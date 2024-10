Daniel Arenas aclaró cuál es su situación migratoria en Estados Unidos, tras haber sido despedido de Telemundo: “Más allá del sueño americano”

Daniel Arenas explicó cómo está su situación migratoria en Estados Unidos- crédito @danarenas/Instagram

Tras semanas de incertidumbre y especulaciones, el actor y presentador colombiano Daniel Arenas reapareció para hablar sobre su situación migratoria en Estados Unidos, país donde ha consolidado parte de su carrera en los últimos años.

Luego de su sorpresiva salida del programa Hoy Día, transmitido por la cadena Telemundo, Arenas se vio obligado a buscar alternativas para mantener su residencia en territorio estadounidense, según comentó en una serie de declaraciones compartidas con sus seguidores. Allí dio detalles de su situación actual y los motivos que lo llevaron a luchar por obtener su residencia permanente.

Daniel Arenas ha construido una carrera sólida durante más de dos décadas, destacándose en la industria del entretenimiento en Colombia, México y Estados Unidos, es por esto que cuando anunció que dejaba los estudios del matutino que se presenta en el país norteamericano sorprendió a sus fans y colegas.

Daniel Arenas salió de Telemundo y buscó alternativas para poder quedarse en Estados Unidos - crédito @danarenas/Instagram

La noticia se dio a conocer durante una transmisión del programa, lo que desató especulaciones sobre los motivos detrás de su desvinculación, incluyendo rumores de un posible despido y también versiones en las que involucraban al cantante mexicano Pepe Aguilar, pues se dijo que el artista habría intervenido en la decisión porque Daniel Arenas mencionó a su hija, Ángela Aguilar, y a su actual esposo, Christian Nodal, en un programa; sin embargo, esto no fue confirmado por el actor ni por la cadena.

De hecho, en un par de oportunidades ambos salieron a dejar claro que la terminación del contrato del colombiano en la cadena televisiva se debía a situaciones personales de Daniel.

Con su retiro del show matutino, Arenas perdió el patrocinio que tenía para su visa de trabajo, la cual le permitía vivir y trabajar en Estados Unidos. Sin esta visa, su situación migratoria se vio comprometida, obligándolo a buscar alternativas para mantener su estatus legal en el país.

En las últimas horas, en una transmisión en vivo que hizo Daniel a través de su perfil en Instagram junto a su abogado y experto en temas de migración, explicó en qué andaba y la razón de su ausencia en las redes sociales.

Daniel Arenas reapareció y contó qué está haciendo por estos días - crédito @danarenas/IG

El actor y presentador reveló que estuvo haciendo todo el proceso legal para conseguir la green card, es decir, el permiso que lo convierte en residente estable e independiente en Estados Unidos, lo que quiere decir que no dependerá de trabajos o contratos para vivir en ese país.

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso no fue sencillo, pero manifestó sentirse satisfecho y tranquilo con su situación actual. En el en vivo le dio también un parte de tranquilidad a los fanáticos que han estado detrás de sus pasos y que le han enviado mensajes por su ausencia, así como también contó por qué sus ganas de lograr quedarse en el extranjero.

“Todo está bien, no me he muerto, es increíble a lo que puede llegar la gente, pero bueno, les mando muchas bendiciones a esas personas que hablan lo que no es. Les cuento, estoy bien, muy contento, hace rato que no estaba por acá, estaba viviendo la vida y siendo feliz, como dijo J Balvin. [...] Hace ya unos meses les compartí el proceso que viví, del proceso migratorio para Estados Unidos. Más allá del sueño americano, que yo haya querido venir a trabajar y en algún momento tener mi residencia y estar en el país de forma más legal, más libre, porque antes dependía de contratos de trabajo, también es porque vengo con esa información de mis padres de arriesgarme a salir y buscar otros horizontes. No tiene nada que ver con no querer nuestra patria”, explicó Arenas respecto a sus intenciones y deseo de permanecer en Estados Unidos.

Con sus palabras confirmó que su deseo de vivir en Estados Unidos tiene un fuerte antecedente familiar, pues sus papás se trasladaron a ese país poco después de casarse para que su padre pudiera especializarse en medicina.

Daniel Arenas contó cómo fue el proceso para obtener su green card - crédito @danarenas/IG

El actor también quiso aclarar que su objetivo no era alejarse de Colombia, sino buscar mayores oportunidades y estabilidad para su vida profesional.

“Es el lugar donde nací y espero algún día morir acá. Tengo el antecedente de arriesgarse a vivir, no tiene que ver con no querer Colombia, rechazarla. Tengo un amor muy grande por Colombia y también por México y ahora Estados Unidos, que me han dado tanto”, aseguró.

Después de sus explicaciones y aclaraciones, Daniel Arenas compartió la noticia de que logró obtener su green card y contó que lo consiguió con la ayuda de un abogado que conoció en Hoy Día, después de haberlo entrevistado varias veces tuvieron una buena relación y terminaron trabajando juntos por ese sueño.

“El proceso ya culminó y terminó con mi green card, mi residencia americana, que no se la debo a nadie, me la debo a mí con mi carrera y por mi trabajo”, puntualizó.