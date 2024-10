Eileen Roca aseguró que en su familia hubo un caso de reencarnación

La ex señorita Colombia habló de un suceso que sorprendió a toda su familia - crédito @eileenroca/Instagram

Eileen Roca es una activista colombiana reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y el empoderamiento de comunidades vulnerables. Su trabajo se centra en abordar problemas como la violencia, el desplazamiento forzado y la desigualdad social, especialmente en contextos de conflicto armado.

La cartagenera, que también es ex señorita Colombia en el año 2006, dio una entrevista a La Red en la que recordó a su hermana menor y el proceso que vivieron sus padres cuando a la pequeña la declararon muerta siendo apenas recién nacida. Lo calificó como un milagro.

La exreina afirmó que su hermanita menor sufrió de un paro cardio respiratorio teniendo nueve meses de edad - crédito @eileenroca/Instagram

Según mencionó, luego de haber nacido, a la pequeña la remitieron a UCI. Dos médicos la declararon muerta: “Entonces las enfermeras la cubren en su sabanita en la cuna y la dejan ahí, llaman a mi papá y le dicen la noticia. Mi papá les dice que bajen a la morgue ‘mientras yo hago unas cosas y llego a verla’”, dijo.

En la habitación contigua había un soldado herido en combate, aseguró Roca, “un muchacho joven que había recibido un disparo en la cabeza”. Dado un momento, dijo la exreina, la niña volvió a la vida: “Ahí pasa el tiempo y el soldado estaba en la habitación seguida de ella. Ese soldado fallece y, cuando mi papá llega a ver a mi hermana con las enfermeras, la niña estaba llorando y se estaba moviendo dentro de la sabanita, como si el soldado hubiera dado la vida por ella”.

Sin embargo, el hecho no queda ahí, puesto que la modelo, madre de dos hijos en la actualidad (Valentina Silva Roca y Leonardo Silva Roca), aseguró que la progenitora del soldado visitó en varias oportunidades a la hermana pequeña de Eileen. Esta mujer decía que el soldado había reencarnado en la bebé, puesto que en el momento en el que él muere, la bebé empezó a llorar: “La mamá del soldado duró visitando a mi hermana un tiempo diciendo que su hijo había dado la vida para que ella comenzara a vivir”, aseguró la actriz.

El padre de Eileen Roca aseguró que lo que sucedió no tiene explicación médica - crédito Instagram @eileenroca

Este hecho, fue corroborado por el padre de Eileen, que recordó aquel momento diciendo que “lo que sucedió no tiene explicación medica”. Jorge Albero Roca y su esposa son médicos, él es neurocirujano y su mujer es otorrinolaringóloga. Afirmó que cuando llegó al lugar donde se encontraba su bebé declarada muerta la encontró llorando, algo que, según comentó, no era posible, porque ella llevaba dos horas bajo esa manta y “el cerebro no aguanta tanto tiempo sin oxígeno”, dijo.

El padre de la actriz también afirmó que “la mamá del hombre que nosotros estábamos operando viene y dice: ‘Yo sentí que el espíritu de mi hijo se trasladó hacia allá y ahí está representado mi hijo en la hija suya”, lo que causó sorpresa al médico, que estaba atendiendo al soldado herido.

Sin embargo, la pequeña falleció nueve meses después por un paro cardiorrespiratorio del que no se pudo recuperar.

La presentadora en la actualidad tiene dos hijos y vive en Estado Unidos - crédito Instagram @eileenroca

En la actualidad, Eileen Roca vive con su esposo Juan Pablo Silva, con quien se casó en el año 2017, en Estados Unidos junto con sus pequeños. Es importante mencionar que decidió irse del país, luego de diferentes amenazas que pusieron en riesgo sus vidas y el secuestro de su marido.

La presentadora inició su carrera de modelaje a los siete años, cuando fue reina de su barrio (San Carlos), luego del Hospital Rosario Pumarejo de López y del Carnaval de Valledupar. En su familia es la cuarta reina, y con su mama, Eduviges Torralvo, tiene una fundación que brinda educación y atención médica a niños sordos.