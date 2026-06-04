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Abogado defendió a De la Espriella y aseguró que no se le puede prohibir el uso de la camiseta de la selección Colombia: “Insólito”

El jurista Santiago Trespalacios aseguró que la prenda de vestir es una expresión de la identidad cultural colombiana

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El abogado Santiago Trespalacios aseguró que ningún candidato, incluyendo Abelardo de la Espriella, debe ser blanco de una decisión judicial que limita el uso de ciertas prendas de vestir, como la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters y @SoyDefensor_/X
El abogado Santiago Trespalacios aseguró que ningún candidato, incluyendo Abelardo de la Espriella, debe ser blanco de una decisión judicial que limita el uso de ciertas prendas de vestir, como la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters y @SoyDefensor_/X

Mediante el Radicado N° 110014009120202600193-00, el Juzgado 129 Penal Municipal con función de Conocimiento adoptó una medida cautelar en relación con el uso de la camiseta de la selección Colombia por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y de otros integrantes de su campaña.

La decisión surgió por una acción de tutela presentada por el ciudadano William Ramiro Bocanegra Calderón, que solicitó que se ordene al aspirante y a los miembros de su movimiento político, Defensores de la Patria, cesar de manera inmediata y definitiva el uso de la prenda de vestir como símbolo del movimiento o de su campaña político-electoral.

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Mientras se toma una decisión de fondo sobre el tema, el juzgado determinó ordenar a De la Espriella y a los integrantes de Defensores de la Patria “no utilizar la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia, como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio”.

La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Juzgado 120
La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Juzgado 120

El abogado Santiago Trespalacios se refirió al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que rechazó la decisión judicial. De acuerdo con la explicación que dio, ningún aspirante puede ser objeto de una prohibición de ese estilo, teniendo en cuenta la representación cultural que tiene para la población colombiana la camiseta de la selección.

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“Insólito. A ningún candidato se le puede prohibir usar la camiseta de la Selección Colombia, como tampoco un sombrero vueltiao, una ruana o un carriel. Son expresiones de nuestra identidad cultural. Lo que la ley prohíbe es el uso de símbolos patrios como la bandera o el escudo nacional. No son equiparables unas cosas con las otras”, precisó el jurista.

El abogado Santiago Trespalacios rechazó la orden de un juez de impedirle a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la selección Colombia con fines políticos - crédito @SoyDefensor_/X
El abogado Santiago Trespalacios rechazó la orden de un juez de impedirle a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la selección Colombia con fines políticos - crédito @SoyDefensor_/X

Pese a la postura contraria que tiene sobre la determinación del juzgado, el abogado aclaró que lo que se debe hacer es respetar la orden impartida y abstenerse de utilizar la camiseta de la selección Colombia con fines políticos, mientras se discute el tema de fondo.

Podemos disentir con nuestros jueces pero se les obedece a sus providencias”, detalló Trespalacios.

El abogado Santiago Trespalacios afirmó que, aunque no se esté de acuerdo con las decisiones de los jueces, deben ser cumplidas - crédito @SoyDefensor_/X
El abogado Santiago Trespalacios afirmó que, aunque no se esté de acuerdo con las decisiones de los jueces, deben ser cumplidas - crédito @SoyDefensor_/X

El abogado Germán Calderón, de la campaña de Abelardo de la Espriella, también rechazó la decisión que tomó el Juzgado 129 Penal Municipal con función de Conocimiento. Por medio de un video, explicó que había razones jurídicas suficientes para no aceptar la acción de tutela presentada por el ciudadano y, por ende, para no establecer la prohibición del uso de la camiseta por parte del candidato presidencial y los integrantes de su movimiento político.

La medida provisional de esta jueza es absolutamente arbitraria y caprichosa. Primero, porque el tutelante no tiene la legitimación en la causa para interponer una acción de tutela a nombre de todos los colombianos”, precisó.

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó la medida como "censura" - crédito @GermanCalderonE/X

De igual manera, aseguró que el único accionante legitimado para radicar una acción de tutela por este tema sería la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) o el distribuidor autorizado de la camiseta. En este caso, la FCF ya se pronunció al respecto a través de un comunicado en el que explicó que no es distribuidora de la camiseta y que cualquier persona puede adquirirla en los puntos autorizados de la marca Adidas.

Además, aclaró que, al ser una entidad privada, no tiene facultad legal para limitar el uso de la prenda a ninguna persona, sea connacional o extranjera.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF
Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva. Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos”, expresó la FCF.

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