinato de una niña de 16 años en Landázuri, Santander - crédito Colprensa.

Dos días después de que el país conociera el asesinato de Liyen Cubides, una joven de 16 años, en el municipio de Landázuri, Santander —recibió un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de su padrastro—, se revelan nuevos detalles del crimen que ha conmocionado al departamento.

De hecho, en la tarde del domingo 27 de octubre, en la vereda Corinto de Landázuri, las autoridades dieron con el cuerpo sin vida de Élver Armando Pineda Ballesteros, el hombre acusado de asesinar a la menor, al parecer, por una obsesión que tenía con la niña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El asesinato de la adolescente ocurrió en la madrugada del sábado 26 de octubre en la vereda Santa Bárbara. Vecinos del lugar escucharon un disparo y los gritos de auxilio de Carolina Pineda Castrillón, madre de la menor, quien pedía ayuda desesperadamente.

Pero en las últimas horas comenzó a circular un video que ahora forma parte de la investigación de las autoridades, en el que se muestra a Pineda Ballesteros realizando un aparente ritual de brujería. En el material, se le escucha en una videollamada con un supuesto brujo, ofreciendo el alma de la joven a la “santa muerte” para que sus ojos y mente fueran nublados. Además, el padrastro pedía que la adolescente no se enamorara de nadie más, solo de él, y que su cuerpo, alma y espíritu le pertenecieran exclusivamente.

Padrastro de Liyen Cubides habría hecho brujería para quedarse con la menor - crédito tomado de Facebook

“Que su cuerpo, alma y espíritu me pertenezcan solamente a mí. Gracias, santa muerte, por el favor que me haces y, a cambio de esto, me comprometo a divulgar tu buen nombre. También te pido, por favor, que alejes a cualquier hombre que la esté enamorando, para que su corazón y su amor me pertenezcan solo a mí”, se escucha en el material audiovisual.

Además, versiones preliminares recogidas por el medio regional Vanguardia señalan que Élver Pineda mantenía una relación violenta con la madre de la menor. Incluso, vecinos de la familia aseguraron que el padrastro de Liyen habría accedido carnalmente de ella y, ante la amenaza de denunciar lo ocurrido, el hombre decidió acabar con su vida.

Sin embargo, una persona que reside en la misma vivienda en la que ocurrió el crimen, aseguró al medio regional que, al parecer, el crimen contra la joven de 16 años se habría dado por cuenta de la manifestación de Cubides de radicarse en otra ciudad, lejos de su padrastro.

“Él estaba obsesionado con la niña. No quería que se mudara a Bogotá. No se sabe qué ocurrió, si hubo un forcejeo, pero al rato de la algarabía del señor, se escuchó el disparo”, comentó el testigo a Vanguardia.

Entretanto, a pesar de que el principal sospechoso del feminicidio contra Liyen Cubides falleció, al parecer, producto de un suicidio, las autoridades continúan las labores investigativas para esclarecer los móviles del asesinato, al tiempo que intentan determinar si la joven fue abusada sexualmente por su padrastro.

Las cifras de feminicidios en Colombia siguen en aumento

Las cifras de feminicidios en Colombia sigue siendo alarmante, a pesar de las reducciones frente al 2023 - crédito Luisa González/Colprensa

En Colombia, la violencia de género sigue siendo un problema crítico, con Antioquia y Bogotá liderando las cifras de feminicidios en el país. Según el último informe del Observatorio de Feminicidios, entre enero y septiembre de 2024, se registraron 82 casos en Antioquia, de los cuales 35 ocurrieron en Medellín. En Bogotá, el número de feminicidios alcanzó los 72 durante el mismo periodo.

El informe destaca un patrón preocupante: en Antioquia, 36 de los feminicidios fueron perpetrados por hombres conocidos por las víctimas, por lo que persiste la prevalencia de la violencia doméstica. Aunque se ha observado una ligera disminución en comparación con el año anterior, las autoridades consideran que la situación sigue siendo alarmante.