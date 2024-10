⁠Fernando Gaitán se habría arrepentido de la cruel carta de instrucciones en ‘Yo soy Betty, la fea’: “Es una canallada”

Fernando Gaitán se habría arrepentido de la cruel carta con instrucciones para Armando Mendoza - crédito Captura de pantalla - RCN Televisión

Después de 25 años de ser emitida la exitosa novela de Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la fea los fieles seguidores de la novela aún mantienen vigente la historia de la brillante mujer que llegó a la empresa de modas.

La historia de Beatriz Pinzón Solano ha sido emitida repetidas veces por el Canal RCN e incluso hace parte del catálogo de servicios de streaming como Prime Video, pese a eso, lo que lo mantiene como uno de los productos colombianos más exitosos en el mundo.

El guionista y productor se arrepintió de hacer la cruel carta de instrucciones - crédito Colprensa

Aunque en repetidas ocasiones se ha destacado la buena creación de la historia, uno de los episodios más desgarradores pero favoritos de los fans es cuando la protagonista encuentra una carta de instrucciones que dejó el personaje de Mario Calderón a Armando Mendoza en donde le especificaba cómo debía enamorar a Betty de la forma más cruel.

La llamada carta de instrucciones fue la pieza clave para que la trama de la novela creciera y le permitiera a la protagonista autoconocerse; aunque las crueles instrucciones dieron sentido al cambio de Betty, el director y escritor Fernando Gaitán se habría arrepentido años después de las fuertes palabras que había en el papel.

Según lo explica la Revista Vea, Gaitán ofreció una entrevista para la revista Entretainment de Supercable tan solo años después de haber sido emitida la novela, en donde aseguró que el contenido de la carta era tan cruel que ayudó a que las personas mantuvieran un odio hacia los personajes de Armando y Mario Calderón, por lo que se vio arrepentido de haber creado ese obstáculo.

El director confesó que consideraba la carta una “canallada”, un factor que tiempo después le jugó en contra, pues él sabía que al final los protagonistas debían casarse, lo que levantó inconformidad en los televidentes que desde el 2001 consideran que Betty debió quedarse con el francés.

Gaitán confesó que la carta fue un obstáculo para hacer que la audiencia volviera a sentir cariño por Armando Mendoza - crédito ADEN

Incluso Fernando confesó que ese artículo representó un obstáculo para escribir el resto del guion, pues desde un inicio había contemplado que el personaje de Armando debía redimirse para enamorar a Betty de nuevo, por lo que intentó que Mendoza sufriera antes de casarse con ella; sin embargo, la audiencia aún le guarda rencor.

Ana María Orozco contó cómo creó el look de Betty

En una reciente entrevista para Ohlala, la actriz Ana María Orozco, recordada por su icónico papel interpretando a Beatriz Pinzón Solano, dio detalles sobre la creación del personaje desde que se presentó al casting. Ella habló sobre la inspiración para el cabello, los dientes y las gafas de Betty.

“Yo llevé la propuesta, las gafas, el flequillo y los brackets, pero yo me los inventé con papel aluminio que al comienzo fue un desastre, pero bueno, esa era como la idea... No sé cómo hice eso. El look, la ropa, todo eso después lo fuimos perfeccionando, pero así llegué al casting”, explicó la actriz.

“Yo llegué al casting con el boceto del personaje. A mí me gustó mucho porque estaba dividido el casting en la parte de la fea y de la linda, pero no se sabía bien cuánto iba a durar la fea y cuánto la linda. Entonces todo salió de una idea que me inventé y logré afear a la linda”, dijo la actriz.

La actriz fue la que se encargo la personalidad y aspecto de Betty - crédito @revistaohlala / Tik Tok

Ana María habló de la razón por la que decidió hacer su capul doblado. “Lo del flequillo fue muy gracioso, porque ese yo me lo inventé para no hacérmelo de verdad, yo me lo doblé y finalmente les gustó, pero siempre me pareció rarísimo”, continuó explicando Orozco.

Ana María confesó durante la entrevista que el comienzo de la novela todo parecía un sueño o una idea en el aire. “En ese momento, digamos que era una apuesta arriesgada porque era una protagonista fea, pero digamos que era una producción tranquila, no había grandes expectativas, sentíamos algo muy bueno, muy lindo cuando lo veníamos haciendo, pero no esperábamos todo lo que vino después”.