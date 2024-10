Francia Márquez dio órdenes en el caso de Sofía Delgado: “Este horror necesita la mayor acción de la justicia y así lo solicito”

La vicepresidenta Francia Márquez rechazó el acto contra Sofía Delgado y pidió que recaiga todo el peso de la ley sobre el o los responsables - crédito Daniel Irungu/EFE - redes sociales

El asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un cañaduzal en el Valle del Cauca, generó una conmoción profunda en Colombia. La menor había estado desaparecida durante 19 días, luego de que se reportara su ausencia el 29 de septiembre de 2024, cuando salió de su hogar en el corregimiento de Villagorgona, en el municipio de Candelaria.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, que incluyeron una recompensa de 25 millones de pesos por información sobre su paradero y un operativo con varios agentes de la Policía Metropolitana de Cali, el trágico desenlace se confirmó el 17 de octubre.

La reacción a este atroz crimen no se hizo esperar, y entre las voces que han expresado su indignación se encuentra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, que se pronunció en sus redes sociales y en su mensaje señaló su pesar por el dolor que siente el país ante este hecho y extendió sus condolencias a la familia de la menor.

“¡Hoy Colombia tiene un dolor en el alma! Mi abrazo solidario para la madre y la familia de Sofía. No puede ser que los niños y las niñas de nuestro país no puedan vivir libres, tranquilos, felices. Este horror necesita la mayor acción de la justicia y así lo solicito. Como madre, como abuela, y como mujer, le pido a todas las autoridades accionar para que este no sea un caso más en impunidad. ¡La justicia debe actuar por la memoria de Sofía!”, expresó la vicepresidenta.

Francia Márquez expresó su indignación y pidió justicia inmediata por el asesinato de la niña Sofía Delgado - crédito @FranciaMarquezM/X

Márquez, en su calidad de segunda autoridad del Estado colombiano, hizo un llamado a la justicia para que actúe de manera más eficaz. Su solicitud se unió a la de otras figuras relevantes, como la defensora del pueblo, Iris Marín, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres, y la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer. Todas ellas, en conjunto, demandaron una sola cosa: justicia y protección para la niñez.

Detalles de la investigación del caso de Sofía Delgado

Durante la investigación del caso de la menor, las autoridades detuvieron a dos personas, que eran vecinos de Sofía. Entre ellos se encontraba Brayan Snaither Campo Pillimue, señalado como el autor del asesinato de Sofía Delgado, de 32 años, y su pareja, Evelyn Julieth Rodas, de 26 años; sin embargo, más tarde se informó que ella fue puesta en libertad.

Según Heberto Riveros, secretario de Gobierno de Candelaria, la captura se logró gracias al trabajo de la policía judicial, que recolectó evidencias y obtuvo la autorización de un juez para proceder, de acuerdo con lo que dijo en una entrevista con Caracol Radio: “Es una investigación que tenía Policía Judicial, allí se recaudó todo el material probatorio. El juez ayer había autorizado la captura. Todo esto ha sido probado a través de Medicina Legal, todo esto ha sido el acervo probatorio que se ha recaudado legalmente y eso llevó a que se lograra la captura de estas personas”.

Autoridades capturan al presunto responsable del asesinato de la menor Sofía Delgado - crédito Colprensa y X

“El masculino lo confiesa (el crimen), da detalles”, añadió el secretario; sin embargo, también destacó que la investigación sigue abierta para esclarecer otros posibles elementos del caso, asegurando que, aunque ya se capturó al autor material e intelectual, no se descarta la participación de otros individuos.

Brayan Campo es propietario de una tienda veterinaria en el corregimiento de Villa Gorgona, y lo que se destaca del sujeto es que tiene antecedentes por violación a una menor de edad en 2018, por lo que, tras la legalización de su captura, la audiencia de imputación de cargos contra este hombre fue programada para este viernes, 18 de octubre. Aunque aún no se han especificado los cargos, se presume que podría ser acusado de desaparición forzada agravada, pero esta información se confirmará posteriormente.