Testament filtró la fecha de su presentación en Rock al Parque antes del anuncio oficial: “Esto va a ser divertido”

El Festival Rock al Parque 2024 en Bogotá, Colombia, contará con la participación de la reconocida banda estadounidense Testament. La agrupación confirmó su presentación para el 9 de noviembre de 2024, una fecha que coincide con el día conocido por su enfoque en sonidos más pesados dentro del festival.

La noticia fue difundida a través de la cuenta oficial de Facebook de la banda, donde invitaron a sus seguidores a no perderse el espectáculo.

“We’ll be playing Festival Rock al Parque 2024 on November 9, 2024, in Bogotá, Colombia. If you’re in the area, don’t miss out. This gonna be a fun one”, que en su traducción al español significa “Estaremos tocando en el Festival Rock al Parque 2024 el 9 de noviembre de 2024 en Bogotá, Colombia. Si estás en la zona, no te lo pierdas. Esto va a ser divertido”.

Rock al Parque es uno de los festivales de música más grandes de América Latina y se celebra anualmente en Bogotá. Este evento es conocido por su diversidad musical y por reunir a artistas de diferentes géneros, con un enfoque especial en el rock y sus subgéneros.

La inclusión de Testament en el cartel de 2024 refuerza la tradición del festival de ofrecer una plataforma para bandas de metal y rock pesado.

La participación de Testament en Rock al Parque 2024 es esperada con entusiasmo por los fanáticos del metal en Colombia y América Latina, quienes consideran al festival como una oportunidad única para disfrutar de actuaciones en vivo de bandas internacionales de renombre de manera gratuita.

Testament revivirá el thrash metal en Rock al Parque 2024

Testament, una de las bandas más influyentes del thrash metal, ha dejado una marca en la escena musical desde su debut en 1987. Aunque no se les incluye en el famoso ‘Big Four’ del thrash metal, su impacto es innegable.

La banda, originaria de Berkeley, California, ha lanzado doce álbumes de estudio, cuatro en vivo y seis recopilatorios. Tres de sus discos han alcanzado el top-50 en las listas del Reino Unido, y en 1999, su álbum The Gathering logró entrar en el top-50 alemán.

Después de casi una década sin nuevos lanzamientos, Testament regresó con fuerza entre 2008 y 2020, publicando cuatro álbumes que lograron entrar en el top 100 del Billboard 200.

De estos, Dark Roots of Earth alcanzó la posición más alta, situándose en el puesto 12. Este resurgimiento reafirmó su relevancia en el género y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias musicales sin perder su esencia.

La banda es frecuentemente mencionada junto a otras formaciones icónicas del thrash metal, como Exodus, Overkill y Death Angel, además del “Big Four” alemán. La razón más comúnmente citada para su exclusión del “Big Four” original es el hecho de que su primer álbum fue lanzado en 1987, un poco más tarde que los debuts de las otras bandas, que ocurrieron entre 1983 y 1985.

Testament ha mantenido una base de seguidores leales a lo largo de los años, gracias a su estilo distintivo y a su habilidad para evolucionar sin perder su identidad musical. Su influencia se extiende más allá de las listas de éxitos, consolidándose como una fuerza perdurable en el mundo del thrash metal.

El lema que unirá música y biodiversidad en un evento esperado de Bogotá en 2024

Rock al Parque 2024 se prepara para llenar de música y diversidad cultural el parque Simón Bolívar en Bogotá durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2024. Este festival, uno de los más esperados en la capital colombiana, promete tres días de intensas presentaciones musicales.

Este año, el festival se presenta bajo el lema ‘Subculturas en armonía: una lectura desde la ciudad’, un concepto que busca destacar la diversidad cultural y musical de Bogotá, integrando una variedad de estilos y géneros en un solo escenario. La temática resalta la inclusión y la diversidad, características que han definido a Rock al Parque desde su creación.

La imagen oficial del festival ya ha sido revelada, capturando la esencia de esta edición. La iconografía incluye la silueta de cuatro especies animales emblemáticas de Colombia: el cóndor, el oso hormiguero, un jaguar y un par de colibríes. Esta representación visual busca conectar al público con la riqueza natural del país, mientras disfrutan de la música.

Rock al Parque es conocido por su entrada gratuita, lo que lo convierte en un punto de encuentro para miles de amantes del rock y de la música en general. Cada año, el evento reúne a una multitud que se congrega en el parque para vivir una experiencia única, disfrutando de una amplia gama de estilos musicales que van desde el rock clásico hasta las tendencias más contemporáneas.

