Ataques de habitantes de la calle en Medellín estarían siendo orquestados, esto dijo el alcalde Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín aseguró que no le parecería raro que esto resulte ser cierto - crédito Alcaldía de Medellín

En las últimas semanas se han conocido varias denuncias por los numerosos ataques a ciudadanos por parte de habitantes de la calle en Medellín.

En su mayoría son personas que lanzan objetos contundentes, como rocas, a los carros en movimiento para que se detengan y poder cometer hurtos.

La Alcaldía reconoció que era un problema grave, que en las últimas semanas se habían registrado varios casos, por lo que implementaron una estrategia para hacerle frente a ese tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras anunciar los primeros resultados de un operativo en relación con los habitantes de la calle en Medellín, salió a la luz un video que encendió las alarmas, pues supuestamente uno de ellos reveló que les estarían pagando para cometer los ataques.

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, no tardó en pronunciarse. El mandatario local señaló que los ataques por parte de los habitantes de la calle no le parecían normal, aunque en redes sociales algunos usuarios han señalado que esto ya ocurría en la ciudad, pero con menos frecuencia.

Así mismo, aseguró que no le parecería extraño que existan personas capaces de instrumentalizar a la población que habita la calle para generar caos en Medellín.

“Lo que ha venido sucediendo con habitantes de calle no es normal. Juzguen ustedes. A estas alturas ya no me extraña que haya gente que sea capaz de hacer esto. Han hecho cosas peores”, escribió en su cuenta de X.

Seguido de esa declaración, el mandatario local aseguró que de todas maneras la Alcaldía continuará prestando atención a esta problemática. Además, indicó que desde la administración municipal se seguirá adelantando operativos para llevar la oferta institucional a las calles de la ciudad.

Publicación de Federico Gutiérrez - crédito captura de pantalla redes sociales

Fico Gutiérrez dejó claro que la Alcaldía continúa dispuesta a acompañar a quienes desean dejar la calle y el consumo de sustancias psicoactivas.

“De todas formas sí es un problema muy delicado que tenemos en Medellín y en otras ciudades. Seguiremos con la oferta institucional para quienes quieran dejar las drogas y la calle, y seguiremos con los controles para quienes insisten en generar desorden y daños”, añadió.

Cuál es el video al que se refiere Fico Gutiérrez

A través de redes sociales fue divulgado un video en el que se observa de espaldas a un hombre, habitante de la calle, hablando con otra persona.

Según las imágenes y lo que han dicho algunos medios de comunicación local, el sujeto estaría confesando que alguien está orquestando los ataques por parte de esta población a la ciudadanía; sin embargo, las autoridades iniciarán una investigación para establecer la veracidad del video.

“Están pagando por ir a tirar piedras por ahí a la Independiente”, se escucha decir al habitante de la calle, que además no tiene acento paisa.

El alcalde de Medellín aseguró que no le parecería raro que efectivamente los ataques sean orquestados - crédito redes sociales

La Alcaldía informó que en los últimos días se han reforzado los operativos en 18 sectores críticos y vulnerables de la ciudad, principalmente a lo largo de la margen del río Medellín, entre la calle San Juan y el puente de la Madre Laura, áreas reconocidas por su alta concentración de habitantes de la calle.

“Con estas acciones se ha llegado a más de 700 personas, de las cuales 380 han sido registradas. Gracias a la articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, 40 de ellas fueron trasladadas a la oferta institucional y a los programas de atención disponibles, mientras que 15 más, por razones de seguridad, fueron llevadas al centro de traslado por protección”, señalaron a través de un comunicado.

De acuerdo con la Alcaldía, en esas intervenciones se han decomisado armas blancas y estupefacientes, se han desmontado 106 cambuches y se han recolectado siete toneladas de basura y residuos, “lo que favorece las condiciones de salubridad. Estos controles continuarán en coordinación con diferentes dependencias y los programas de inclusión, con el objetivo de garantizar la seguridad, convivencia y bienestar de todos los ciudadanos”.