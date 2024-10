Shakira vuelve a las portadas en España: habló de su disco ‘Las mujeres ya no lloran’ y de la separación con Gerard Piqué

Shakira es la protagonista de la portada de la revista GQ España - crédito @shakira/Instagram

Shakira sigue dando de qué hablar en España. En esta oportunidad, la colombiana es portada en este país gracias al éxito en que se convirtió Las mujeres ya no lloran World Tour. La artista llegará a los escenarios nuevamente, después de más de seis años de ausencia en los que se dedicó a su familia, especialmente a los pequeños Milan y Sasha.

Tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la barranquillera vuelve a ser noticia en el país europeo, esta vez al protagonizar la portada de la revista GQ. En la entrevista, además de hablar de su distanciamiento de Piqué, también se refirió a la creación de su nuevo trabajo discográfico, que incluye una de las frases más recordadas de Music Sessions #53.

A sus 47 años, la cantante no duda en destacar que se siente feliz en esta nueva etapa de su vida como soltera, un sentimiento que ha reflejado en su reciente sencillo Soltera.

De acuerdo con sus declaraciones, nunca se sintió más liviana que cuando escribió la famosa tiradera contra su expareja y padre de sus hijos, incluso llegó a decírselo al DJ argentino que la acompañó. Otro punto que tocó, muy por encima, fue el video de Monotonía, pues dijo sentirse como se veía en el video, como si tuviera un hueco en el corazón por todo lo que había ocurrido.

En esta conversación con el medio español, la artista aseguró que durante años ha sabido mantener contentos a sus seguidores, los primeros que la siguieron desde Pies descalzos. Sin embargo, también ha sabido atraer público nuevo con el tiempo y las fusiones que realizó en el reguetón con Maluma en Chantaje, por poner un ejemplo.

Es aquí, donde deja claro que la niña que escribió ese primer trabajo discográfico que la catapultó a la fama internacional todavía vive en ella, guardándole un cariño especial por todo lo que ha conseguido en el camino. Pero es ahí donde aclara que, en Las mujeres ya no lloran encontró su propia fuerza, álbum que incluso aseguró la ayudó a sanar el dolor que tenía guardado.

“En Las mujeres ya no lloran he encontrado mi propia fuerza, me ha ayudado a sanar, y musicalmente es de los mejores que he conseguido. Estoy muy orgullosa de la parte sónica, de su simplicidad. Cada vez entiendo más la belleza del minimalismo. Es difícil encontrarlo, es difícil para un artista que se puede dejar llevar por las muchas ideas que pueda tener. Forzarse a ser minimalista es un ejercicio importante. Ese disco tiene algo de eso y me complace mucho”, puntualizó para GQ.

Sobre la gira también hubo tiempo para hablar, pues recordó que es el proyecto más grande en el que se encuentra trabajando en estos momentos, aclarando que no solamente es porque el público así se lo haya pedido. En la conversación ahondó que es la más ambiciosa porque siente que se lo merece después de 30 años de carrera artística.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora … No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Estoy echando la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!”, agregó.

Finalmente, dijo que esta gira es comparable hasta cierto punto con lo hecho durante el SuperBowl en el que estuvo junto a Jennifer López, pues fueron casi cuatro meses dedicada a trabajar en el estudio, ensayos y demás para que todo saliera perfecto.

“Quería que fuera orgánico, que fuera un viaje por todos esos periodos artísticos. Fueron meses de trabajo, primero arreglando la música y luego concibiendo la puesta en escena. Y luego semanas y semanas de ensayo y nervios. Al final, pude hacer un buen recorrido. No el que quisiera si me das dos horas, pero también la gente iba a ver el futbol americano, ¿no?”.