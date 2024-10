Iván Mejía Álvarez volvió a atacar a Fernando Jaramillo: “Hace muchos meses dije que es un lagarto incompetente, inepto y charlatán”

El ex periodista de Win Sports y Caracol Radio criticó el accionar de Fernando Jaramillo al quitarle los puntos a Independiente Medellín - crédito Jesús Avilés / Infobae

El Poderoso de La Montaña clasifico a las semifinales de la Copa Colombia tras vencer 3-0 a Boyacá Chicó y pasar desde los tiros del punto penal.

Pero hay un ingrediente añadido a lo que parecía hasta el mediodía del 25 de octubre de 2024 un partido común y corriente del fútbol colombiano: la decisión de Dimayor de dar por perdido con un marcador de 3-0 el encuentro de ida que había ganado Independiente Medellín ante Boyacá Chicó por 4-1 en Tunja el 22 de octubre de 2024.

Y fue este motivo que enfrentó en un intercambio de conceptos y opiniones a los directivos de ambos clubes como de la prensa deportiva en Colombia, entre los cuales se destacó lo que dijo Iván Mejía Álvarez a través de su cuenta de X, @pajaritodeivan.

“Hace muchos meses dije que Jaramillo es un lagarto incompetente, inepto y charlatán!!!”

Mejía Álvarez volvió a reiterar su desaprobación a la gestión como presidente de Fernando Jaramillo-crédito @PajaritoDeIvan/X

Por este motivo, Mejía Álvarez, que ha sido un acérrimo opositor de la gestión de Fernando Jaramillo desde su llegada, se volvió a pronunciar en su estilo sobre lo ocurrido con el encuentro entre Independiente Medellín y Boyacá Chicó en un trino del medio Gol Caracol, donde lo citó y dijo lo siguiente: “Hace muchos meses dije que Jaramillo es un lagarto incompetente, inepto y charlatán”.

El motivo de la respuesta de Iván Mejía Álvarez

El periodista deportivo aseguró que el presidente actual de la Dimayor va a traicionar a los afiliados a la entidad - crédito edición Infobae / Colprensa

Y es que tras la polémica que generó la decisión de Dimayor de dar por perdido el encuentro a Independiente Medellín por el retraso del partido, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó habló en los micrófonos de Blog Deportivo de Blu Radio el 25 de octubre de 2024, y se despachó en contra del polémico presidente del ente deportivo del FPC, Fernando Jaramillo y destacó la gestión de su hijo, Nicolás Pimentel, en demandar el encuentro:

“Ese es un éxito de mi hijo (Nicolás Pimentel, quien es el presidente del club) y es un monstruo en todos estos temas. Y en eso creo que no hay respeto por nada, es una dictadura, se pasan los reglamentos por la faja. Eso nos tiene aburridos, estamos en contra de las situaciones que pasan. Por eso hay que pedir la salida de Jaramillo”.

De esta forma, Mejía Álvarez respondió a lo que dijo Pimentel y estuvo de acuerdo con Eduardo Pimentel en lo que consideran ellos, es la pésima gestión de Fernando Jaramillo.

Que fue lo que pasó en la previa del partido de vuelta entre Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó

Argumentos de Boyacá Chicó a través de su presidente, Nicolás Pimentel

Por un lado, Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó e hijo del dueño del cuadro boyacense, Eduardo Pimentel, como el presidente de Independiente Medellín, Juan Camilo Restrepo, hablaron en el programa Saque Largo de Win Sports sobre lo que ocurrió.

En primer turno, habló Pimentel sobre la situación que derivó a presentar la demanda del partido, y en su intervención aclaró que todo el proceso legal lo llevó a cabo antes de que se realizara el partido, justo después de conocerse el aplazamiento del partido que se tenía que jugar el 20 de octubre de 2024, y finalmente se disputó el 21 de octubre:

“El cuadro paisa se desplazó desde la ciudad de Medellín a Bogotá y luego a Tunja para hospedarse un día previo al partido. Más allá de las 4:00 o 5:00 de la tarde, como está relatado en los centros de demanda, la administración me notifica que el DIM no pudo tomar la ruta principal que conectaba Paipa con Tunja y que se metió por unas vías entre fincas, así que llegaron a un punto donde el bus no podía pasar, así que iban a regresarse a pasar por la vía principal y ahí estaba el paro campesino”.

Y tras explicar lo ocurrido, Nicolás Pimentel explicó los fundamentos para realizar la demanda en donde explicó lo siguiente:

“En el artículo 54 del reglamento de la Copa BetPlay en cual basé la demanda dice lo siguiente: “Es obligación del club visitante a estar un día antes en la ciudad donde el partido”, y hay un inciso abajo que dice que: ‘en caso de que la fuerza mayor, que sea la Dimayor lo puede determinar, solamente en el momento en que Independiente Medellín haya estado un día antes en la ciudad donde se va a jugar el partido’, de esta forma, si analizan el reglamento, Medellín incumplió estando en una ciudad que no le correspondía, sino en otra que está ubicada a más de 45 kilómetros de distancia”.

Y añadió que no entendía el por qué Medellín estaba en otra ciudad, ya que según Pimentel, investigó en los hoteles de Tunja, y si habían lugares para hospedarse:

“No entiendo por qué no llegó a la ciudad donde tenía que estar y tomó la determinación de ir a otra ciudad, aduciendo que no había hoteles en Tunja. Yo tengo cotizaciones que hice, en donde pregunté la disponibilidad de hoteles en esos días y confirmé que si habían para que se pudieran quedar. Por otra parte, Patriotas tiene una sede deportiva, en donde varios clubes se pueden quedar”.

La respuesta de Independiente Medellín

Juan Camilo Restrepo, presidente del Poderoso, afirmó que, ante la decisión de Dimayor de quitarle los puntos en la ida de Copa Colombia, argumentó falta de garantías para la vuelta y apelará la sanción - crédito DIM Oficial/YouTube

Por parte de Juan Camilo Restrepo, presidente del Rojo de Antioquia, tras conocerse la decisión: entregó un comunicado de prensa a través de un video en donde rechazó el fallo de Dimayor que favoreció a Boyacá Chicó pero perjudicó a Medellín:

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo. No solamente en Independiente Medellín sino a nivel general para el fútbol colombiano. En primer lugar, solicitamos que la Dimayor aplace de inmediato el partido del día de hoy (25 de octubre de 2024). No hay garantías jurídicas”.

Además dentro del mismo video, explicó que hubo acuerdo entre Dimayor y ambos clubes para aplazar el encuentro:

“Recordemos muy bien que hace unos días, bajo la coordinación de la Dimayor, en donde también estaba de acuerdo Boyacá Chicó, se aplazó el partido de ida por los cuartos de final, y luego sorprendentemente se cambia de posición. Por lo tanto, no hay garantías para disputarlo”.

Y finalmente añadió que el club antioqueño apelará esta situación:

“Usaremos el recurso de apelación por la medida de Dimayor, para demostrar no solamente a Dimayor y a Boyacá Chicó sino a la hinchada, que Independiente Medellín tiene la razón, vamos a hacer el Código Disciplinario que nos rige, vamos hinchada poderosa, de esta salimos adelante”.

No es la primera crítica de Iván Mejía en contra de Fernando Jaramillo, también lo llamó ‘Lagarto’

Y es que la situación de Dimayor con la gestión de Fernando Jaramillo, ha tenido una serie de percances a lo largo de los últimos dos meses.

El 26 de septiembre de 2024, el periodista también criticó la falta de acción por parte del ente deportivo para responder a las situaciones de violencia en los estadios del país y así se refirió al dirigente:

“Almorzar y cenar con sus amiguetes, posar en la tele, conspirar con Serpa y Ramón Jesurún, largartear y pantallar. Un completo inútil!!”.

De ser presumido e inútil calificó Mejía a Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor-crédito @PajaritoDeIvan/X

Independiente Medellín no se dejó intimidar por la decisión y pasó por encima del Boyacá Chicó: clasificó desde los tiros penales: “Lo celebra toda Colombia”

De la siguiente forma, celebró el triunfo el 'Poderoso de la Montaña' -crédito @DIM_Oficial/X

Y es que desde el primer minuto, la propuesta del director técnico, Alejandro Restrepo fue buscar el gol, en donde tuvo una pelota en el palo del arco defendido por Eder Orjuela.

Medellín buscó desde el juego interno, las bandas y las pequeñas sociedades, sumado a la velocidad y potencia física de sus jugadores, pero no llegó el tanto para descontar en el marcador durante el primer tiempo.

Cuando llegó la segunda mitad, Restrepo movió el banco: sacó a Jerson González y a Diego Moreno e ingresó a Ménder García y a Baldomero Perlaza, que aportaron más fuerza a la idea del entrenador ex Deportivo Pereira y Alianza Lima.

Y no sería hasta el minuto 78 de partido, que Perlaza marcó el primer gol del encuentro, quién tras un centro de Jimer Fory a Ménder García, dejó García la pelota servida para que Baldomero Perlaza llegara solo al área y descontara el partido, con un hombre menos (recordando que Fainer Torijano salió expulsado al minuto 58 tras una patada al defensor Diego Sánchez).

Ya con el descuento y estando a dos goles de empatar la serie, Luis El Chino Sandoval recibió una falta por parte de Frank Lozano, tras una buena jugada en ataque a las espaldas del futbolista y el árbitro decretó tiro penal, que finalmente ejecutó el defensor Leyser Chaverra y convirtió en el segundo gol para el cuadro poderoso al 86 de partido.

Con la lucha y la insistencia de Medellín, además de la pérdida deliberada de tiempo por parte del Boyacá Chicó, el juez Steven Camargo añadió nueve minutos al partido y el local aprovechó: en una jugada individual de El Chino Sandoval por la banda izquierda, definió a la salida del portero Orjuela y empató la serie, lo que desató la euforia de la hinchada en el Atanasio Girardot y obligó a definir al semifinalista desde los tiros penales.

En los penales, Medellín entró con seguridad y convicción y anotó tres de los cuatro tiros que tuvo: anotó Leyser Chaverra, Luis Sandoval y Jimer Fory para dar la clasificación, mientras que en Boyacá Chicó, erraron los tres cobros Frank Lozano, Jacobo Pimentel y Henry Plazas, lo que permitió al cuadro rojo llegar a las semifinales.

Ahora Medellín tendrá que jugar ante su rival de patio: Atlético Nacional, mientras que América de Cali lo hará con el vigente campeón del fútbol colombiano: Atlético Bucaramanga.

Se prevé que las semifinales de ida se disputen la última semana de octubre, y los encuentros de vuelta en la primera semana de noviembre.