Westcol vuelve a generar polémica con indirecta para Aida Victoria: “El menosprecio no es para toda la vida, tranquila”

Continúa el intercambio de supuestas indirectas entre el streamer y la influenciadora - crédito @westcol, @aidavictoriam / Instagram

Aida Victoria Merlano y Westcol han captado la atención de las redes sociales tras su separación en junio, un evento que se volvió viral debido a la infidelidad del streamer, según informó la influenciadora en su cuenta de Instagram. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, pero sus seguidores continúan vinculándolos a través de publicaciones que parecen ser indirectas dirigidas entre sí.

Tras la ruptura, Westcol ha sido visto con varias mujeres, y ahora se sabe que retomó la relación con su exnovia Valka. Por otro lado, Aida Victoria comenzó una nueva relación con Juan David Tejada, un empresario del sector agropecuario del Cauca. Tejada, conocido por su afición a los animales, especialmente equinos y ganado, le regaló a Merlano un caballo de paso fino, lo que generó una ola de comentarios en línea, muchos de los cuales recordaron el regalo anterior de Westcol a Merlano: una cabra llamada María Antonieta.

Westcol habría reaccionado a los videos de Aida Victoria con su nuevo novio - crédito @rastreandofamosos/IG

Las redes sociales han sido el escenario de estas supuestas indirectas. Westcol, en una reciente publicación, afirmó: “Lo único que les puedo decir es que estoy haciendo más plata que cualquiera que me critica”, lo que muchos interpretaron como una respuesta al regalo del caballo.

Por su parte, Merlano compartió un mensaje en sus redes que decía: “Cuando te acercas a Dios, él aparta de tu camino todo lo que no está a la altura de tu corazón. Ten la certeza de que siempre vendrá algo mejor, porque mereces el amor que estás dispuesto a dar. Cuando sueltas migajas, el universo te concede el pan completo”, lo que algunos consideran una referencia a su exnovio.

Aida Victoria Merlano continúa demostrando que está más enamorada que nunca de su nuevo novio Juan David Tejada - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/Instagram

En un video reciente, Westcol, mientras preparaba los detalles para un próximo evento de boxeo, comentó con sarcasmo: “Señora, estamos llenando estadios… usted siga esperando que le regalen un caballo”, lo que fue visto como un mensaje directo hacia Merlano.

No obstante, las supuestas indirectas no paran ahí. En otro clip publicado por Luis Villa, nombre de pila del creador digital, en el que aparece junto a la cabra, fue interpretado por muchos como una respuesta a las críticas y comparaciones sobre el valor de ambos regalos. En el video, influenciador y empresario antioqueño comentó: “El menosprecio no es para toda la vida, tranquila, usted también vale mi amor”, lo que fue visto como una indirecta hacia la situación actual.

En otro intercambio de indirectas y mensajes en redes sociales entre Westol y Aida Victoria Merlano, el streamer volvió a llamar la atención con un nuevo comentario - crédito rastreandofamososalterna / Instagram

La reacción de Westcol se produce después de que Aida Victoria Merlano revelara el valor aproximado del caballo, lo que intensificó las comparaciones con la cabra que, según algunos comentarios en redes, tuvo un costo significativamente menor. “una cabra vale $400.000 y un caballo fino no baja de 100 millones, pero no hay que comparar”, comentó la barranquillera .Los seguidores no tardaron en reaccionar al video de Westcol, con comentarios que sugieren que el creador de contenido aún no ha superado el hecho de que el caballo tiene un valor mucho más alto.

Aida Victoria Merlano pidió que no compararan a su expareja con la actual por los regalos que recibe - crédito @rechismes/IG

La relación de Merlano con Tejada ha sido documentada en sus redes sociales, donde se les ve juntos en varias imágenes y videos. En una de las publicaciones de Tejada, se observa a Merlano acariciando una yegua, acompañada del mensaje: “Te voy a mostrar lo que es que te amen de verdad”.

Este intercambio de indirectas y mensajes en redes sociales entre Aida Victoria Merlano y Westcol podría continuar generando contenido y reacciones entre sus seguidores, quienes parecen estar atentos a cada movimiento de ambos. La situación refleja cómo las redes sociales pueden amplificar las comparaciones y las percepciones sobre el valor material en las relaciones.