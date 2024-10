Cristina Hurtado generó inquietud con la posibilidad de su regreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué será”

Cristina Hurtado generó revuelo entre sus seguidores por su aparición en una sala de maquillaje, sin confirmarse todavía su regreso para presentar 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @crisshurtado/IG

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ya calienta motores, y desde la producción parecen determinados a lograr que el público participe de manera más activa. Es así que a través de sus redes sociales el programa de telerrealidad confirmó que las celebridades que van a sumarse en 2025 serán elegidas por los televidentes.

Nombres como los de Valentino Lázaro, Sebastián Tamayo, la actriz Margarita Reyes, la modelo Elizabeth Loaiza y Manuela Gómez ya se confirmaron como los que estarán a disposición del público para votar en una dinámica que todavía esta pendiente de anunciarse formalmente.

Pero no solo la elección de los participantes captura la atención de los televidentes en los últimos días, sino la elección de las presentadoras. Inicialmente, se esperaba que se repitiera la fórmula de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, pero en las primeras promos solo apareció la también actriz, lo que generó rápidamente especulaciones acerca de si la relación entre ambas seguiría sin resolverse del todo.

No tardaron en aparecer informaciones en las que hablaban de que Hurtado exigió para su regreso no volver a hacer fórmula con Giraldo. “La presentadora Cristina Hurtado tuvo una reunión con altos mandatarios de allá de RCN y les dijo: ‘Con ella no voy’. ¿Quién es ella? Carla Giraldo”, afirmó en Olimpica Estéreo, Frank Solano (también presentador de La Red). Según el rumor, esta exigencia no fue aceptada por el canal. “Pues le dijeron: ‘Te llamamos’ y todavía el teléfono no ha sonado y no va a sonar”, afirmó en el programa radial.

En medio de ese panorama, Cristina Hurtado, que ya regresó de sus vacaciones por Europa en las que estuvo acompañada de su esposo, Josse Narvaez, se mostró desde las primeras horas del jueves 24 de octubre en una sala de maquillaje mientras se preparaba para un nuevo proyecto. Apareció acompañada del maquillador Vera Will, saludando a sus 6,9 millones de seguidores en Instagram y diciendo las palabras “Sorpresitas, sorpresitas, ¿Qué será, qué será?”.

Al parecer la rutina de trabajo fue exigente, debido a que la antioqueña le contó a sus seguidores que el hambre ya hacía de las suyas. “Entonces tú llegas a trabajar, pasa un ratico de la mañana y te empiezan a rugir las tripas”, comentó, explicando que su maquillador la sorprendió ofreciéndole una ensalada de frutas. “Por eso lo amo”.

En una historia posterior, Cristina publicó otro clip en el que el maquillador aparecía secándole el pelo mientras la presentadora usaba una bata. Sin embargo, se abstuvo de dar detalles sobre el proyecto en el que está involucrada, dejando abierta la duda de si se está preparando para hacer su regreso a La casa de los famosos Colombia o, por el contrario, se trataría de algo diferente.

Recientemente, Josse Nárvaez habló del futuro profesional de Cristina Hurtado en el canal de Carlos Ochoa. Explicó que la decisión de regresar para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia era una que ella tenía que tomar, afirmando que estar al frente de la presentación del programa “le trajo cosas muy lindas que sé que ella agradece, pero también momentos muy difíciles”.

Aunque no dudó en referirse a los retos profesionales que afrontó Cristina como “maestros que nos encontramos en la vida”, no dudó en señalar las virtudes de su pareja. “Ella es sumamente profesional, creo que eso ya está más que claro, propuestas va a tener siempre. Confío, es una buena profesional, un ser humano divino, extraordinario, auténtico e incorruptible”, declaró.