Joven fue hallada envuelta entre cobijas, con signos de violencia y debajo de su propia cama: autoridades teienen en la mira al asesino

La comunidad, incluidos los familiares de Jennifer Paola Ortega Vega, pidieron que este nuevo caso de violencia contra la mujer en el país no quede impune - crédito Alcaldía de Repelón/Facebook

“No más violencia de género, no más feminicidios, no más impunidad”; “Que ser mujer no cueste la vida”; “Clamamos justicia”, fueron algunos de los mensajes que se observaron en las pancartas que acompañaron a la comunidad del municipio de Repelón, Atlántico, durante una marcha por las calles de la localidad.

Esta acción se realizó luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de su propia casa, envuelta en sus sábanas, con signos de violencia, y debajo de su cama, el martes 15 de octubre de 2024, en el barrio Nuevo Milenio.

Hasta esa vivienda llegaron los agentes de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron la inspección en la escena, luego de ser avisados por quienes encontraron el cadáver.

El cuerpo de la víctima fue identificado como Jennifer Paola Ortega Vega, de 33 años, y fue uno de sus familiares quien pasadas las 9:15 de la mañana de ese día, realizó el macabro hallazgo.

Según las pesquisas que se adelantaron de forma preliminar en la escena del crimen, el cuerpo de la mujer presentó marcas de asfixia, por lo que se considera de momento, la causa del fallecimiento, destacó El Universal.

Esta situación ha hecho que varios medios locales del Atlántico, y algunos pobladores, incluidos familiares de Ortega Vega, vinculen a su pareja sentimental como la principal sospechosa de haber cometido este crimen, que una parte de la comunidad ha calificado como un feminicidio.

En lo corrido del 2024, en el departamento del Atlántico se han presentado más de 60 feminicidios - crédito Paolo Aguilar/EFE

Por lo anterior, y en cabeza de la Alcaldía de Repelón, se llevó a cabo la movilización por las calles del municipio, y vestidos de blanco y acompañados de globos, clamaron por justicia en este caso que tiene conmocionada a toda la población.

“Salimos a la calle para clamar justicia ¡No más violencia de género, no más feminicidios, no más impunidad! Repelón y sus corregimientos son territorio de paz”, indicó la publicación que difundió a través de su cuenta de Facebook la administración municipal.

Vecinos del barrio describieron a Jennifer Paola como una mujer trabajadora y amable, pero también señalaron que las discusiones con su pareja sentimental eran frecuentes.

La noche anterior al hallazgo, que coincidió con un lunes festivo, se reportó que ambos habrían estado bajo los efectos del alcohol, lo que podría haber desencadenado un altercado. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, es buscado por las autoridades y es considerado el principal sospechoso del presunto feminicidio.

La comunidad en Repelón se encuentra consternada por el suceso, y las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del sospechoso.

Este caso ha generado un llamado de atención sobre la violencia de género en la región, un problema que sigue siendo una preocupación significativa para las autoridades locales y nacionales.

Jennifer Paola Ortega Vega tenía 33 años de edad - crédito Redes sociales

“Hicieron el levantamiento del cadáver y no nos dejaron ingresar. Respetamos eso, pero tampoco nos dijeron para donde la iban a llevar. La dejaron en una estación de Policía antes de ingresarla a la sede de Medicina Legal en Baranoa y nos la entregaron en estado de descomposición. No la pudimos entrar a la casa, ni a la iglesia”, comentó Julieth Ortega Vega, hermana de la víctima, al medio El Heraldo.

Además, en redes sociales, una de las parientes de Ortega Vega, le dejó un mensaje al esposo de la víctima para que se entregue a las autoridades. “Si tuviste huevos y garras para matar a la madre de tus dos hijos, ten valentía para responder. No alcanzo a entender cómo una persona tiene corazón para acabar con la vida de otra así porque sí. Dónde quiera que te encuentres las animas de la maldad te hagan volverte loco. Me duele el alma, mi prima no merecía morir de esta forma, bestia”, fue el mensaje que se conoció a través de Facebook.

En tanto que el coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía del Atlántico, aseguró que siguen adelantándose las investigaciones pertinenetes, y ya se tendría ubicado el paradero de este hombre. El oficial cerró diciendo que no descansarán hasta capturar al responsable para que responda por el crimen de la joven, madre de dos pequeños.