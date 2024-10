“La protección de la naturaleza es una necesidad humana”: Francisco Vera sobre el Día Internacional para la Protección de la Naturaleza

Francisco Vera Manzanares, es reconocido en Colombia por su activismo en defensa del medioambiente - crédito @franciscoactiv2/X

Este viernes 18 de octubre de 2024 se conmemora una vez más el Día Internacional para la Protección de la Naturaleza, cuyo objetivo es recordar la importancia del medio ambiente, así como mirar alternativas que aseguren el desarrollo de la humanidad en equilibrio para el resto de especies del planeta Tierra.

El origen de esta celebración se dio en 1972, cuando el expresidente de Argentina Juan Domingo Perón le manifestó a Kurt Waldheim, secretario general de la ONU en esa época, que, “ha llegado la hora en la que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio y la biosfera”.

Por tal motivo, Infobae Colombia habló con Francisco Vera, fundador de ‘Guardianes por la vida’ y primer defensor juvenil ambiental en Latinoamérica de Unicef.

Infobae Colombia: ¿Cuál es el llamado que usted hace a la humanidad para proteger el planeta Tierra del cambio climático?

Francisco Vera: “El llamado es a unir fuerzas, a cooperar, independientemente de nuestra edad o religión. Esto es una cuestión universal, donde todos tenemos responsabilidad. La protección de la naturaleza es una necesidad humana, porque nosotros somos naturaleza. Mi mensaje para todos y todas las personas es simplemente a defender nuestro derecho a un ambiente limpio, sano y digno”.

Infobae Colombia: ¿Qué trabajos se han hecho o que se vienen desde ‘Guardianes por la vida’ para la protección del medio ambiente?

FV: “Tenemos las ‘Huertas de la eco esperanza’, por poner un ejemplo concreto, donde todos y todas cultivan lo que comen. Hace poco cultivamos 50 kilogramos de lechuga en Duitama, pero también en Bolívar, Bogotá y Nariño. Además, tenemos procesos de literatura ambiental y procesos de formación, como la escuela climática, zona y ambiental. Queremos hacer entender a los niños y niñas que son ciudadanos, que tienen una voz para denunciar esa injusticia climática que estamos viviendo”.

Infobae Colombia: ¿Podría hablar un poco más sobre literatura ambiental?

FV: “La idea es que los libros que lean los niños y niñas estén relacionados con el medio ambiente y tengan información científica verídica. Queremos que a través de la lectura los niños y niñas sean conocedores de los problemas climáticos. Por ejemplo, utilizamos mi libro (‘Pregúntale a Francisco ¿Qué es el cambio climático?’) como herramienta ambiental. El objetivo no es solamente leer, sino georreferenciar el territorio, es decir, identificamos dónde están los ríos, las montañas, los bosques para mirar cuáles son los problemas; si son de contaminación, cambio climático o pérdida de biodiversidad para que encuentren una solución”.

Infobae Colombia: ¿Qué otro libro recomienda leer?

FV: ¿Cuánto calor es 1 grado más?’ de Kristina Scharmacher; ‘Este es también mi mundo’ de Gerda Raidt. Hay otros libros que traen un mensaje ambiental como ‘El principito’ de Antoine de Saint-Exupéry; ‘Momo’ de Michael Ende; ‘Platero y yo’ de Juan Ramón Jiménez.

Infobae Colombia: en otra ocasión usted mencionó que el mayor reto que tiene la humanidad es enfrentar la pérdida de biodiversidad y polución, contaminación y cambio climático. ¿Cree que hay otras crisis por afrontar o se está cumpliendo con el objetivo de superarlas?

FV: “El mayor reto que tenemos actualmente como humanidad es garantizar una vida digna para las personas en el contexto de la guerra. Estamos viviendo los niveles más altos de violencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Contamos con más de 55 conflictos armados activos. En Colombia somos conscientes que estamos sufriendo una violencia exacerbada en muchos territorios. Durante el 2023, 196 defensores de derechos humanos fueron asesinados, el 40% de ellos eran de Colombia. Los gobiernos deben hacerse responsables, no solamente desde un discurso, sino desde la acción. El gobierno de nuestro país tiene la obligación de proteger a los ciudadanos que deseen defender sus derechos. No solamente es en Colombia, sino en muchos otros lugares, por ejemplo en Sudán siete millones de niños están al borde de la inanición. La escalada del conflicto hacia el Líbano está trayendo consecuencias devastadoras. En Gaza a los cuatro primeros meses del conflicto el 50% de los árboles ya se habían destruido. Esto parece que no tiene que ver con el medio ambiente, pero sí tiene que ver, debido a que hay una coincidencia, los países que más invierten en sus ejércitos son los países que más contaminan. La guerra y el genocidio nos distraen de una amenaza existencial para todos nosotros, que son esos tres elementos que antes se describían, la pérdida de biodiversidad y polución, contaminación y cambio climático”.

Infobae Colombia: ¿Qué le ha faltado al Gobierno de Gustavo Petro para combatir el cambio climático?

FV: “Le ha faltado coherencia en la isla Gorgona. El Gobierno nacional ha defendido un proyecto que atenta contra la biodiversidad. Gorgona es la única isla que tenemos en el Pacífico, pero quieren establecer un puerto para incentivar el turismo, así como la construcción de una base militar para combatir el narcotráfico, los crímenes y la actividad delictiva que hay en esa parte del país. Sin embargo, es algo que amenaza y pone en riesgo a las especies únicas que hay en la región. La biodiversidad que existe en ese lugar es comparada por algunos científicos con la propia Amazonía. Soy consciente que en dos años no se pueden hacer muchos cambios, pero yo si creo que es inminente, o sea, es una urgencia, proteger a aquellos que defienden los derechos humanos”.

Infobae Colombia: ¿Qué espera de la COP16 en Colombia?

FV: “Ha faltado una mayor inclusión de los territorios. Que la COP16 se realice en Cali no significa que se estén incluyendo los territorios. Otro ejemplo: con el hecho de que hayan niños o niñas en las fotos oficiales, no implica que los estén incluyendo. Es un gran avance que la discusión pase de Washington a Cali, pero la inclusión de los territorios va más allá de un centro de conferencias, eso implica que realmente la niñez sea incluida y nosotros personalmente nos hemos sentido excluidos”.

Infobae Colombia: ¿No participará en la COP16?

FV: “Yo he sido invitado por la delegación de la Unión Europea en Colombia, pero la situación de seguridad es bien complicada. Como movimiento estaremos presentes en la COP 16, porque por supuesto es un espacio que para nosotros es muy importante, independientemente de cualquier cosa.

Infobae Colombia: Bogotá está viviendo una situación difícil con el agua. ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar el recurso hídrico en la capital colombiana?

FV: “El llamado es que ahorren el agua, que tratemos el agua como la vida. No olvidemos que mientras tenemos que ahorrar el agua como ciudadanos, en La Calera tenemos una multinacional que diariamente extrae cientos de miles de litros de agua. El consumo del agua a nivel mundial no solamente proviene de la ciudadanía, sino de la agricultura y la industria. Con ello no quiero decir que quiera impedir la labor de las empresas. Ese es el mensaje para la ciudadanía, que se ponga las pilas que que se involucre, que se manifieste, y que no paren de ahorrar agua”.