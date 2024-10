Daniela Ospina cambiará de aires y se irá de Estados Unidos junto a sus hijos, este es su nuevo destino

Daniela Ospina compartió su deseo de volver a vivir en Colombia - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Daniela Ospina, conocida por su trayectoria como empresaria, modelo y exjugadora de voleibol, reveló sus intenciones de regresar a Colombia. Durante una interacción en redes sociales, Ospina respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su posible retorno al país, afirmando que aunque aún no tiene una fecha definida, espera que sea pronto. “No vemos la hora”, expresó.

Ospina, que fue esposa del futbolista James Rodríguez y tienen una hija llamada Salomé, ha mantenido una presencia activa en los medios tras su separación en 2017. Desde entonces, ha desarrollado una carrera exitosa como influenciadora, promoviendo sus marcas y compartiendo contenido relacionado con el deporte y su vida personal.

Actualmente, Daniela reside en Miami, Estados Unidos, junto a su hija, un lugar que eligió para el crecimiento de su familia. Sin embargo, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a su tierra natal, Colombia.

La vida de la modelo paisa en Miami ha sido un tema recurrente en sus redes sociales, donde comparte momentos de su día a día y responde a las inquietudes de sus seguidores. Su decisión de vivir en Estados Unidos ha sido influenciada por el bienestar de Salomé y las oportunidades que ofrece la ciudad para su desarrollo personal y profesional.

Daniela no ha ocultado su nostalgia por Colombia y su deseo de regresar. Este sentimiento ha sido compartido con sus 7,5 millones de seguidores de Instagram, que a menudo le preguntan sobre sus planes futuros. La empresaria de 32 años dejó claro que su regreso es una posibilidad que contempla seriamente, aunque no ha establecido una fecha específica para ello.

Recientemente, la influenciadora también compartió en sus redes sociales detalles de la celebración del primer año de su hijo menor, Lorenzo, fruto de su matrimonio con el actor venezolano, Gabriel Coronel, que tendrá una temática de granja musical.

Y dejó ver su felicidad porque “Lorenzo ya camina. Este gordo hace un mes empezó a dar pasos y ahora es todo un loquito”, contó Daniela en un video en el que aparece Lorenzo en una terraza caminando hacia ella.

Además, mostró un enternecedor video, enseñando cómo el pequeño aprendía a bajarse solo de la cama. Este logro fue un hito emotivo para ella, que destacó la importancia de enseñar a los niños a resolver situaciones por sí mismos. “La mejor manera de evitar situaciones es enseñándoles a resolverlas”, expresó Daniela en su publicación.

Del mismo modo, se mostró emocionada por la llegada de la temporada de disfraces, Lorenzo lució trajes de personajes icónicos de la serie de películas Toy Story. El pequeño se vistió como el Comisario Woody y Buzz Lightyear, mostrando así que compartir con sus hijos trae alegría a su vida.

La publicación sobre los primeros pasos de su hijo estuvo acompañada de un carrusel de fotos de la celebración de su cumpleaños número 32, en donde aparecen los cuatro en familia compartiendo de un especial momento.

La empresaria celebró su cumpleaños número 32 al lado de sus hijos y pareja - crédito @daniela_ospina5-Instagram

La fiesta fue en una discoteca de Miami conocida por ser un espacio de encuentro de celebridades y figuras públicas. Para ese día, Daniela eligió un vestido rosa pálido de lentejuelas, corto y asimétrico en los hombros y se le vio junto a sus familiares y amigos más cercanos, bailando y disfrutando de la celebración.

“En este camino llamado vida, solo tengo gratitud porque cada año me hace más humana y más presente para darme cuenta de lo afortunada que soy. Hoy celebro con felicidad y tanto amor mi vida, agradeciéndole por mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos y todas la apersonas maravillosas que me rodean, entre esas ustedes que día a día me acompañan aquí”, escribió junto a las imágenes.