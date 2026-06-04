Presidente del CNE se pronunció sobre la controversia de la camiseta de la selección Colombia y la campaña de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella se ha hecho célebre por usar la camiseta de la selección Colombia en sus eventos públicos - crédito Sergio Acero/REUTERS

En medio de una de las controversias de la campaña, de la que es protagonista el candidato de ultraderecha a la presidencia Abelardo de la Espriella por el uso de la camiseta de la selección Colombia, el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, expresó el jueves 4 de junio su postura sobre este asunto. Ante los interrogantes de la prensa frente a la prohibición o no del uso de este artículo, el magistrado hizo importantes precisiones.

De acuerdo con Quiroz, la prenda con la que la Tricolor competirá en la Copa del Mundo de la FIFA, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, no ha sido considerada por decisiones anteriores como símbolo patrio y, por esa razón, su uso no tendría restricción electoral automática; todo esto, por la controversia abierta por la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella tras una orden judicial que le exigió dejar de exhibirla en eventos públicos.

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Al referirse al debate, Quiroz explicó que el consejo no ha estudiado este episodio en particular, pero recordó resoluciones de periodos anteriores. “Este consejo no lo ha analizado, pero hay antecedentes de los pasados consejos en los que ya había una solicitud por otros candidatos que la habían utilizado”, dijo el togado. “Lo que ha dicho en las pasadas resoluciones el Consejo Nacional Electoral es que no era un símbolo patrio”, agregó Quiroz en sus declaraciones.

La camiseta de la selección Colombia es usada por los seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella en eventos públicos, como manera de sentirse identificados con la causa del 'Tigre' - crédito Adidas

El presidente del CNE indicó que hasta ahora no existen solicitudes para estudiar el caso. Con ello se pronunció tras el fallo de la jueza 120 Penal Municipal de Bogotá, Aura Luz Forero, que consideró que la prenda fue diseñada para competencias deportivas y que su utilización en política podría afectar derechos como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elegir al asociar un símbolo compartido con una candidatura.

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En consecuencia, el presidente del organismo también reiteró que hoy no existe una actuación formal en curso sobre ese uso ni cualquier otro relacionado con la prenda, a raíz de la controversia que causaron los señalamientos hechos por el candidato oficialista Iván Cepeda, que el lunes 1 de junio, tras perder la primera vuelta, hizo duras observaciones. “No hay ninguna solicitud sobre algún símbolo patrio en alguna camiseta”, aclaró el magistrado Quiroz a la prensa.

También hizo una distinción jurídica y material entre la prenda de la selección y otros elementos oficiales del Estado. “No es lo mismo una camiseta de Colombia que una camiseta de Colombia que tenga el escudo de Colombia”, apuntó el magistrado, que con ello zanjó su postura; y a partir de esa diferencia, fijó el límite que, a su juicio, sí activa una prohibición. “Todos los símbolos patrios están prohibidos utilizarlos y hay que verificar el momento en específico”, acotó.

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Al respecto, la Federación Colombiana de Fútbol ha pedido que no se politice la prenda de la selección - crédito FCF

Fallo judicial ordenó suspender el uso inmediato de la camiseta por la campaña de De la Espriella; campaña reaccionó

El despacho, que también cobijó al movimiento Defensores de la Patria, ordenó abstenerse de exhibir la camiseta oficial de manera inmediata en actos de campaña, piezas publicitarias y publicaciones en redes sociales; debido a que se señaló que el uso político de una prenda asociada a la representación deportiva nacional puede incidir sobre derechos fundamentales, por la identificación entre un símbolo reconocido por todos y una opción electoral específica.

Ese criterio apareció después de que la controversia creciera durante la jornada electoral de primera vuelta, cuando el candidato y varios de sus simpatizantes usaron la camiseta en actos masivos e, incluso, para recibir y celebrar los resultados de la primera vuelta. Fue por esto que el aspirante de Gobierno lanzó duras críticas sobre la apropiación de esta prenda, y motivó los pedidos de la Federación Colombiana de Fútbol para evitar la politización de este objeto.

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En el evento de celebración de la victoria en primera vuelta, los seguidores de Abelardo de la Espriella usaron la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

En respuesta, el movimiento que agrupa al candidato rechazó a la orden dictada por el juzgado. La defensa sostuvo que la decisión constituye un acto de censura y que afecta libertades de expresión, opinión y participación política de quienes respaldan su candidatura, por lo que planteó la discusión en un terreno jurídico distinto, ante lo que consideraron serían los temores de la campaña Cepeda por el efecto político que puede producir esta identificación de los simpatizantes.

En todo caso, Quiroz, como titular del órgano rector en materia electoral dejó abierta la posibilidad de un examen futuro si se presenta una actuación formal ante el organismo electoral. “Todo depende de la solicitud que hagan y, como te digo, no hay ninguna solicitud”, remarcó el abogado, frente a un asunto que acaparó los titulares de prensa y ameritó toda clase de reacciones, entre ellas la del expresidente Iván Duque, otrora contradictor de De la Espriella.

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