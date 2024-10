Catherine Siachoque reveló detalles de su tensión con Sabine Moussier en Secretos de Villanas 3

La rivalidad de estas dos villanas se vivió desde el primer capítulo - crédito Canela.tv

Catherine Siachoque es una de las villanas que se han encargado de dejar una huella imborrable en cada una de sus actuaciones, es por ello que fue invitada a participar en la tercera temporada de Secretos de Villanas, una producción que sorprende con su formato.

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz compartió detalles del rol que desempeña en este reality show, pues contó que se llegó a sentir como “la nueva del salón”, en medio del programa que explora la convivencia de varias actrices famosas por sus papeles en algunas de las telenovelas más reconocidas.

De acuerdo con declaraciones de Catherine, el viaje comenzó con la curiosidad de integrarse en un grupo que ya estaba marcado por experiencias anteriores. “Fue un poquito entendiendo la dinámica... y conociendo un poquito más a estas icónicas villanas”, expresó.

Esta producción se desarrolla en Marbella, España, lugar que la actriz describió como un “punto de encuentro del jet set”. Esta decisión de filmar en un sitio tan exclusivo añade un toque de glamour y sofisticación al espectáculo. Siachoque aseguró que el ambiente en este lugar es enriquecedor tanto desde el aspecto visual como emocional: “Fuimos a restaurantes y a tomar clases de diferentes cosas”, por lo que la convivencia entre ellas se desarrolló de forma natural, así como los conflictos surgidos durante las grabaciones.

Los conflictos de Catherine Siachoque con las demás villanas

Uno de los momentos más anticipados fue el reencuentro de Catherine con Gaby Spanic, una de las figuras recurrentes en este reality y que recibió a la actriz colombiana con mucho cariño. Este encuentro, según relató la actriz, fue fundamental para la dinámica que se desarrolló entre las compañeras durante el show.

Sin embargo, no todas las relaciones fueron sencillas, pues Catherine Siachoque confesó que no logró caer en gracia a una de las villanas más reconocidas, lo que cambió el rumbo de la historia, porque ella no se esperaba “No haberle caído en gracia a la anfitriona que se llama Sabine Moussier, pero le caí muy mal, no sé qué no le gustó”, admitió la actriz.

Esta tensión inicial adicionó una cuota dramática al programa, por lo que la actriz aseguró que los espectadores tendrán una experiencia cargada de emociones genuinas y conflictos reales.

Al hablar de la dinámica detrás de cámaras, Siachoque destacó la autenticidad del programa: “Esto no tiene guion, entonces todo va saliendo muy de verdad. No es que corten y: ‘Ay, te quiero, Sabine. Vámonos a tomar un cafecito las dos’. No”, por lo que promete mostrar una visión más honesta de las interacciones entre estas famosas actrices.

Ante la rivalidad, la actriz mexicana Sabine Moussier reveló que se enteró tarde del ingreso de la colombiana, por lo que las cosas fueron un poco sorprendentes para ella: “Lo que pasa es que yo me enteré un día antes o dos días antes (de iniciar las grabaciones). Pensé: ‘Estás trayendo a alguien ajeno a un show que es muy difícil de entender, porque nos gritamos; nos desbocamos y al rato nos estamos abrazando; entonces es muy difícil entender esta familia disfuncional que tenemos. Entonces sí, hubo quienes o a quien no le pareció, y vienen otros confrontamientos”, aseguró People en español.

Cómo ser una buena villana y verse como una

Por otra parte, Catherine compartió a Infobae Colombia algunos consejos y secretos relacionados con la interpretación de su papel de villana, tanto en la pantalla como en la vida. Según la actriz, una buena villana “dice todo lo que piensa y lo que siente”, lo que resalta la importancia de la transparencia emocional y la franqueza en la construcción de un personaje auténtico. También mencionó la importancia de rodearse de los personajes más interesantes, aclarando que “todas siempre están con los más guapos de la producción”.

Desde el ámbito personal, Catherine Siachoque compartió sus reflexiones sobre el cuidado y la belleza, aparentemente un requisito indispensable para sus roles como villana: “Lo que estoy tratando de hacer es estar pendiente un poquito como de la piel de cuidarme”, aseguró, resaltando la importancia de mantener una disciplina saludable tanto en la dieta como en las rutinas diarias, aunque admitió disfrutar ocasionalmente de ciertos caprichos en la comida.

Finalmente, Catherine invitó a la audiencia a no perderse esta tercera entrega de la serie, enfatizando la disponibilidad gratuita de la aplicación. Para ver Secretos de Villanas y un aftershow, solo necesita descargar la aplicación de Canela TV en cualquier dispositivo y disfrutar de los episodios semanales.