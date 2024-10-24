Colombia

Esta es la receta para preparar un delicioso pastel de pollo y deleitar a todos sus invitados

Se trata de una de esas preparaciones que reconfortan y traen recuerdos familiares

La receta tiene sus orígenes
La receta tiene sus orígenes en la cocina europea - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El origen del pastel de pollo se remonta a las cocinas europeas, especialmente de Inglaterra, donde las recetas de “meat pies” se popularizaron por su practicidad. En Colombia, ha encontrado su lugar en reuniones familiares, celebraciones y eventos especiales, donde su delicado relleno y su dorada y crujiente masa encantan a todos.

Lo mejor de esta receta es que puede hacerla con ingredientes sencillos y agregar su toque personal. Además, es perfecto para acompañar con ensaladas frescas o incluso un arroz blanco suave, ofreciendo una mezcla equilibrada entre cremosidad y textura. En varias regiones del país, se prepara con una variedad de vegetales que enriquecen aún más su sabor.

Receta del pastel de pollo

El pastel de pollo comienza con una masa básica de harina, mantequilla y agua, que se rellena con una mezcla de pollo desmenuzado y vegetales cocidos. La masa se cierra sobre el relleno y se hornea hasta que esté dorada y crujiente. Es una receta ideal para preparar con anticipación y disfrutar tanto caliente como fría.

Su tiempo de preparación es
Su tiempo de preparación es de aproximadamente 1 hora y 40 minutos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación

Esta receta toma aproximadamente 1 hora y 40 minutos.

  • Preparación del relleno: 30 minutos.
  • Preparación de la masa: 20 minutos.
  • Montaje del pastel y horneado: 50 minutos.

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo desmenuzada.
  • 300 gramos de harina de trigo.
  • 150 gramos de mantequilla fría.
  • 1 huevo para la masa.
  • 1 huevo batido para pincelar.
  • 1 cebolla picada finamente.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 2 zanahorias cortadas en cubos pequeños.
  • 1 taza de arvejas cocidas.
  • 1/2 taza de maíz dulce.
  • 1 taza de crema de leche.
  • 1 taza de caldo de pollo.
  • 1 cucharada de harina para espesar.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Nuez moscada al gusto.
  • 1/4 de taza de agua fría.
Se puede conservar en la
Se puede conservar en la nevera hasta por tres días - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer Pastel de Pollo, paso a paso

  • Prepare la masa: en un bol grande, mezcle la harina con la sal. Agregue la mantequilla fría en cubos pequeños y trabaje la mezcla con las manos o con un cortador de masa hasta que tenga la textura de migas gruesas. Añada el huevo y el agua fría, mezcle hasta formar una masa. Envuélvala en papel film y deje reposar en la nevera durante 30 minutos.
  • Haga el relleno: cocine la pechuga de pollo en agua con sal hasta que esté bien cocida. Desmenúcela y reserve. En una sartén con un poco de aceite, sofría la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Añada las zanahorias, las arvejas, el maíz y cocine por unos 5 minutos más.
  • Añada la crema y espesa: incorpore el caldo de pollo y la crema de leche a las verduras. Agregue la cucharada de harina para espesar la mezcla, revolviendo constantemente hasta que espese. Sazone con sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Añada el pollo desmenuzado y cocine unos minutos más. Deje enfriar el relleno.
  • Estire la masa: divida la masa en dos partes. Con la ayuda de un rodillo, extienda una de las partes para cubrir la base del molde. Coloque la masa en el molde y pinche el fondo con un tenedor.
  • Rellene el pastel: vierta el relleno de pollo y vegetales sobre la masa.
  • Cubra y hornee: Extienda la segunda parte de la masa y cubra el pastel. Selle los bordes presionando con un tenedor y pincele la parte superior con huevo batido. Haga pequeños cortes en la superficie para que el vapor pueda salir durante el horneado.
  • Hornee: Lleve al horno precalentado a 180°C y hornee durante unos 40-50 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Este pastel de pollo rinde para 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 400
  • Grasas: 24g
  • Grasas saturadas: 12g
  • Carbohidratos: 30g
  • Azúcares: 4g
  • Proteínas: 15g

El pastel de pollo se puede conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre que esté bien cubierto o almacenado en un recipiente hermético.

