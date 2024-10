María José Pizarro no se quedó callada: contundente pronunciamiento tras denuncias de acoso sexual contra Diego Cancino

La senadora María José Pizarro habló sobre las denuncias de acoso sexual contra Diego Cancino, nombrado presidente de la SAE - crédito Colprensa

Las denuncias por presunto acoso sexual por parte del recién nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, hacia Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, entidad en la que estuvo antes de recibir esta designación, generó una ola de reacciones en las redes sociales. En su gran mayoría, en apoyo a la mujer, que hizo públicas las conversaciones en las que quedaría en evidencia cómo el también exconcejal de Bogotá la habría ultrajado.

Vargas Ávila, que labora en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del ministerio, buscó el 9 de octubre al entonces viceministro de la cartera, con el fin de buscar nuevas oportunidades laborales, pues se aproximaba la finalización de su contrato. Sin embargo, el comportamiento de Cancino habría sido inadecuado y, según contó la mujer, se propasó con ella, lo que la llevó a denunciar al caso apenas se enteró de su inminente llegada a la SAE.

Tras intercambiar mensajes, Cancino la invitó a tomar un refrigerio en su apartamento. En primera instancia, la reunión parecía profesional; sin embargo, se transformó de forma gradual en un episodio de acoso, según habría reconocido el propio funcionario en los chats que se conocieron de este caso; y pese a que, ante la gravedad del tema, negara que hubiera actuado como lo afirmó la denunciante, además de ponerse a disposición para aclarar este incómodo episodio.

“Intentó en repetidas ocasiones acceder a mi espacio físico personal, abrazándome por la espada. Uno de esos acercamientos lo realizó cuando mi amigo se fue para el baño y frente a mi amiga me abrazó por la espalda y tocó nuevamente mis senos, yo lo alejé una vez más y me haló hacia él para que le besara, a lo cual yo no accedí́ y le repetí́ que no me interesaba y que ya se lo había dicho; ante la incomodidad generada intenté marcar distancia”, dijo la mujer a la Fiscalía.

María José Pizarro y su indignación por presuntos comportamientos de Diego Cancino

Este episodio generó la reacción de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, que en su perfil de X se pronunció sobre este suceso y dejó en claro que elevará su voz para que se haga justicia en este caso. Lo anterior, pese a que Cancino ha sido cercano al presidente Petro y venía de ocupar un alto cargo en el Ministerio del Interior; entidad que también se pronunció sobre el particular y pidió que las autoridades lleguen hasta el fondo de este asunto.

“A las mujeres progresistas nos duelen las denuncias de violencias sexuales. En este proyecto, REPITO, no hay espacio para ello. No hay en esto doble moral, ni falsos dilemas Las mujeres exigimos espacios seguros, si NO son capaces de construir masculinidades distintas y respetarnos, deben dan un paso al costado”, afirmó la congresista en sus redes sociales, en relación con este caso que ha ocasionado una avalancha de críticas contra el Gobierno.

Con este mensaje, la senadora María José Pizarro emitió un duro pronunciamiento por el caso Diego Cancino - crédito @PizarroMariaJo/X

Luego de la denuncia de la funcionaria del ministerio, se conocieron durante el transcurso del día otras conversaciones en las que Cancino habría actuado de manera inadecuada, que está ahora en el ojo del huracán. Una de ellas fue la de la periodista y escritora Alejandra Omaña, también conocida como Amaranta Hank, cuando era creadora de contenido para adultos, que en sus redes sociales expuso pantallazos de una conversación que sostuvo con el hombre en mención.

“Le creo a Viviana Vargas en su denuncia a Diego Cancino. Le creo también a las demás mujeres que mencionaron que las acosó con mensajes y llamadas. De ninguna manera me considero víctima de él, pero sí pasé un día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada. Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante lo que quería hablar conmigo. Entonces expongo esto para que sepan que su comportamiento era habitual”, afirmó.