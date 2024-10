Rafael Santos reveló que su hermano Miguel Ángel Díaz, que está en UCI, necesita un riñón: “Está en coma inducido”

Rafael Santos Díaz compartió actualizaciones del estado de salud de su hermano Miguel Ángel - crédito @migueangeldiaz7/Instagram

Miguel Ángel Díaz, hijo del cantante vallenato Diomedes Díaz, enfrenta una crítica situación de salud que se ha robado la atención de los seguidores del fallecido cantante.

A sus 39 años, Miguel Ángel se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Méderi, en Bogotá, debido a complicaciones renales que han afectado su salud desde hace años. Según informó su hermano Rafael Santos, su estado es delicado y requiere un trasplante de riñón urgente.

La situación de Miguel Ángel Díaz es delicada, y necesita un trasplante de riñón - crédito @migueangeldiaz7/Instagram

Los familiares de Miguel han buscado apoyo y han pedido cadena de oración en las redes sociales. Asimismo, Santos dio detalles sobre la salud de su hermano menor y reveló que él había sufrido varios infartos y actualmente está en coma inducido. Sin embargo, recientes pruebas médicas mostraron que no hay daño neuronal, lo que ha dado esperanza para la familia.

“Se infartó cuatro veces, los médicos estaban muy preocupados. Aunque parecía que no había salida, Jesús ha demostrado que hay esperanza (...) Los médicos hicieron una prueba y, aunque está en coma inducido, mostró una reacción, lo que indica que no hay daño neuronal (...) Cada vez que lo reaniman, dura seis minutos en volver, y en ese tiempo el daño cerebral puede ser irreversible (...) Migue necesita un riñón nuevo”, expresó Rafael en una entrevista con el medio La Kalle.

La situación de salud de Miguel Ángel se complicó debido a una insuficiencia renal crónica que padece desde su infancia. A los 13 años perdió sus riñones debido a una grave infección, y su madre Yolanda Rincón le donó uno de sus riñones para salvarle la vida. Con el tiempo, el riñón trasplantado comenzó a fallar, obligándolo a someterse a diálisis.

La madre de Miguel Ángel ha pedido oraciones por su recuperación - crédito @migueangeldiaz7/Instagram

“Mi hijo sufrió 4 paros cardio respiratorios y gracias a Dios lograron reanimarlo, debido a la enfermedad de base que desde niño ha venido padeciendo insuficiencia renal crónica. A la edad de 22 años perdió sus 2 riñones estuvo en diálisis 3 años y con la ayuda de Dios yo le done uno de mis riñones pero este ya cumplió su ciclo y en enero de este año entra nuevamente a diálisis peritoneal esto a debilitado mucho su salud hasta el punto de estar en riesgo su vida”, escribió la mamá de Miguel Ángel en sus redes sociales.

En medio de esta difícil situación, una persona se ofreció a donar un riñón para Miguel Ángel, lo que la familia considera un milagro, dado que la lista de espera para trasplantes es extensa. Rafael Santos expresó su gratitud y esperanza en que esta donación pueda concretarse pronto: “Tengo mucha fe. Si Dios puso ese riñón en nuestro camino, es porque Miguel Ángel va a levantarse de esa camilla (...) Es un milagro. La lista de espera es de más de 3.000 personas, pero Dios es tan grande que puso a esta persona en nuestro camino. No lo esperaba, pero ahora tengo la certeza de que Migue va a salir adelante”, añadió Santos para el medio citado.

La madre de Miguel Ángel Yolanda Rincón también compartió su angustia y esperanza en las redes sociales, pidiendo oraciones por la recuperación de su hijo. Ella destacó que la situación es compleja, ya que Miguel Ángel ha sufrido cuatro paros cardiorrespiratorios y está en coma inducido: “En estos momentos la ciencia médica no me dan muchas esperanzas, están luchando por sostenerlo con un respirador artificial se encuentra en coma inducido, en UCI, pero estoy aferrada a la promesa que Dios me dio de que mi hijo vivirá y le servirá a él. Les agradezco, más adelante cuando el este mas estable ayuda para un donante de riñón para un nuevo trasplante de mi hijo”, expresó en su mensaje publicado en las redes sociales.

La situación del hijo de Diomedes Díaz ha unido a los seguidores del fallecido cantante en cadena de oración - crédito @migueangeldiaz7/Instagram

La familia Díaz, conocida por su legado musical, ha recibido el apoyo de seguidores y amigos que han enviado mensajes de aliento y oraciones.