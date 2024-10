El vínculo entre los hijos del viceministro de Deporte y la empresa a la que el Invias adjudicó un millonario contrato

La empresa en cuestión, Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, recibió un contrato de $5.507.604.389 del Instituto Nacional de Vías - crédito Ministerio del Deporte

El concejal de Bogotá Daniel Briceño destapó un escándalo que involucra al viceministro de Deporte, Manuel Emilio Palacios Blandón. Las acusaciones se centran en la entrega de un millonario contrato por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) a una empresa de marketing, la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, en la que, según Briceño, Palacios Blandón tiene vínculos familiares directos.

En un principio, y tras conocerse la denuncia de Briceño, el Invíasdefendió la integridad del viceministro. A través de un comunicado compartido por X, la entidad aclaró que “actualmente, el viceministro del Deporte, @PalaciosBManuel, no hace parte de la junta directiva de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, según resolución emitida por el @MinInterior. Este hecho desmiente por completo las acusaciones realizadas”.

El viceministro también se pronunció a través de redes sociales, asegurando que el contrato en cuestión es crucial para la construcción de infraestructura que beneficie a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. En su defensa, Palacios Blandón cuestionó los señalamientos de Briceño y sugirió que estaban motivados por un prejuicio racial. “¿Racismo? Las organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras también tienen derecho de aportarle desarrollo al país”, escribió.

Sin embargo, el concejal del Centro Democrático probó que el viceministro mintió respecto a su relación con la mencionada empresa.

“El viceministro del Deporte, Manuel Palacios, mintió. Varias veces dijo que ya no tenía ninguna relación con la empresa de marketing a la que le dieron un contrato a dedo en el Invías por 5.507.604.389 pesos. Sin embargo, aquí probamos que sus dos hijos hacen parte de la junta directiva”, escribió el cabildante en X.

El concejal argumentó que, gracias a un derecho de petición que realizó junto al representante a la Cámara Andrés Forero, se pudo establecer que los hijos de Palacios, Maxwell y Víctor Palacios, forman parte de la junta directiva de la empresa favorecida con el contrato.

Pruebas comprometedoras

Como parte de sus pruebas, Briceño presentó un documento de un acta de una asamblea general extraordinaria de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, firmada el 8 de septiembre de 2024. En el acta, se detallan los 18 asociados de la empresa, con la firma de Maxwell Palacios como presidente y de Víctor Palacios como tesorero, ambos hijos del viceministro.

El cabildante también compartió. como parte de la evidencia, un derecho de petición que confirma la relación de consanguinidad entre el viceministro y sus hijos. “La relación que me une a él es de consanguinidad; ello se puede evidenciar y/o verificar en mi hoja de vida, en el acápite de hijos”, afirmó.

Además, no se quedó callado ante la defensa del viceministro del Deporte: “Señor viceministro, a mí no me venga con el cuento del racismo. Una empresa de comunicaciones no es idónea para hacer una vía y decirlo es simplemente la verdad. Ahora usted se victimiza jugándose la carta del racismo porque en Blu Radio quedó como un completo zapato”, aseguró Briceño, solicitando a la Procuraduría General de la Nación que intervenga en el caso para investigar posibles irregularidades disciplinarias relacionadas con el contrato en cuestión.

El escándalo plantea serias preguntas sobre la ética en la gestión pública y la transparencia en los procesos de contratación del Gobierno. Las acusaciones de Briceño y la defensa de Palacios Blandón abren un debate importante sobre la idoneidad de las empresas que reciben contratos millonarios y el rol de los funcionarios en la supervisión de estos procesos.

Este caso podría tener repercusiones significativas para el viceministro y el Gobierno, en un momento en que la confianza pública en las instituciones se encuentra bajo un intenso escrutinio.