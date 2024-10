Gustavo Petro se despachó contra Javier Milei por defensa del libre mercado: “Libertad, libertad, carajo, pero de ellos”

Gustavo Petro aseguró que el libre mercado no genera bienestar ni hace libres a las personas, como asegura Javier Milei - crédito Infobae

En la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que ya ha tenido varias discusiones debido a sus posturas de gobernanza completamente opuestas. En esta ocasión, el primer mandatario criticó el capitalismo de libre mercado, una política que apoya el jefe de Estado argentino.

Desde la perspectiva de Petro, es falso asegurar que la libertad de mercado genera bienestar en los ciudadanos. Pues, en realidad, solo lleva al mundo a la “extinción”, debido a la creación y exacerbación de la crisis climática a nivel global.

En consecuencia, afirmó que la crisis climática es del capital y, por ende, se debe discutir cómo superar las problemáticas ambientales y si esta tarea debe contar con capital o no. “No tengo respuesta”, aseveró.

Gustavo Petro aseguró que el capitalismo de libre mercado empeora la crisis climática - crédito Issifou DjiboEFE/EPA

Sin embargo, enlistó las características negativas de este y recordó el respaldo que ha hecho de él el presidente Milei. “El capital puede, es descoordinado, es anárquico, no en el sentido anarquista español, es desordenado, no se regula, no hay planificación, no hay poder público, actúa con libertad para ellos, es la que dice Milei, discúlpenme aquí: ¡Libertad, libertad, carajo!, pero de ellos, y eso no está llevando al abismo”, afirmó.

La frase que mencionó el presidente hace referencia a uno de los eslóganes que Javier Milei ha utilizado para respaldar sus políticas de gobierno y sus posturas. En su cuenta de X, por ejemplo, ha mostrado los resultados de su administración en compañía del eslogan: ¡Viva la libertad, carajo!

En una de sus más recientes publicaciones informó que Argentina, bajo su mandato, presentó la inflación más baja de los últimos cuatro años, además se logró regresar 15 puntos del Producto Interno Bruto (PBI) al sector privado en forma de ahorro. “Hemos realizado la reforma estructural más grande de la historia, y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo”, indicó Milei en declaraciones públicas.

Javier Milei informó que la inflación en Argentina se redujo - crédito Europa Press

No es la primera vez que el presidente de Colombia critica las políticas económicas neoliberales de Milei. En el evento de la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, llevado a cabo el 18 de octubre de 2024, aseguró que su forma de gobernar tiene como consecuencia la muerte.

“Milei lleva a la muerte a la sociedad si sigue por ese camino. Yo no soy como Milei, yo propongo otro camino: juntarnos. Los seres humanos estamos aquí, es porque hemos vivido juntos, ayudándonos”, indicó.

A pesar de los resultados que ha tenido el presidente argentino en su país, el primer mandatario indica que esas ganancias, basadas en el libre mercado, implican una gran pérdida para la humanidad, en tanto que se sigue agravando la crisis climática, que está acompañada de otro problema: la inteligencia artificial (IA).

Gustavo Petro aseguró que la inteligencia artificial también se ha convertido en un problema para el mundo - crédito Freepik

Aseguró que la IA no puede ser impulsada desde energías fósiles, como el gas y el carbono, porque no solo se generan mayores afectaciones en el medio ambiente, sino que millones de trabajadores perderán sus trabajos. Esto, mientras algunos pocos hombres, en su mayoría, aumentarán sus ganancias de manera exponencial.

El racionamiento de agua en Bogotá: “El problema se agravará”

Las problemáticas ambientales ya se están viendo y giran en torno al agua. El ejemplo que puso el primer mandatario es el de Bogotá, que desde hace varios meses ha estado inmersa en un racionamiento sectorizado, debido a que los embalses que abastecen a la ciudad no han podido llenarse y se corre el riesgo de un desabastecimiento.

“Esta ciudad ya tiene un racionamiento y esta ciudad se fundó sobre un lago y el agua todavía está debajo. La sociedad bogotana no se ha dado cuenta del problema, tiene que hacer maromas para dejar de consumir agua potable en un día, dos días, el problema se agravará”, aseveró el jefe de Estado.