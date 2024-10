Abren investigación tras conocerse el video de una ambulancia que habría abandonado a paciente en plena vía de Bogotá

La comunidad que denunció el presunto caso de abandono en redes sociales, informó que el sujeto se veía golpeado y desorientado - crédito @ColombiaOscura_ / X

El caso de un joven abandonado en una calle en el sur de Bogotá ha generado conmoción en la comunidad. La ambulancia, perteneciente a la empresa Priority Help SAS, habría dejado al paciente, presuntamente golpeado y desorientado, sin la debida atención médica.

Dos paramédicos habrían actuado de manera negligente, quedando registrado el incidente en un video captado por vecinos del barrio Ciudad Kennedy Norte, quienes fueron testigos de lo sucedido desde sus ventanas.

La Secretaría de Salud anunció una investigación para esclarecer los hechos, confirmando que la ambulancia implicada es de carácter privado y no hace parte del Distrito.

Gerson Bermont, secretario distrital de Salud de Bogotá, publicó en su cuenta oficial de X: “Iniciaremos la investigación respectiva. Inaceptable”.

La comunidad del barrio Ciudad Kennedy Norte denuncia que se encontraba golpeado y desorientado - crédito @ColombiaOscura_ / X

Por su lado, la concejal Diana Diago expresó también en sus redes sociales sobre este suceso: “¡Esto es un delito! Un ciudadano en incapacidad de resistir, es abandonado por una ambulancia de la empresa Priority Help SAS. Lo he venido denunciando desde tiempo atrás, hay que regular con mayor rigor las ambulancias”.

La denuncia

Un video tomado por un vecino desde su vivienda se ha convertido en una pieza clave para la investigación que están llevando a cabo las autoridades en Bogotá. Esta grabación documenta cómo una ambulancia, identificada con placas DCO 485 y perteneciente a Priority Help S.A.S., dejó a un paciente alrededor de la medianoche en el barrio Ciudad Kennedy Norte.

La Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud están colaborando para identificar al paciente abandonado y contactar a la empresa de ambulancias para esclarecer lo ocurrido la noche del jueves 24 de octubre en la localidad de Kennedy, para determinar las circunstancias de este abandono y evaluar si hubo una falta grave por parte del personal de la ambulancia.

El incidente, en el que un paciente herido y desorientado fue abandonado sobre un andén, ha generado indignación en las redes sociales, donde los usuarios lamentan la pérdida de solidaridad.

“De no creer”, “¿Qué está sucediendo? las ambulancias se volvieron una mafia que, en vez de ayudar, son un problema”, “Ya va siendo hora de poner en regla a algunas de las empresas del gremio, que se la pasan haciendo lo que no deberían”, “Se dieron cuenta que no teníaSoat, increíble”, “Los recogen, los roban y luego los botan... esas son nuestras pequeñas mafias de las ambulancias”.