Humorista de ‘Sábados Felices’ contó cómo se dio cuenta de que su expareja le fue infiel con reconocido cantante

Carlos Andrés Mejía, comediante paisa mejor conocido por su personaje de Obvidio en el programa de humor Sábados felices, de Caracol Televisión, reveló luego de haberse casado cómo descubrió que antigua novia le fue infiel.

Según relató el humorista y locutor que llegó al altar en Medellín, Antioquia, el pasado 12 de octubre, su expareja lo traicionó con un conocido cantante. Además de confesar que tras darse cuenta de la verdad eligió “hacer el duelo en medio de la relación”.

“Ella iba a hacer una entrevista con un cantante de música popular, mexicano y muy famoso, entonces le pregunté si quería que la acompañara y me dijo que no, porque no sabía si me dejaban entrar. Yo le recordé que tenía carné de Caracol y que podía entrar, entonces quedó como... Ahí yo le dije: ‘Mentiras, ¿usted cree que me voy a poner de tóxico? Hágale, todo bien, vaya disfrute’”, empezó narrando el comediante paisa en el podcast Sin filtros.

De acuerdo a la versión de Obvidio, estaba en el baño de su apartamento, donde su expareja, una periodista que también trabajaba en Caracol Televisión, solía dejar cargando su teléfono celular, cuando se percató de una notificación que llegó en ese preciso momento y que, para su sorpresa, dejó en evidencia parte de una conversación con el mismo artista al que su pareja iba a entrevistar en próximas horas.

“Estaba ahí cuando le llega un mensaje que decía: ‘Sí, qué rico ¡Por fin!’, y quedé como ‘ok’. Yo no soy de revisar celulares, pero es que eso ahí era inevitable, ¿no? Sobre todo, porque era del mismo hombre al que justo ella iba a entrevistar. Cuando llego y leo de ahí para arriba me doy cuenta de que todo lo tenían planeado. Venían hablando desde hace tiempo”, añadió el locutor de Tropicana.

El también actor oriundo de Ciudad Bolívar, Antioquia sorprendió al relatar que permitió que dicho encuentro ocurriera para comprobar con quién estaba compartiendo una relación y ver si esa persona era capaz de ‘ponerle los cachos’.

Al siguiente día, Mejía se desplazó hasta el apartamento de su exnovia y se comprobó que no le contestó mensajes ni llamadas en toda la noche porque estuvo de fiesta, tal y como lo indicaban los mensajes que él leyó previamente. Teniendo en cuenta que la comunicadora negó haber cometido infidelidad, el comediante pidió que le permitiera revisar su celular, algo a lo que ella no accedió.

‘Obvidio’ confesó que su exnovia le fue infiel

Pasado ese duro capítulo, el humorista de Sábados Felices en donde aparte de su faceta como comediante deja ver su talento para la actuación con las parodias que hace el programa, se trazó el objetivo de “hacer el duelo en la relación” que, tiempo después, decidió finalizar, ya que no tenía sentimientos fuertes ni especiales por aquella persona como para luchar.

Luego de sacar a la luz este episodio de desamor, Obvidio recordó que ahora tiene una nueva y sana relación amorosa con una “mujer increíble y maravillosa” con la que ya dio el sí y recibió la bendición de Dios.

“Quiero compartir el resto de mi vida con alguien único, especial y hermoso como tu, amor gracias por decir que sí”, con esta frase anunció al público su compromiso el comediante ‘Obvidio’ en marzo del 2024. Siete meses después hizo realidad su deseo y recibió la bendición de Dios junto a su ahora esposa, la pareja se casó por lo católico en la iglesia Santa María de los Ángeles. Tal y como lo dicta la tradición, el novio caminó hasta el altar del brazo de su madre y recibió a la novia de manos del padre.

Laura Salgado, es la actualmente esposa del humorista antioqueño, cuyo nombre de pila es Carlos Andrés Mejía, ha tenido una vida lejos de las cámaras, a diferencia del humorista. Desde el 2019 han compartido en sus redes sociales fotos juntos, dejando en evidencia lo enamorados que están.

