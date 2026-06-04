Colombia

Virgen de Chiquinquirá, milagros y misterios de la patrona que tendrá su propia fecha festiva en Colombia

La patrona nacional, cuya imagen recuperó sus colores de modo inexplicable según crónicas históricas, es una de las figuras más queridas por los religiosos

Guardar
Google icon
Día de la Virgen de Chiquinquirá
Aunque la conmemoración es el 9 de julio, el festivo será el 13 de julio en 2026 - crédito Visuales IA

El 4 de junio se confirmó, luego de que el Gobierno sancionó la Ley 2578 de 2026, que el 9 de julio será el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, conocida por los religiosos como la patrona del país.

La figura de la Virgen de Chiquinquirá ha ocupado un lugar central en la tradición religiosa y cultural de Colombia. Su origen se remite al siglo XVI, cuando Alonso de Narváez, un pintor español radicado en América, recibió el encargo de crear una imagen mariana para la capilla de Suta, en la actual Boyacá.

PUBLICIDAD

Narváez pintó la imagen sobre un lienzo de algodón y la instaló en la capilla, donde tras años de exposición al sol y la humedad, la pintura perdió su color y nitidez. Durante casi dos décadas, la imagen permaneció en estado de deterioro, hasta que, en 1586, María Ramos, una mujer de origen español, notó que la pintura recuperó su colorido original de manera inexplicable, lo que se interpretó como un milagro.

La restauración espontánea del cuadro marcó el inicio de una devoción masiva. Numerosos testigos afirmaron observar cómo el lienzo, antes casi ilegible, retomó sus contornos y colores a plena luz del día, ese hecho se considera el primer milagro asociado a la Virgen de Chiquinquirá y ha sido recogido en documentos históricos y testimonios de la época.

PUBLICIDAD

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, joya arquitectónica de Chiquinquirá, alberga el milagroso lienzo de la Virgen - crédito Canva
La Basílica de Nuestra Señora del Rosario es una joya arquitectónica del departamento - crédito Colprensa

La devoción a la Virgen de Chiquinquirá se extendió y su santuario se convirtió en destino de peregrinación. El 9 de julio de 1919, la Iglesia católica reconoció oficialmente a la Virgen como Patrona de Colombia, evento conmemorado con una coronación solemne. Desde esa fecha, los creyentes participan en esa fecha de diferentes ceremonias.

El cuadro original de la Virgen de Chiquinquirá se resguarda en la basílica de la ciudad homónima, en Boyacá. El lienzo mide aproximadamente 1.25 por 1.05 metros y representa a la Virgen María de pie, con el Niño Jesús en brazos y acompañada por san Antonio de Padua y san Andrés Apóstol, figuras clave para la tradición católica.

Muchos creyentes atribuyen a la Virgen de Chiquinquirá una amplia lista de milagros. Entre los relatos más difundidos están curaciones de enfermedades consideradas incurables, protección ante desastres naturales y favores concedidos a familias que han confiado en su intercesión. El santuario conserva exvotos, ofrendas y placas que expresan el agradecimiento de los devotos por supuestas intervenciones milagrosas.

Virgen de Chiquinquirá
Creyentes le atribuyen diferentes milagros a la Virgen de Chiquinquirá - crédito EFE

Las celebraciones en honor a la patrona movilizan a miles de personas cada año. El 9 de julio se realiza una de las festividades religiosas más concurridas, con procesiones, misas y actos culturales en Chiquinquirá y en otras ciudades de Colombia. Estos eventos atraen también a visitantes de diversos países.

El cuadro de la Virgen de Chiquinquirá ha sobrevivido a eventos que han puesto en riesgo su integridad. Se han reportado intentos de robo y daños accidentales, pero la imagen se mantiene como símbolo de identidad y fe para millones de colombianos. El santuario que resguarda la pintura se considera uno de los principales centros religiosos de América Latina y ha recibido visitas de papas y dignatarios internacionales.

Entre las curiosidades que rodean a la Virgen de Chiquinquirá figura el hecho de que su imagen también es venerada en países como Venezuela y Ecuador, donde existen réplicas y templos dedicados a esta advocación. El fenómeno de su restauración ha sido objeto de debates tanto en el ámbito religioso como científico, sin que exista una explicación unánime sobre lo sucedido en 1586.

Virgen de Chiquinquirá
Esta figura religiosa es considerada la patrona del Colombia - crédito Colprensa

El reconocimiento de la Virgen de Chiquinquirá como símbolo nacional se refleja en diversos ámbitos, incluyendo la música, la literatura y el arte popular. Compositores, poetas y pintores han dedicado obras a su figura, y su imagen aparece en sellos postales, monedas y piezas de artesanía.

El próximo festivo dedicado a la Virgen de Chiquinquirá busca reforzar la memoria histórica y la tradición religiosa del país, permitiendo que nuevas generaciones conozcan la historia y el significado de una devoción que ha perdurado a lo largo de más de cuatro siglos.

Temas Relacionados

Virgen de ChiquinquiráFestivo9 de julioMilagrosReligiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De “El triste” a “40 y 20”: así será el tributo de Juan Carlos Coronel al Príncipe de la Canción

El Teatro Colsubsidio abrirá sus puertas el 19 de junio para una noche dedicada a la balada romántica, con un repertorio que recorre varias etapas del cantante mexicano y convoca a varias generaciones

De “El triste” a “40 y 20”: así será el tributo de Juan Carlos Coronel al Príncipe de la Canción

Ana María Estupiñán publicó emotivo video de una prueba de embarazo positiva: ¿espera otro bebé?

Una grabación compartida en los perfiles oficiales de la famosa actriz generó confusión entre sus seguidores, pues reveló el momento en el que se enteró que sería mamá

Ana María Estupiñán publicó emotivo video de una prueba de embarazo positiva: ¿espera otro bebé?

Abogado defendió a De la Espriella y aseguró que no se le puede prohibir el uso de la camiseta de la selección Colombia: “Insólito”

El jurista Santiago Trespalacios aseguró que la prenda de vestir es una expresión de la identidad cultural colombiana

Abogado defendió a De la Espriella y aseguró que no se le puede prohibir el uso de la camiseta de la selección Colombia: “Insólito”

Procuraduría abrió investigación contra Hollman Morris por presunto favorecimiento de agendas afines al Gobierno y a Iván Cepeda

La decisión del organismo de control surgió como respuesta a una queja presentada por el ciudadano Julio César Garcés León

Procuraduría abrió investigación contra Hollman Morris por presunto favorecimiento de agendas afines al Gobierno y a Iván Cepeda

Presidente del CNE se pronunció sobre la controversia de la camiseta de la selección Colombia y la campaña de Abelardo de la Espriella

Cristian Quiroz, titular del Consejo Nacional Electoral, terció en la polémica que ha surgido por el uso de la prenda por parte del candidato de oposición, al que una jueza de la República le prohibió usarla durante la campaña política rumbo a la segunda vuelta

Presidente del CNE se pronunció sobre la controversia de la camiseta de la selección Colombia y la campaña de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Deportes

Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo