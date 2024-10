Juan Diego Alvira reveló cómo un hombre que le pidió una foto, usó su imagen para estafar: " ¡Ojo con caer!”

En un video, Alvira narra cómo un admirador accedió a una fotografía suya para respaldar sus engaños con una empresa ficticia - crédito juandiego.alvira / Instagram

Juan Diego Alvira, reconocido periodista colombiano, se vio envuelto en un caso de estafa en el que su imagen fue utilizada sin su consentimiento. De acuerdo con un video publicado en su cuenta de Instagram, Alvira relató cómo dos personas mayores lo confrontaron, acusándolo de estar involucrado en un fraude que les costó una suma millonaria.

“La historia no tan chévere que me pasó con una persona que me pidió una foto. ¡Ojo con caer en estafas!”, fue el mensaje con el que Alvira compartió la publicación. El periodista, conocido por su carisma y sentido del humor, explicó que un supuesto seguidor utilizó una fotografía tomada con él para engañar a las víctimas, haciéndoles creer que trabajaba junto a el comunicador.

El incidente comenzó cuando Alvira accedió a tomarse una foto con un hombre que se presentó como admirador de su trabajo. En la imagen, el individuo destacó una carpeta con el logo de una empresa, lo que posteriormente fue utilizado para dar credibilidad a la estafa. Tiempo después, las víctimas se acercaron al periodista para reclamarle, creyendo que él estaba asociado con el estafador.

Tras ello, el presentador, sorprendido por la situación, dedicó tiempo para escuchar a las personas afectadas y aclarar que no tenía ninguna relación con el individuo que los había engañado. En su relato, el periodista mencionó que el estafador se presentó como un experto en redes sociales y socio suyo, lo que generó confianza en las víctimas, quienes finalmente perdieron alrededor de $10′000.000 en mercancía.

“Este señor era no sé quién, un supuesto tipo que era experto en redes, que trabajaba conmigo, que hacía no sé qué cosas y ellos vendían ropa (...) y este señor haciéndose pasar por socio mío y trabajador y que no sé qué, pues se les llevó como 10 millones de pesos en ropa”, relató el comunicador en el clip compartido.

Para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños, Alvira utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre la situación y aclarar que el sujeto no tenía ninguna conexión con él. Este caso resalta los peligros de la suplantación de identidad y el uso indebido de la imagen de figuras públicas para cometer fraudes.

Juan Diego Alvira vuelve a Canal 1 con nuevo noticiero nocturno

En otro contexto, Juan Diego Alvira regresa a la televisión como presentador de un nuevo noticiero en el Canal 1, según informó el periodista Carlos Ruíz. Este cambio se produce tras la adquisición del canal por parte del Grupo Prisa, que implementó varias modificaciones en su programación. El noticiero, que se emitirá a las 9:00 p. m., estará bajo la dirección de Roberto Pombo y contará con la participación de Alvira, conocido por su estilo cercano y dinámico.

El ibaguereño ha sido una figura influyente en los medios colombianos. Comenzó su carrera como reportero y se consolidó como uno de los presentadores más queridos por el público durante su tiempo en Caracol Televisión. Allí se destacó por su capacidad de conectar con los televidentes, permitiéndoles participar activamente en la creación de noticias. Sin embargo, dejó el canal para unirse a La W Radio y posteriormente al Canal 1 con el programa Sin Carreta, que reflejaba su estilo característico de estar al lado de la gente.

El regreso de Alvira al Canal 1 fue bien recibido por sus seguidores, quienes esperan verlo nuevamente en la pantalla. Según Julio Sánchez Cristo, algunas entrevistas internacionales de La W también se transmitirán en el espacio matutino del canal, lo que indica una colaboración más estrecha entre las plataformas del Grupo Prisa.