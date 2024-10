Salvaguardando el futuro: la Importancia de las áreas protegidas en Colombia

Al promover prácticas sostenibles, reforestación y reducción de la contaminación, se busca frenar el daño ambiental causado por la actividad humana - crédito Creative Commons

El Día de la Protección a la Naturaleza es una oportunidad crucial para generar conciencia global sobre la necesidad urgente de cuidar y preservar los ecosistemas del planeta. Este día destaca la importancia de salvaguardar la biodiversidad y los recursos naturales que sustentan la vida en la Tierra.

Al promover prácticas sostenibles, reforestación y reducción de la contaminación, se busca frenar el daño ambiental causado por la actividad humana. También es un llamado a la acción individual y colectiva para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta saludable y equilibrado. La protección de la naturaleza es esencial no solo para mantener la diversidad biológica, también para asegurar la disponibilidad de recursos básicos como agua, aire limpio y alimentos, esenciales para la supervivencia humana.

En Colombia, este tema es especialmente relevante debido a la vasta biodiversidad y la riqueza de sus ecosistemas, que van desde selvas tropicales hasta páramos únicos en el mundo. La conservación de estos espacios es vital por su belleza y valor ecológico, al tiempo que representan una fuente de recursos esenciales para las comunidades rurales, así como un escudo natural frente al cambio climático.

En un país con áreas protegidas y una enorme responsabilidad en la conservación de especies amenazadas, el Día de la Protección a la Naturaleza invita a revisar las políticas medioambientales, promover la reforestación y fortalecer la lucha contra la deforestación ilegal. También es un llamado para que cada ciudadano asuma un rol activo en la protección de este patrimonio natural que es fundamental para las futuras generaciones.

Áreas protegidas en Colombia

Desde hace décadas, la conservación de áreas protegidas es un componente esencial en la estrategia de sostenibilidad y preservación ambiental en Colombia. Aunque el interés en estos espacios se intensificó en los últimos años, sus antecedentes se remontan al siglo pasado, cuando, en 1938, el país estableció las primeras zonas de reserva forestal en el Valle del Cauca para proteger el caudal hídrico. Esta iniciativa se expandió rápidamente a otros departamentos como Nariño, Meta, Huila, Cauca, Tolima y Cundinamarca, evidenciando la creciente preocupación por proteger espacios naturales.

Actualmente, Colombia cuenta con diferentes categorías de áreas protegidas, cada una con un objetivo de conservación específico y regulaciones particulares que varían según su finalidad. Según Ana María Osorio Flórez, coordinadora nacional de la estrategia de Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), las áreas protegidas son “espacios físicos, delimitados geográficamente, que cuentan con una importancia ecosistémica, debido a su ubicación, biodiversidad y albergue de especies endémicas, que son estructurales en la conservación de los recursos en el largo plazo”.

Este enfoque permite una amplia gama de usos que va desde la protección estricta, como en los parques nacionales y monumentos naturales, hasta la conservación regional y las áreas de reserva privada, donde se permite un uso sostenible y regulado de los recursos.

En cuanto a la regulación de estas áreas, el país avanzó significativamente a partir de 1968, cuando dos decretos clave asignaron al, Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), la responsabilidad de delimitar, reservar y administrar territorios con características especiales. Este marco legal proporcionó las bases para clasificar y proteger áreas con valor ecológico por su fauna, flora, paisaje y ubicación. Sin embargo, cada categoría fue regulada de manera individual, sin un enfoque sistémico de gestión integral.

Hoy en día, la gestión de las áreas protegidas no se limita al Estado. La colaboración de comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil desempeña un rol fundamental. Las políticas modernas buscan fortalecer la administración de estas áreas al involucrar a múltiples actores en el uso sostenible de los recursos y en la conservación de la biodiversidad. Esto permite no solo proteger ecosistemas críticos, también fomentar una relación de beneficio mutuo entre las personas y el medio ambiente.

En Colombia, las áreas protegidas nacionales están, en su mayoría, bajo la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, una entidad que vela por la conservación y el manejo sostenible de estos territorios. Hasta 2023, el Sistema cuenta con 65 áreas protegidas, cada una destinada a preservar la biodiversidad y los recursos naturales del país. Estas áreas, que abarcan parques nacionales, santuarios de flora y fauna, y reservas naturales, se encuentran mapeadas a continuación.

Acciones cotidianas para cuidar la naturaleza desde el hogar

Cuidar la naturaleza es una responsabilidad que todos compartimos, y es posible hacerlo a través de acciones cotidianas que, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un gran impacto. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para integrar en su vida diaria:

Reduzca el uso de plástico: opte por bolsas reutilizables al hacer compras y elija productos con menos envases. Esto ayudará a disminuir la contaminación por plásticos.

Ahorre agua: cierre el grifo mientras se cepilla los dientes y tome duchas más cortas. Pequeños cambios en el consumo de agua pueden marcar una gran diferencia.

Use el transporte sostenible: siempre que sea posible, camine, use la bicicleta o utilice el transporte público. Esto no solo reduce la contaminación del aire, también promueve un estilo de vida más saludable.

Promueva el reciclaje: separe sus residuos en casa y utilice los puntos de reciclaje disponibles. Educar a su familia y amigos sobre la importancia del reciclaje también puede generar un efecto multiplicador.

Plante árboles y plantas: involúcrese en actividades de reforestación o simplemente plante un árbol en su jardín. Las plantas ayudan a purificar el aire y proporcionan hábitats para la fauna local.

Consuma de manera responsable: prefiera productos locales y de temporada, lo que reduce la huella de carbono asociada al transporte de alimentos. Además, apoyará a los productores locales.

Apague los dispositivos electrónicos: desconecte los aparatos que no esté utilizando para ahorrar energía. También puede optar por bombillas LED que consumen menos electricidad.

Eduque a otros: comparta su conocimiento sobre la conservación del medio ambiente con su círculo social. La concienciación es clave para fomentar un cambio positivo.