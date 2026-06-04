Colombia

Procuraduría abrió investigación contra Hollman Morris por presunto favorecimiento de agendas afines al Gobierno y a Iván Cepeda

La decisión del organismo de control surgió como respuesta a una queja presentada por el ciudadano Julio César Garcés León

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El gerente de Rtvc, Hollman Morris argumentó que la recepción fue para una delegación cultural de Venezuela, encabezada por su ministro de Cultura, durante el evento binacional 'Somos hermanos' - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El gerente de Rtvc, Hollman Morris, será investigado disciplinariamente por utilizar los medios de comunicación del Estado para presuntamente favorecer narrativas del Gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra del gerente de Rtvc, Hollman Morris, por presuntamente valerse del sistema de medios públicos para favorecer ciertas agendas políticas afines al Gobierno actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

La decisión surgió por una queja presentada por el ciudadano Julio César Garcés León, que aseguró que Rtvc estaría sirviendo para favorecer de manera sistemática a actores ideológicamente cercanos a la administración, “particularmente respecto de contenidos y narrativas relacionadas con el senador Iván Cepeda Castro”.

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ORDENAR LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del funcionario Hollman Felipe Morris Rincón, en su condición de Gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano (RTVC), por presuntas irregularidades relacionados con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno nacional”, precisó la Procuraduría.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la determinación del organismo de control a través de una publicación en X. En ella, calificó la apertura de la investigación como un acto de censura. “Esto se llama censura de prensa”, señaló el jefe de Estado en la red social.

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El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de la Procuraduría de abrir una investigación a Hollman Morris - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de la Procuraduría de abrir una investigación a Hollman Morris - crédito @petrogustavo/X

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