Dos toros destrozaron una peluquería: esta fue la particular estrategia usada para retirarlos del local

Dos toros causaron daños materiales en una peluquería de Apía, municipio del departamento de Risaralda - crédito RCN Radio

Un sorprendente y alarmante hecho tuvo lugar en el municipio de Apía, en el departamento de Risaralda. Sus cerca de 13.000 habitantes quedaron totalmente sorprendidos luego de que se diera a conocer que en el casco urbano, dos toros ingresaron a una peluquería a toda velocidad, asustados, causando destrozos en el establecimiento.

El hecho tuvo lugar mientras los dos animales eran subidos a un vehículo que los iba a a trasladar a un potrero. Pero debido a que una persona apareció de repente mientras se hacía el proceso, los dos toros se asustaron y huyeron del lugar a toda velocidad.

En el camino terminaron ingresando a un salón de belleza, quebrando con la fuerza de sus embestidas materiales que incluyeron espejos, sillas y equipos, además de defecar en el establecimiento.

“El señor tenía a los animales en un potrero y los iba a transportar en una camioneta, pero como no había embarcadero, no pudo subirlos. Entonces, decidió llevarlos a la plaza de ferias, donde hay un embarcadero, para embarcarlos y trasladarlos a una finca. Sin embargo, uno de los toros se escondió detrás de una camioneta y, al ser asustado por alguien, corrió hacia el salón de belleza. Acto seguido, el otro toro lo siguió al interior del local”, explicó uno de los testigos, en declaraciones recogidas por RCN Radio, que prefirió no dar a conocer su identidad.

Para poder retirar a los dos toros de la peluquería sin causar más inconvenientes, los testigos afirmaron que el dueño de los animales tuvo que buscar una vaca para conseguir que los toros se calmaran y, luego de seguirla, pudieran subir finalmente a la camioneta. “El dueño de los animales tuvo que traer una vaca para poder sacarlos del salón. Afortunadamente, la empleada del lugar pudo salir antes de que los animales ingresaran, quedando estos solos dentro. Finalmente, lograron salir con la vaca”, comentó el testigo, que no dudó en calificar lo ocurrido como algo completamente inusual en el municipio.

En redes sociales se difundieron varios videos del hecho, destacando particularmente el momento en que el propietario de los toros suelta a la vaca para intentar atraer la atención de estos para que salgan de la peluquería. Los vecinos que grabaron no pudieron evitar las risas, pues la vaca comenzó a oler las puertas de las casas vecinas, mostrándose algo inquieta. En un momento dado, la misma vaca llegó a entrar en el salón de belleza, pero como su dueño la mantenía amarrada, impidió que causara tantos daños como lo hicieron los toros.

- crédito 360 Noticias

Tampoco faltaron las bromas, señalando que “Ellos también tienen derecho a verse bonitos”, que no entendían por qué no los atendieron si “ellos iban a pagar muuuuuuuuy bien” o que “Tienen derecho a que les organicen los cachos”, en claros comentarios de doble sentido.

Al final, estos, ya más calmados, pudieron ser amarrados por su dueño y con la ayuda de los vecinos lograron sacarlos del establecimiento.

- crédito 360 Noticias

Según trascendió, no hizo falta que las autoridades intervinieran ni para controlar la situación ni para mediar entre el dueño de los animales y los propietarios del salón de belleza, pues se supo que llegaron a un acuerdo y actualmente están evaluando el valor de los daños para hacer la respectiva reparación.

Lo cierto es que el hecho obligó a cerrar el negocio mientras se realizan las labores de limpieza y reparación, y dejó en evidencia para varios de los habitantes la necesidad de que las autoridades ejerzan más control sobre la movilización del ganador en las zonas urbanas, para evitar incidentes como el que vivieron los habitantes de Apía.