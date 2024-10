Diana Ángel reveló para quién es su nueva canción, qué piensa sobre ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y sobre volver a un ‘reality’

Esto piensa Diana Ángel de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @dianangel01/IG

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz y cantante Diana Ángel confesó que cuando inició el año pensó que iba a tener una temporada sin mayor trabajo o cosas que hacer, pero nunca se imaginó que iba a encontrarse con tantos proyectos como los que ha llevado a cabo, pues se aventuró a participar en diferentes actividades con las que cada vez se da a conocer más entre el público y también explora caminos.

“He hecho de todo este año, pensé que iba a estar un poquito parada, pero me ha pasado de todo. Escribí dos canciones y las saqué, ya están en YouTube. Hice teatro en la Casa del Teatro Nacional de agosto a septiembre y ahorita voy a estrenar en el Teatro de Juanpis González una obra que se llama Las novias de Travolta, arranco en noviembre”, contó Ángel.

En la conversación, la artista contó que por estos compromisos fue que se perdió el segundo viaje del equipo ‘Papillente’ a Cartagena hace unas semanas. Incluso, reveló que esos amigos que hizo cuando estuvo participando en La casa de los famosos Colombia ya tienen programado para noviembre el tercer destino de paseo, sin embargo, ella tampoco va a asistir por su trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tercer viaje 'Papillente' ya tiene fecha y destino asegurado, según confesó Diana Ángel - crédito @ignaciobaladan/IG

“Ellos se quieren ir en noviembre y yo voy a trabajar todo noviembre, entonces no voy a poder, qué rabia. Es que todo mi parche ‘Papillente’ es influencer, yo no, entonces yo tengo que estar trabajando, ellos no tienen horario, les vale huevo, en cambio, yo me la paso en el teatro, así nunca voy a coincidir”, dijo la actriz a Infobae Colombia.

En cuanto a su trabajo musical, explicó que hizo catarsis de varias situaciones sentimentales y emociones con la canción que sacó para ‘Culotauro’, pero ya no la ve como algo solo para él y también confesó para quién está hecha la nueva interpretación que escribió y publicó.

“Las canciones se vuelven universales, en realidad fue una experiencia que viví y obviamente estaba asociada a ese momento que me pasó y fue muy divertido hacerla porque fue como exorcizar un montón de rabias que yo tenía por ahí guardadas, pero nada más. Y Como un ángel es una canción muy bonita porque la hice para una amiga que herí en un momento, pero ella es una mujer maravillosa”.

Diana Ángel contó a quién le escribió su última canción - crédito @dianangel01/IG

Durante la entrevista, Diana también se refirió a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y contó qué sabe sobre lo que se podrá ver en el año 2025, pero también dio su opinión respecto a los posibles participantes que tendrá el programa en el que ella también estuvo.

“Yo soy muy amiga de Carla, pero Carla es una tumba, ni a mí me dijo nada cuando yo iba a ir. Ella lo que me contó es que las reglas van a cambiar, van a cambiar todo y en esta oportunidad la gente va a elegir como la mitad de las personas que entren a la casa. Hoy vi una lista larguísima (sobre los posibles participantes), pero yo te voy a decir algo, yo no conozco a nadie, ni cinco. Yo les decía eso a Karen y a La Segura, yo no sé en qué mundo vivo yo y evidentemente yo no vivo en su mundo. Yo no podía creer que La Segura tenía 9 millones de seguidores en Instagram y yo no supiera quién era y esto mismo me está pasando con ellos. Obviamente con todo el respeto, pero es que no sé quiénes son. Sin embargo, me metí a chismosear y es gente muy famosa que yo no tengo ni idea, va a estar chévere”, aseguró Diana Ángel a Infobae.

Finalmente, la cantante habló sobre la posibilidad de volver a estar como competidora en un reality y de manera contundente dijo que no repetiría esa situación por lo mal que se sintió después.

“No, creo que es una exposición mediática que es muy difícil. O sea, yo la pasé bien, me divertí, pero también sufrí mucho y creo que prefiero evitarme ese sufrimiento”, puntualizó.