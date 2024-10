Paola Holguín reveló la estrategia para ganar las presidenciales de 2026: “El país necesita reconciliarse”

De acuerdo con Paola Holguín, el Centro Democrático priorizará alianzas con otras fuerzas opositoras para evitar candidatos afines a Gustavo Petro en las elecciones de 2026 - crédito Infobae Colombia

A poco más de dos años de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, las estrategias de los partidos políticos comienzan a perfilarse. En este contexto, el Centro Democrático, uno de los principales partidos de oposición, busca unificar esfuerzos con otras fuerzas políticas para presentar un frente sólido que evite la reelección de un candidato afín al actual presidente Gustavo Petro o el triunfo de un sucesor que continúe con sus políticas.

En entrevista con Infobae Colombia, la senadora Paola Holguín, una de las voces más representativas del Centro Democrático, dio a conocer los planes de su partido para las próximas elecciones y abordó la necesidad de establecer alianzas con otros sectores políticos, pues para Holguín, el éxito de la estrategia radica en formar una coalición en torno a una plataforma sólida que conecte con las necesidades de los colombianos.

Una plataforma antes que un candidato

Según explicó la senadora, una de las ideas centrales del Centro Democrático es concentrarse en la creación de una plataforma política que una a diferentes sectores, en lugar de enfocarse únicamente en la selección de un candidato desde el inicio. En ese sentido, Holguín hizo referencia la importancia de construir un proyecto colectivo que inspire confianza en los votantes y que, solo después de este proceso, se elija a la persona que encabece dicha plataforma.

“El llamado que hay que hacerle a todos los políticos es: unámonos en torno a una plataforma, después elijamos al candidato. Yo siento que la plataforma es el punto de partida y el candidato es el punto de llegada”.

Paola Holguín explicó la importancia de crear una plataforma política sólida antes de elegir un candidato presidencial - crédito Mateo Riaño/Infobae Colombia

Esta idea tiene como referente el caso de María Corina Machado en Venezuela, que logró generar una amplia movilización en torno a sus propuestas, incluso cuando no fue finalmente la candidata presidencial, por lo que este enfoque podría significar que el Centro Democrático esté abierto a realizar consultas interpartidistas en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones al Congreso de la República para definir un único candidato que cuente con el respaldo de una amplia coalición política.

En ese sentido, Paola Holguín consideró que este mecanismo no solo es saludable para la democracia, sino que podría evitar la fragmentación del voto opositor.

La necesidad de unificar a la oposición

La senadora Holguín también se refirió a la importancia de superar las divisiones dentro de la oposición para garantizar un frente común en las elecciones, pues uno de los mayores errores cometidos en 2016 fue la polarización que se intensificó durante el plebiscito por la paz bajo la administración de Juan Manuel Santos, lo cual, dejó profundas heridas entre amigos y familiares que aún no han sanado.

Para la congresista, el país necesita reconciliarse y dejar atrás las etiquetas divisorias que enfrentaron a los “amigos de la paz” contra los “amigos de la guerra”: “La diferencia es que muchos, entre ellos yo, no estábamos de acuerdo con la negociación porque, por ejemplo, yo sentía que ahí lo que iba a haber era impunidad, que se iba a mantener una espiral de violencia. Lamentablemente, la historia nos dio la razón y hoy estamos viendo el resultado del acuerdo de La Habana, pero una de las marcas más dolorosa de ese proceso fue que amigos, familia, mucha gente se dividió y no se reconciliaron después y eso no le puede seguir pasando a Colombia”.

Por tal motivo, la senadora hizo un llamado a la clase política para que esté a la altura del momento que vive Colombia y priorice la unidad por encima de las diferencias ideológicas: “El país tiene que estar por encima de un montón de cosas”, expresó, pues recordó cómo el expresidente Álvaro Uribe se sentó a dialogar con Gustavo Petro, a pesar de los enfrentamientos históricos entre ambos líderes.

El papel crucial de Álvaro Uribe

La senadora Paola Holguín aseguró que Álvaro Uribe, a pesar de haber dejado la presidencia, continúa teniendo gran influencia en el Centro Democrático y la política colombiana - crédito Infobae Colombia

La figura del expresidente Álvaro Uribe sigue siendo determinante dentro del Centro Democrático y en la política colombiana en general, aunque Uribe dejó la presidencia en 2010, su influencia continúa moldeando el discurso y las estrategias del partido.

De acuerdo con la senadora Holguín, Uribe tendrá un papel central en las elecciones de 2026, no solo por su legado, sino porque muchas de sus políticas han sido revalorizadas con el paso del tiempo, incluso por críticos que antes se oponían férreamente a él.

“Con el tiempo la gente lo ha ido entendiendo y valorando y la prueba es lo que ha pasado en las encuestas. Uribe fue un presidente que salió con una popularidad altísima y todas las campañas que hicieron contra él terminaron haciendo que mucha gente lo odiara sin saber ni siquiera el qué había hecho, sino que inocularon un discurso de odio contra él o contra el partido”.

Sobre la influencia de Álvaro Uribe en la política de Colombia, Paola Holguín agregó: “Yo siento que más gente ha ido aprendiendo, entendiendo y seguramente tendrán que pasar muchos años más para que la gente vea en sus justas proporciones lo que ha pasado en los gobiernos que han corrido en Colombia”, incluso, citó el ejemplo del periodista Felipe Zuleta, un antiguo detractor de Uribe, que ahora reconoce que muchas de las críticas que le hizo al expresidente no tenían fundamento.

En cuanto al juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos, la congresista sostuvo que este es un proceso injusto y motivado políticamente, razón por la que el partido no cambiará su postura, independientemente de lo que decidan las cortes, pues están convencidos de la inocencia del expresidente y del carácter arbitrario del proceso en su contra.

Posibles alianzas y críticas al gobierno de Petro

Al ser consultada sobre posibles alianzas con otros sectores políticos, Holguín no descartó la posibilidad de que figuras o movimientos que han sido críticos con el Centro Democrático puedan integrarse a una coalición más amplia; sin embargo, enfatizó que cualquier unión debe basarse en el respeto a los principios del partido y en la coherencia ideológica.

La estrategia del Centro Democrático podría incluir consultas interpartidistas coincidiendo con las elecciones del Congreso en 2026 - crédito paolaholguinm/Instagram

En contraste, Holguín criticó duramente al Gobierno de Petro por sus alianzas con figuras como Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes en el pasado formaron parte de gobiernos de derecha, pues para la senadora, este tipo de alianzas son incoherentes y muestran una renuncia a los principios que Gustavo Petro defendió antes de llegar a la Presidencia de la República.

Además, lamentó que los intentos de diálogo con Petro no hayan fructificado, acusando al presidente de no haber tomado en cuenta las propuestas y objeciones que el Centro Democrático le presentó, por lo que recordó que mientras Petro criticaba a gobiernos pasados por su relación con paramilitares, ahora aparece en fotos con figuras como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, lo que para ella es una muestra clara de la inconsistencia del actual mandatario.

La apuesta por un liderazgo femenino

Otro aspecto destacado fue la reflexión de Holguín sobre el creciente protagonismo de mujeres en la política a nivel global y cómo esto podría influir en las elecciones colombianas.

Para la senadora, hay muchas posibilidades de que una mujer sea la próxima presidenta de Colombia, lo cual representaría un cambio histórico en un país que ha sido gobernado exclusivamente por hombres a lo largo de sus 200 años de vida republicana.

La senadora ve posibilidades de que una mujer pueda convertirse en presidenta de Colombia en 2026, rompiendo con una tradición de dos siglos - crédito Infobae Colombia

En ese sentido, Holguín señaló ejemplos de liderazgo femenino exitoso, como el de María Corina Machado en Venezuela, Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Giorgia Meloni en Italia; no obstante, dejó claro que, aunque sería un avance importante, las mujeres deben ser elegidas por su preparación y capacidad, no simplemente por su género: “No vote por mí porque soy mujer, vote por mí porque soy la mejor”.

Qué opina de las posibles candidatas a las presidenciales de 2026

Infobae Colombia le preguntó a la senadora por varias mujeres que podrían aspirar a tener su nombre en el tarjetón de las presidenciales de 2026:

Infobae Colombia: Vicky Dávila.

Paola Holguín: yo creo que es una gran periodista y creo que gracias a ella hoy se conoce mucho sobre el tema del gobierno y la elección de Petro.

Infobae Colombia: Claudia López.

Paola Holguín: yo no he podido descifrar a Claudia López, porque pareciera que cambia mucho de parecer, petrista, antipetrista, no logro descifrarla. A mí me enseñaron que los políticos deberían ser predecibles, es decir, que si yo voto por alguien sé qué va a hacer y yo siento que con ella no se tiene esa certeza.

Sabíamos lo que iba a pasar con Petro, pero con Claudia no porque ella apoyó a Petro y ahora es antipetrista y ella cambia mucho de idea, entonces me parece que es una política que no es predecible.

Infobae Colombia: María Fernanda Cabal

Paola Holguín: me parece que es una mujer muy fuerte.

Infobae Colombia: Paloma Valencia

Paola Holguín: es muy estudiosa, es una mujer académicamente estructurada, se esfuerza, es muy juiciosa y es muy estudiosa.

Infobae Colombia: María José Pizarro

Paola Holguín: yo he tenido debates con María José e ideológicamente pienso muy distinto a ella, estamos en orillas totalmente distintas, pero además siento que no tiene ni la formación ni el talante todavía para ser presidente.