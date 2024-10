Juan Pablo Jaramillo regresó a las redes sociales con impresionante cambio de ‘look’, tras episodio sicótico: “Al final el amor propio siempre gana”

Juan Pablo Jaramillo reapareció en sus redes sociales con un contundente mensaje de empoderamiento - crédito @juanjaramilloe/IG

En mayo de 2024 el creador de contenido Juan Pablo Jaramillo sorprendió a sus seguidores con la publicación de un video en el que, confundido y desorientado, advirtió que “tenía miedo de que lo mataran”.

Para ese momento, el joven expresó sentirse perseguido por el personal médico dentro de un hospital que, según sus palabras, lo querían “dopar”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que rápidamente sus seguidores expresaron preocupación por un aparente abuso de sustancias psicoactivas o un ataque de sicosis, en el que se veía afectada la salud mental del también youtuber.

“Ya llamé a la Policía. Estoy en el hospital, ¿cómo se llama este fucking hospital?”, expresaba en el clip.

El creador de contenido aseguró que después de la tormenta, siempre prevalece el amor propio - crédito @juanjaramilloe/IG

Después de meses de ausencia, Jaramillo reapareció en sus redes sociales con una publicación que llamó la atención de sus seguidores, por los impresionantes cambios en su apariencia física. En las postales, que fueron publicadas a blanco y negro, se puede ver que el influencer cambió su corte de cabello, así como la coloración, incluso, eliminó la barba de su rostro y se dejó simplemente el bigote.

Adicionalmente, el caleño que fuera una de las figuras más prominentes del mundo del entretenimiento digital en el país, compartió un sentido mensaje motivacional en que se aseveró que “al final el amor propio siempre gana porque no hay ningún adversario de su tamaño”. Este se suma a las publicaciones hechas semanas atrás, en las que dio un parte de tranquilidad sobre el avance en su proceso de recuperación.

Los comentarios de sus seguidores sirvieron para darle fuerzas al caleño, que recibió mensajes como: “Tienes razón, amigo. Es fundamental fortalecer nuestro amor propio. Enamorarnos de nosotros mismos antes que de cualquier otro proyecto. 🫂🤍”; “una nueva versión, me encanta eso Juan”; “tremendo mensaje Juan, además qué gran reflexión”; “eso, amigo, volverás recargado y con toda la energía”, entre otros.

Juan Pablo Jaramillo se reportó con sus seguidores e informó cómo avnaza su proceso de recuperación luego del brote nervioso que lo llevó a buscar ayuda profesional - crédito @juanjaramilloe/Instagram

Asimismo, en dicha publicación que realizó el 15 de octubre de 2024, dejó claro que ningún proceso en la vida sigue una línea específica y que, al final “todo pasa” acompañado de imágenes de cómo inició la crisis que lo llevó a alejarse de las redes sociales.

“¡Hola! Bueno amigos estoy tratando de regresar lentamente, cómo algunos saben esta es mi pasión, aunque en este tiempo también he desarrollado otras pasiones que me emocionan y que les socializaré más adelante. Por ahora, quiero decirles que los extraño, me hacía falta esta relación con ustedes de poder hablarles y contarles todo lo que pasa, sé que quieren estar conectados y actualizados conmigo. Pensaba hacerlo un poco después, pero han pasado cosas que me movieron sentimientos y me llevaron a hacerlo ahora mismo, entre ellas un luto. Esta conexión con ustedes es muy importante para mí”, comentó Jaramillo.

Cómo ocurrió su crisis psicótica

Juan Pablo Jaramillo, aún en el hospital, explicó su primer video - crédito moviesfunfact/TikTok

El 3 de mayo de 2024, las redes sociales se inundaron con los videos de Jaramillo visiblemente alterado al interior de una clínica, en la que aseguraba que estaba siendo grabado y monitoreado. Incluso, el youtuber aseguró que se había comunicado con la Policía para que llegaran a su rescate, pues no se sentía seguro con los médicos del centro de atención.

Posteriormente, el 28 de mayo, el influencer declaró lo sucedido y entregó parte de tranquilidad al relatar que estaba comenzando un tratamiento médico para cuidar su salud mental.

“Estoy bien, estoy en un lugar seguro, lleno de naturaleza con mi familia, que es mi círculo de apoyo más cercano. Me han acompañado en este proceso”, mencionó luego de expresar su arrepentimiento por haber compartido las imágenes anteriores, ya que reconoció que estás no le hicieron bien.