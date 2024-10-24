Aprenda a preparar la tradicional garulla, patrimonio cultural e inmaterial de la Nación

Este amasijo es una parte fundamental de la gastronomía de Cundinamarca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae IA

La garulla es un amasijo tradicional de la región andina de Colombia, insignia junto a la almojábana de la gastronomía del municipio de Soacha (Cundinamarca).

Este delicioso panecillo es muy apreciado por su textura suave y esponjosa, y su sabor ligeramente dulce, que proviene del uso de la cuajada y el azúcar. Suele acompañarse con un buen café o chocolate caliente, convirtiéndose en una opción ideal para desayunos o las denominadas onces. Las garullas son parte de la rica tradición panadera de Colombia, que se caracteriza por una amplia variedad de panes y amasijos hechos con ingredientes locales.

Receta para preparar garullas

La garulla, como muchos otros amasijos, se prepara principalmente con harina de maíz, cuajada y mantequilla. La combinación de estos ingredientes da como resultado una masa suave que se hornea hasta lograr una textura esponjosa y un dorado perfecto. Esta receta es sencilla y utiliza ingredientes frescos, como se ha hecho durante generaciones en los hogares colombianos.

Tiempo de preparación

La preparación de la garulla toma aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Esto incluye unos 15 minutos para mezclar los ingredientes y formar las bolas de masa, y 30-40 minutos de tiempo de horneado, dependiendo del tamaño de las piezas.

Este amasijo también lleva cuajada para potencializar el sabor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

1 taza de harina de maíz

1 taza de cuajada o queso fresco desmenuzado

½ taza de mantequilla

2 cucharadas de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Leche, cantidad necesaria para unir la masa

Cómo hacer garullas, paso a paso

Precaliente el horno a 180°C (350°F) y engrase ligeramente una bandeja para hornear. En un tazón grande, mezcle la harina de maíz, el polvo de hornear, el azúcar y la sal. Añada la cuajada o queso fresco desmenuzado, la mantequilla y el huevo. Mezcle bien hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Poco a poco, agregue leche suficiente para que la masa se una y sea manejable, pero no demasiado húmeda. Forme bolas pequeñas con la masa y colóquelas en la bandeja para hornear, dejando algo de espacio entre ellas. Hornee por 30-40 minutos o hasta que las garullas estén doradas y cocidas por dentro. Deje enfriar ligeramente antes de servir.

La mezcla salada y dulce convierten a la garulla en uno de los amasijos preferidos por los colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae IA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 garullas medianas, perfectas para compartir en una merienda o desayuno familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada garulla contiene aproximadamente:

Calorías: 200

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 20 g

Azúcares: 4 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las garullas se pueden conservar a temperatura ambiente durante 2-3 días en un recipiente hermético. Si se refrigeran, pueden durar hasta 5 días, aunque es recomendable calentarlas ligeramente antes de consumirlas para recuperar su textura esponjosa.

Durante el acto de radicación del proyecto de ley, varias mujeres que producen Garulla manifestaron su apoyo. Se espera que esto promueva la identidad cultural y la economía local - crédito @alexandravasoch / X

La garulla, un amasijo tradicional, tiene una profunda importancia para el municipio de Soacha, no solo como parte de su patrimonio gastronómico, sino también como un elemento que refuerza la identidad cultural de la región. Este producto, con más de cien años de historia, es elaborado de manera artesanal por generaciones de familias soachunas, en su mayoría mujeres, quienes encuentran en su producción una fuente de sustento económico. Además de su valor cultural, la garulla es un símbolo de la herencia campesina y de las tradiciones culinarias que han perdurado en el tiempo.

Su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, a través del proyecto de ley impulsado por la congresista Alexandra Vásquez, busca salvaguardar este legado, promover su comercialización y contribuir al desarrollo económico local.